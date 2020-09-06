Индикаторы: PeriodInSeconds - страница 2
Спасибо, добавлю Ваш код в следующую версию
как определили, что есть пропуск тиков?
у меня есть подозрение, что пропуск тиков это особенность работы индикаторов МТ4, мой код не сложно скопировать и сделать из него эксперта, насколько я помню, в экспертах не бывает пропуска тиков (при условии, что не слишком долгое выполнение OnTick())
Вчера запустил на USDCAD. Цена на M1 двигалась на Offline стояла. Причём очень жёсткие задержки были. Работать практически невозможно. S5, S10. Как то так. Да нужен эксперт. На индюхе творится чудо.
Опубликовал версию 1.02 индикатора
добавил принудительный сброс файлового буфера в файл истории кастомного символа и добавил принудительное обновление графика
в виде эксперта можете самостоятельно заменить OnCalculate() на OnTick() и положить в папку эксперты
версию секундного кастомного графика в виде эксперта сделаю чуть позже - добавлю отключаемую опцию в бесконечном цикле считывать котировки - тогда не будет притормаживаний
Я правильно понимаю, что сделать шкалу времени с точностью до секунд средствами МТ4 невозможно?
возможно, но для этого нужно уйти от запуска индикатора по приходу тика, как я писал выше, нужен зацикленный в бесконечном цикле эксперт (индикатор нельзя в бесконечный цикл запускать)
я сделаю такого эксперта и выложу в КБ
Не, я имею в виду вот это:
да, это ограничение самого терминала
эти функции по всему форуму разбросаны и в CodeBase в старых кодах в отрытом доступе лежат, тем более код я публикую с исходниками
вот полная версия индикатора и тестовый эксперт, который в журнал пишет сообщение по приходу тика - -на кастомный символ для проверки бросьте, можете пользоваться
спасибо)
Вот такую приблуду если замутить, но вместо дней недели прилепить секунды. Очень даже, по моему, норм будет(weekday.mq4). Респект и уважуха тогда автору. Будем на руках носить. На эти ограничения тогда просто, извиняюсь, начхать будет.
У меня вот есть какой-то посекундник он, кстати, всё чётко отрисовывает. Индикатор. Печалька без кода. Шкалы секунд сильно не хватает.
Всем спасибо. С уважением.
FileFlush(HistoryHandle);в 128 строчке, явно будет повеселей. Жалко выходные, не проверить. Но, кажется, всё успешней заработает.
Опубликовал версию индикатора с возможностью работы по системному таймеру, теперь индикатор будет строить каждые ХХ секунд бар, настройка отключаемая, при отключении индикатор работает по приходу тика (как ранее)
добавлена возможность эмуляции тиков на кастомном ТФ, подключается самостоятельно при редактировании исходного кода
хороший у Вас индикатор разделителей периодов, я не планирую в индикатор секундных ТФ добавлять графические элементы, он нужен только для построения ТФ
я постараюсь сделать, похожий на Ваш, отдельный индикатор разделители периодов, тогда его можно будет использовать совместно с кастомным ТФ (секундным графиком - т.е. просто набросить на график )
PS: в выходные дни работают криптобиржи, есть брокеры с МТ4 которые транслируют котировки криптобирж на демосчете, там можно проверить работу индикаторов / экспертов на тиках