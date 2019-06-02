MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки" - страница 4

Aliaksandr Vasilenka:

мне это не помогло ((( 

Может вы папки перепутали?
Потому что есть две папки Profiles: в одной надо создавать папку Tester (если её там уже нет), в другой - не надо.

все нашел решение ))) совсем проще 

сделал пробную версию и все стало норм )) спасибо за помощь 

 
Slava:

Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.

Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.

спасибо
