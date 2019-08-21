Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? - страница 3
Николай, есть возможность выровнять текст в правый верхний угол. Пол-дня бьюсь... В правый угол вывел, но текст выравнивается только к левой стороне. Можете подсказать?
Как минимум два способа знаю.
задать параметр anchor в TextOut (и у самого объекта наверное тоже надо)
посчитать размер текста и учитывать его )
Я не это имел ввиду. В правый угол поместить получилось. Но если две или более строки разной длины, они выравниваются по первому символу строки. А хотелось-бы чтобы строки были выровнены по последнему символу строки.
Это первая строка.
Вторая строка.
А это третья строка.Вот в примере на первой странице, вторая и третья часть кода использует сдвиг в пикселях или в процентах. Но строки подравнять можно только отступом от левого края. Но это не всегда удобно, особенно если длина строки может меняться. Например "сумма = 10" или "сумма = 1000".
Странно, что тема в Канвасы ушла. Вот так делаю с незапамятных времён:
FS - высота шрифта.
PS пример для верхнего правого :)
Так я тоже умею уже много лет.
Всё, разобрался.
Объект OBJ_BITMAP_LABEL выравниваем по правому краю, можно с каким-то отступом по горизонтали и вертикали, OBJPROP_ANCHOR назначаем ANCHOR_RIGHT_UPPER. Затем при создании ресурса задаётся ширина изображения. И вот это значение надо поставить в TextOut вторым параметром и тогда текст будет выровнен по правому краю "холста".