Alexey Viktorov:

Всё, разобрался.

Объект OBJ_BITMAP_LABEL выравниваем по правому краю, можно с каким-то отступом по горизонтали и вертикали, OBJPROP_ANCHOR назначаем ANCHOR_RIGHT_UPPER. Затем при создании ресурса задаётся ширина изображения. И вот это значение надо поставить в TextOut вторым параметром и тогда текст будет выровнен по правому краю "холста".

:), оригинально. 

 

Новый вопрос: Можно-ли прочесть текст из ресурса в канвасе?

К примеру эти строки, или любую из них.

Есть ли возможность в объекте OBJ_TEXT выводить текст в несколько строк?

Alexey Viktorov, 2019.03.08 10:10

Цель: При помощи канваса есть строка которая содержит дату. Вот эту дату и желательно прочесть.

Либо применить один из старых проверенных способов, GV, файл, графика или ещё чего-то.

 
Alexey Viktorov:

Если из канваса, то не прочесть, а распознать. Это же картинка.

Но если есть доступ к коду, который этот канвас генерит, можно рядом добавить сохранение даты в Гл. переменную.

 
Andrey Khatimlianskii:

Да в GV это слишком просто.))) Я хотел так замудрить, что и сам-бы не разобрался в последствии.

А вот что это картинка, я что-то и не подумал. Тут действительно вариантов нет. Не подключать-же распознаватель текстов.))

 
Alexey Viktorov:

здесь еще другая проблема.
Если у вас нет доступа к коду, сгенерившего канвас, то у вас и нет доступа к ресурсу этого канваса. Список битмап  объектов вы можете видеть, но не список ресурсов. Если не знаете имя ресурса, то узнать его можно только методом подбора или перебора, а это за пределами практического применения.
Как получить массив точек для распознания? Если только через скриншот, что тоже бред.
Или я не прав?

 
Nikolai Semko:

PixelGet() может использовать в кач-ве инструмента получения пикселя части распознаваемого изображения?

Artyom Trishkin:

PixelGet() может использовать в кач-ве инструмента получения пикселя части распознаваемого изображения?

Как я понял, речь идет о доступе к канвасу,  сгенерированному не своей программой. А значит облом.
 
Nikolai Semko:

В свойстве битмапа есть путь к ресурсу. Не знаю, можно ли это получить программно.

resource

 
Andrey Barinov:

В свойстве битмапа есть путь к ресурсу. Не знаю, можно ли это получить программно.

О, а вот этого я не знал. Спасибо!
Но ведь программно до его имени не добраться?
 
Думаю можно: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property#enum_object_property_string


OBJPROP_BMPFILE

