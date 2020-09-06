Индикаторы: PeriodInSeconds - страница 3

Роман:Шкалы секунд сильно не хватает.

набросал на скорую руку индикатор по Вашему примеру, вроде бы работает, но еще проверять нужно, не интересная задача, чуть позже повнимательнее разберусь

этот индикатор устанавливать на секундный график

PeriodSeparator.mq4  12 kb
 
Работает. Здорово. Вот бы только вместо минут секунды бы отсчитывал. Минуты и так в шкале времени показывает, а вот секунды под вопросом. Но уже что-то работает. СПБ.

 
нужно поэкспериментировать с расчетом времени, не делать проверку на min!=TimeMinute() , а использовать остаток от деления % = 0 , тогда будет работа кратно величине в секундах

но как выше я и написал - это не интересная задача, попробуйте самостоятельно модифицировать код

 
Игорь Спасибо. Вы и так много сделали.
 
@Igor Makanu добрый день!
Будьте добры подскажите в чем моя ошибка?
когда запускаю индикатор, включая DLL и без, индикатор рисует только 2 свечи на заданный интервал (30 сек.), а потом только цену закрытия....
и как ее исправить, чтобы свечи рисовались постоянно?

Заранее, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНДИКАТОР И СТАРАНИЯ !!! ОШИБКИ...
Здравствуйте!

Проверил, так и есть, терминал выдает ошибку после записи 2-х баров в оффлайн-график

dll тут ни причем, как и писал в описании она нужна только для пробрасывания тиков для экспертов которые работали бы на этом оффлайн графике


было предположение, что после обновления терминала, терминал не дает формировать бары с одинаковым временем - сделал проверку и запрет записи баров с одинаковым временем проверил вроде дело не в этом, все равно ошибка


в общем не работает этот оффлайн индикатор в новом билде 1280 , постараюсь на выходных поизучать работу нового билда терминала 

 
@Igor Makanu спасибо большое за быстрый ответ)
подожду решения
была надежда, что я что то не учел в индикаторе

переписал 100% кода 

к сожалению, в новой версии МТ4 билд 1280 этот индикатор - посторитель секундных чартов не будет работать


проверил все, проблема в проверке терминалом времени открытия бара, если бар открывается в 00 секунд, то ошибок не возникает, т.е. тут все ОК - принудительно обнулял секунды времени открытия бара:

2020.09.05 19:05:02.039 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:05:00

2020.09.05 19:04:01.027 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:04:00

2020.09.05 19:03:01.449 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:03:00

2020.09.05 19:02:01.430 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:02:00

2020.09.05 19:01:01.472 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:01:00

а тут будет ошибка - время открытия бара содержит секунды:

2020.09.05 19:07:25.582 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:07:25

2020.09.05 19:07:14.827 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:07:14

2020.09.05 19:07:03.882 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:07:03

2020.09.05 19:06:52.681 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:06:52

2020.09.05 19:06:41.567 PeriodInSeconds1.04 ETHUSD,H1: 2020.09.05 18:06:41


2020.09.05 19:06:46.888 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

2020.09.05 19:06:45.771 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

2020.09.05 19:06:44.927 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

2020.09.05 19:06:44.103 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

2020.09.05 19:06:42.400 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

2020.09.05 19:06:41.577 HistoryBase: 2 errors in 'ETHUSD4'

 
Спасибо большое за информацию
