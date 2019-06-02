MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки" - страница 2
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ5 тестер. Не сохраняются значения переменных во кладке "Параметры".
multiplicator, 2019.03.14 22:21Когда во вкладке "параметры" вводишь значения, потом переходишь на другую вкладку, и опять возвращаешься на вкладку "параметры" - то эти значения не сохраняются.
задолбался вбивать их каждый раз руками.
Укажите пожалуйста данные операционной системы: тип, название, битность, версия. Это реальная операционная система или запущенна в виртуальном пространстве?
И еще, почему после перекомпиляции советника тестер продолжает подхватывать старый кэш оптимизации?
Советник был изменён? Или просто перекомпиляция без изменеия?
Если советник не изменялся, то его контрольная сумма не меняется, и кеш оптимизации не будет сбрасываться
А вот из той же "оперы" - при перекомпиляции советника, он перестает быть выбранным в качестве текущего в тестере (автоматически подставляется какой-то другой) - такое уже фиксили?
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2018.11.21 08:33Часто происходит ситуация, когда после компиляции советника сбрасываются настройки Тестера, если этот советник был в нем ранее выбран. Это, мягко говоря, раздражает. Т.к. после каждой компиляции нужно лезть в древо советников и выискивать свой. Если кто не знает, есть рецепт, чтобы Тестер не сбрасывался. Нужно один раз запустить советник в дебаг-режиме на истории - CTRL+F5. После этого любые перекомпиляции не будут влиять на настройки Тестера.
У меня та же картина в тестере, что описана выше:
"Когда во вкладке "параметры" вводишь значения, потом переходишь на другую вкладку, и опять возвращаешься на вкладку "параметры" - то эти значения не сохраняются".
В результате тестером на mt5 пользоваться невозможно. На ноутбуке стоит Виндоуз 10 x64 с последними обновлениями.
Терминал mt5 сначала установил от Альпари (v.5 build 2007), а сегодня поставил родной, с этого сайта (buld 2009 от 15 марта). Всё то же самое. При переходе на другую вкладку тестера все настройки советников сбрасываются на дефолтные. Это не зависит ни от советника, ни от чего ещё. Никакие перезагрузки, сохранения настроек и танцы с бубном не помогают.
На том же ноутбуке в mt4 никаких проблем с тестером нет. Просьба исправить этот глюк в терминале. Когда невозможно ничего протестировать, mt5 становится бесполезен.
На ноутбуке стоит Виндоуз 10 x64 с последними обновлениями.
Я думал, что эти проблемы как-то связанны с Windoows 7. Я здесь вдруг Windows 10 всплыла.
У меня ноутбук и Windows 10 x64
- никогда не наблюдал такой проблемы.
Windows 7 x64
Такая же проблемаMT5 build 2009
Intel Core i7-3517U, 4Gb ОЗУ, Лицензионная Windows 10x64 Домашняя для одного языка, сборка 1809 с обновлениями по сегодняшний день.
Никакие манипуляции не помогают. При переключении вкладки тестера mt5 все настройки советника сбрасываются. Терминал последний с этого сайта, путь установки - по умолчанию.
Вот решение
https://www.mql5.com/en/forum/305343#comment_11028672