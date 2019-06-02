MT5 самостоятельно сбрасывает настройки в тестере после перехода на вкладку "Настройки" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мне это не помогло (((
Может вы папки перепутали?
Потому что есть две папки Profiles: в одной надо создавать папку Tester (если её там уже нет), в другой - не надо.
все нашел решение ))) совсем проще
сделал пробную версию и все стало норм )) спасибо за помощь
Расследование показало, что при запуске терминала после чистой установки не создаётся подпапка "Tester" в <папке данных клиентского терминала>\MQL5\Profiles\.
Если эту подпапку создать руками, то проблема сброса настроек исчезает.