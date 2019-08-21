Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк? - страница 4
Всё, разобрался.
Объект OBJ_BITMAP_LABEL выравниваем по правому краю, можно с каким-то отступом по горизонтали и вертикали, OBJPROP_ANCHOR назначаем ANCHOR_RIGHT_UPPER. Затем при создании ресурса задаётся ширина изображения. И вот это значение надо поставить в TextOut вторым параметром и тогда текст будет выровнен по правому краю "холста".
:), оригинально.
Новый вопрос: Можно-ли прочесть текст из ресурса в канвасе?
К примеру эти строки, или любую из них.
Alexey Viktorov, 2019.03.08 10:10
Цель: При помощи канваса есть строка которая содержит дату. Вот эту дату и желательно прочесть.
Либо применить один из старых проверенных способов, GV, файл, графика или ещё чего-то.
Если из канваса, то не прочесть, а распознать. Это же картинка.
Но если есть доступ к коду, который этот канвас генерит, можно рядом добавить сохранение даты в Гл. переменную.
Да в GV это слишком просто.))) Я хотел так замудрить, что и сам-бы не разобрался в последствии.
А вот что это картинка, я что-то и не подумал. Тут действительно вариантов нет. Не подключать-же распознаватель текстов.))
здесь еще другая проблема.
Если у вас нет доступа к коду, сгенерившего канвас, то у вас и нет доступа к ресурсу этого канваса. Список битмап объектов вы можете видеть, но не список ресурсов. Если не знаете имя ресурса, то узнать его можно только методом подбора или перебора, а это за пределами практического применения.
Как получить массив точек для распознания? Если только через скриншот, что тоже бред.
Или я не прав?
PixelGet() может использовать в кач-ве инструмента получения пикселя части распознаваемого изображения?
В свойстве битмапа есть путь к ресурсу. Не знаю, можно ли это получить программно.
О, а вот этого я не знал. Спасибо!
Думаю можно: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property#enum_object_property_string
OBJPROP_BMPFILE