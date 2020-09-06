Индикаторы: PeriodInSeconds

PeriodInSeconds:

Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах

PeriodInSeconds

Автор: Igor Makanu

 

Мне кажется так от поинтересней смотреться будет.

input bool OpenChartStart=true;//Auto Open Chart From Start Indicator

и со 102 строчки

      string Symbol_=_Symbol;
      bool bOpen=true;
      long currChart=ChartFirst(),PeriodID=ChartID();
      while(true)
        {
         if(ChartSymbol(currChart)==Symbol_ && ChartPeriod(currChart)==TimeFrame)bOpen=false;
         if(ChartNext(currChart)<0) break;
         else
           {
            currChart=ChartNext(currChart);
           }
        }
      if(bOpen)
        {
         if(OpenChartStart)ChartOpen(_Symbol,TimeFrame);
         else
            PrintFormat("Откройте график [%s,M%d] , в меню Файл - Открыть автономно",_Symbol,TimeFrame);
        }

Теперь по желанию при старте будет открываться автоматически наш любимый новый Offline. При том только в единственном экземпляре.

Правда не понятно почему он не все тики отрисовывает? Смысл в посекундных данных теряется если они отрисовываются с задержкой.

А в общем, удачная работа. Хотя ещё стоило бы допиливать.(Имхо)

С уважением.

PeriodInSeconds1.01.mq4  16 kb
 

Спасибо, добавлю Ваш код в следующую версию


он рисует из тиков свечи если тик стоит на месте вот так :_____  вы его не увидите) так как свеча будет стоять на одной цене).
если я правильно всё понял)

 
Pavel Malyshko:

он рисует из тиков свечи если тик стоит на месте вот так :_____  вы его не увидите) так как свеча будет стоять на одной цене).
если я правильно всё понял)

индикатор так (___________) не умеет рисовать секундные свечи при отсутствии тиков, этот индикатор будет как МТ пропускать бары, т.е. если в расчетное время не будет никаких данных, а по приходу нового тика старый бар закроется и будет открыт новый бар со временем прихода последнего тика

чтобы рисовать пропуски баров так (__________) нужно мой код скопировать в эксперт  и зациклить его в бесконечном цикле и тогда можно будет пропущенные тики рисовать (________) - индикатор нельзя зацикливать, все зависнет

 
Igor Makanu:

индикатор так (___________) не умеет рисовать секундные свечи при отсутствии тиков, этот индикатор будет как МТ пропускать бары, т.е. если в расчетное время не будет никаких данных, а по приходу нового тика старый бар закроется и будет открыт новый бар со временем прихода последнего тика

чтобы рисовать пропуски баров так (__________) нужно мой код скопировать в эксперт  и зациклить его в бесконечном цикле и тогда можно будет пропущенные тики рисовать (________) - индикатор нельзя зацикливать, все зависнет

присмотритесь теперь)если цена стоит на одном месте то индикатор так и рисует пример на фото..можно видеть три точки ,которые находятся на одной линии..вот это я имел в виду

 

обновил индикатор

добавлено опция - автооткрытия кастомного графика

 
Igor Makanu:

обновил индикатор

добавлено опция - автооткрытия кастомного графика

вот видите какой я молодец)
правильно ли я понимаю,что советники на офлайновом графике торговать не будут?

 
Pavel Malyshko:

вот видите какой я молодец)
правильно ли я понимаю,что советники на офлайновом графике торговать не будут?

будут, я делал версию, которая эмулирует тики на оффлайновом графике, но для эмуляции тика нужно использовать библиотеку Windows user32.dll и вызывать функцию UINT RegisterWindowMessageA( LPCSTR lpString );

т.е. нужно использовать .dll , я просил модераторов опубликовать полную версию этого индикатора, но к сожалению услышан не был, поэтом опубликовал версию с урезанным функционалом https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2393#comment_10799804

Igor Makanu:

будут, я делал версию, которая эмулирует тики на оффлайновом графике, но для эмуляции тика нужно использовать библиотеку Windows user32.dll и вызывать функцию UINT RegisterWindowMessageA( LPCSTR lpString );

т.е. нужно использовать .dll , я просил модераторов опубликовать полную версию этого индикатора, но к сожалению услышан не был, поэтом опубликовал версию с урезанным функционалом https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2393#comment_10799804

видимо модераторы опасаются возможных скрытых функций dll..
спасибо за ответы)

 
Pavel Malyshko:

видимо модераторы опасаются возможных скрытых функций dll..
спасибо за ответы)

эти функции по всему форуму разбросаны и в CodeBase  в старых кодах в отрытом доступе лежат, тем более код я публикую с исходниками

вот полная версия индикатора и тестовый эксперт, который в журнал пишет сообщение по приходу тика - -на кастомный символ для проверки бросьте, можете пользоваться

PeriodInSeconds1.01_FULL.mq4  14 kb
TestTickEA.mq4  2 kb
