Индикаторы: PeriodInSeconds
Мне кажется так от поинтересней смотреться будет.
Добавлено :
input bool OpenChartStart=true;//Auto Open Chart From Start Indicator
и со 102 строчки
string Symbol_=_Symbol; bool bOpen=true; long currChart=ChartFirst(),PeriodID=ChartID(); while(true) { if(ChartSymbol(currChart)==Symbol_ && ChartPeriod(currChart)==TimeFrame)bOpen=false; if(ChartNext(currChart)<0) break; else { currChart=ChartNext(currChart); } } if(bOpen) { if(OpenChartStart)ChartOpen(_Symbol,TimeFrame); else PrintFormat("Откройте график [%s,M%d] , в меню Файл - Открыть автономно",_Symbol,TimeFrame); }
Теперь по желанию при старте будет открываться автоматически наш любимый новый Offline. При том только в единственном экземпляре.
Правда не понятно почему он не все тики отрисовывает? Смысл в посекундных данных теряется если они отрисовываются с задержкой.
А в общем, удачная работа. Хотя ещё стоило бы допиливать.(Имхо)
С уважением.
Спасибо, добавлю Ваш код в следующую версию
Правда не понятно почему он не все тики отрисовывает? Смысл в посекундных данных теряется если они отрисовываются с задержкой.
как определили, что есть пропуск тиков?
у меня есть подозрение, что пропуск тиков это особенность работы индикаторов МТ4, мой код не сложно скопировать и сделать из него эксперта, насколько я помню, в экспертах не бывает пропуска тиков (при условии, что не слишком долгое выполнение OnTick())
Мне кажется так от поинтересней смотреться будет.
Добавлено :
и со 102 строчки
Теперь по желанию при старте будет открываться автоматически наш любимый новый Offline. При том только в единственном экземпляре.
Правда не понятно почему он не все тики отрисовывает? Смысл в посекундных данных теряется если они отрисовываются с задержкой.
А в общем, удачная работа. Хотя ещё стоило бы допиливать.(Имхо)
С уважением.
он рисует из тиков свечи если тик стоит на месте вот так :_____ вы его не увидите) так как свеча будет стоять на одной цене).
если я правильно всё понял)
он рисует из тиков свечи если тик стоит на месте вот так :_____ вы его не увидите) так как свеча будет стоять на одной цене).
если я правильно всё понял)
индикатор так (___________) не умеет рисовать секундные свечи при отсутствии тиков, этот индикатор будет как МТ пропускать бары, т.е. если в расчетное время не будет никаких данных, а по приходу нового тика старый бар закроется и будет открыт новый бар со временем прихода последнего тика
чтобы рисовать пропуски баров так (__________) нужно мой код скопировать в эксперт и зациклить его в бесконечном цикле и тогда можно будет пропущенные тики рисовать (________) - индикатор нельзя зацикливать, все зависнет
индикатор так (___________) не умеет рисовать секундные свечи при отсутствии тиков, этот индикатор будет как МТ пропускать бары, т.е. если в расчетное время не будет никаких данных, а по приходу нового тика старый бар закроется и будет открыт новый бар со временем прихода последнего тика
чтобы рисовать пропуски баров так (__________) нужно мой код скопировать в эксперт и зациклить его в бесконечном цикле и тогда можно будет пропущенные тики рисовать (________) - индикатор нельзя зацикливать, все зависнет
присмотритесь теперь)если цена стоит на одном месте то индикатор так и рисует пример на фото..можно видеть три точки ,которые находятся на одной линии..вот это я имел в виду
обновил индикатор
добавлено опция - автооткрытия кастомного графика
обновил индикатор
добавлено опция - автооткрытия кастомного графика
вот видите какой я молодец)
правильно ли я понимаю,что советники на офлайновом графике торговать не будут?
вот видите какой я молодец)
правильно ли я понимаю,что советники на офлайновом графике торговать не будут?
будут, я делал версию, которая эмулирует тики на оффлайновом графике, но для эмуляции тика нужно использовать библиотеку Windows user32.dll и вызывать функцию UINT RegisterWindowMessageA( LPCSTR lpString );
т.е. нужно использовать .dll , я просил модераторов опубликовать полную версию этого индикатора, но к сожалению услышан не был, поэтом опубликовал версию с урезанным функционалом https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2393#comment_10799804
будут, я делал версию, которая эмулирует тики на оффлайновом графике, но для эмуляции тика нужно использовать библиотеку Windows user32.dll и вызывать функцию UINT RegisterWindowMessageA( LPCSTR lpString );
т.е. нужно использовать .dll , я просил модераторов опубликовать полную версию этого индикатора, но к сожалению услышан не был, поэтом опубликовал версию с урезанным функционалом https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2393#comment_10799804
видимо модераторы опасаются возможных скрытых функций dll..
спасибо за ответы)
видимо модераторы опасаются возможных скрытых функций dll..
спасибо за ответы)
эти функции по всему форуму разбросаны и в CodeBase в старых кодах в отрытом доступе лежат, тем более код я публикую с исходниками
вот полная версия индикатора и тестовый эксперт, который в журнал пишет сообщение по приходу тика - -на кастомный символ для проверки бросьте, можете пользоваться
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
PeriodInSeconds:
Индикатор PeriodInSeconds позволяет отображать графики с любым периодом заданным в секундах
Автор: Igor Makanu