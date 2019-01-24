Вопросы по MQL5 и работе терминала MT5 от новичка.

Я нахожусь с самом начале изучения языка MQL5.До этого никакие языки не изучал.

Вопросы такие:1)Написал,вернее скопировал эксперта с внешней переменной " extern " ,а в настройках советника её нет. Почему ? фаил советника

                         2)Как изменить настройки графика в тестере стратегий при визуализации.Изображение графика возвращается 

                          к своим первоначальным настройкам, даже если применить шаблон.

                         Заранее спасибо за ответ.

 
Вопросы такие:1)Написал,вернее скопировал эксперта с внешней переменной " extern " ,а в настройках советника её нет. Почему ? 

Входные переменные необходимо объявлять как input, а не extern

Как изменить настройки графика в тестере стратегий при визуализации.Изображение графика возвращается к своим первоначальным настройкам, даже если применить шаблон.

Есть два варианта:

  1. настройте график и сохраните его под именем "tester.tpl" - данный шаблон будет применяться ко всем кодам запускаемым в тестере в визуальном режиме.
  2. настройте график и сохраните его под именем запускаемого эксперта - в таком случае шаблон будет применён в тестере в визуальном режиме только в данному советнику. 

 

Кто нибудь мог бы написать  очень простого советника с комментариями на русском для того,чтобы понять код программы? А то существующие сложны для понимания начинающими.

Есть много уроков по MQL4  и мало по MQL5.И когда начинаешь изучать примеры для MQL4 и переносить их на MQL5 то не всегда получается, видимо функции по иному работают.

Да и сложнее в MQL5.Например функция OrderSend в MQL4 гораздо проще , чем в MQL5.Начинающим же предлагают использовать классы. Например CTrade.

 
Вот статья https://www.mql5.com/ru/articles/100 по моему мнению самая доступная для понимания.
Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
Эта статья предназначена для начинающих, для тех, кто хочет научиться написанию простых советников на новом языке MQL5.
 
Кто нибудь мог бы написать  очень простого советника с комментариями на русском для того,чтобы понять код программы? А то существующие сложны для понимания начинающими.

Есть много уроков по MQL4  и мало по MQL5.И когда начинаешь изучать примеры для MQL4 и переносить их на MQL5 то не всегда получается, видимо функции по иному работают.

Да и сложнее в MQL5.Например функция OrderSend в MQL4 гораздо проще , чем в MQL5.Начинающим же предлагают использовать классы. Например CTrade.

прочитайте эта статью в конце пример скрипта и простой советник с использованием CTrade. Проще не куда эксперементируйте.

Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Нейросети бесплатно и сердито - соединяем NeuroPro и MetaTrader 5
Программа NeuroPro создана в одном из российских институтов в 98-м году, но не теряет своей актуальности и по сей день.
 
Большое спасибо!!!
 
При создании нового советника из шаблона пропали # property. Как их вернуть , а то постоянно приходится копировать.
 
При создании нового советника из шаблона пропали # property. Как их вернуть , а то постоянно приходится копировать.
 
  1. Попытался переделать советника Moving Average , чтобы он открывал сделки на пересечении двух скользящих средних.Скомпилировал ,вроде ошибок нет,но 
  2. сделки почему то не открываются? Может кто подскажет?
    //+------------------------------------------------------------------+
//|                                           Moving Average v.2.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copirignt 2018,MetaQuostes Software  Group."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version    "1.0"
#property strict

#include <Trade\Trade.mqh>

input double MaximumRisk        = 0.02;    // Maximum Risk in percentage
input double DecreaseFactor     = 3;       // Descrease factor
input int    MovingPeriod1        = 12;      // Moving Average period
input int    MovingPeriod2        = 21;      // Moving Average period

input int    MovingShift        = 6;       // Moving Average shift
//---
int    ExtHandle=0;
bool   ExtHedging=false;
CTrade ExtTrade;

#define MA_MAGIC 1234501
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size(рассчитать оптимальный размер лота)                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double TradeSizeOptimized(void)
  {
   double price=0.0;
   double margin=0.0;
//--- select lot size
   if(!SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK,price))
      return(0.0);
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,_Symbol,1.0,price,margin))
      return(0.0);
   if(margin<=0.0)
      return(0.0);

   double lot=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE)*MaximumRisk/margin,2);
//--- calculate number of losses orders without a break( рассчитать кол-во убыточных ордеров без перерыва)
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      //--- select history for access(выберите историю для доступа)
      HistorySelect(0,TimeCurrent());
      //---
      int    orders=HistoryDealsTotal();  // total history deals(общая история сделок)
      int    losses=0;                    // number of losses orders without a break(кол-во убыточных ордеров без перерыва)

      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         ulong ticket=HistoryDealGetTicket(i);
         if(ticket==0)
           {
            Print("HistoryDealGetTicket failed, no trade history");
            break;
           }
         //--- check symbol
         if(HistoryDealGetString(ticket,DEAL_SYMBOL)!=_Symbol)
            continue;
         //--- check Expert Magic number
         if(HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC)!=MA_MAGIC)
            continue;
         //--- check profit
         double profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT);
         if(profit>0.0)
            break;
         if(profit<0.0)
            losses++;
        }
      //---
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- normalize and check limits(нормализация и проверка ограничений)
   double stepvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP);
   lot=stepvol*NormalizeDouble(lot/stepvol,0);

   double minvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN);
   if(lot<minvol)
      lot=minvol;

   double maxvol=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX);
   if(lot>maxvol)
      lot=maxvol;
//--- return trading volume
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open position conditions(проверка условий открытия позиции)                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen(void)
  {
   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar(торговать только на первые тики нового бара)
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }
   if(rt[1].tick_volume>1)
      return;
//--- get current Moving Average 
   
  
   double   ma1[1];
   if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,1,ma1)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
      return;
     }
    double   ma2[1];
   if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,1,ma2)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
      return;
     } 
     
//--- check signals(сигналы проверки)
   ENUM_ORDER_TYPE signal=WRONG_VALUE;

   if(ma1[0] <ma2[0])
      signal=ORDER_TYPE_SELL;    // sell conditions
   else
     {
      if(ma1[0]>ma2[0] )
         signal=ORDER_TYPE_BUY;  // buy conditions
     }
//--- additional checking
   if(signal!=WRONG_VALUE)
     {
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
         ExtTrade.PositionOpen(_Symbol,signal,TradeSizeOptimized(),
                               SymbolInfoDouble(_Symbol,signal==ORDER_TYPE_SELL ? SYMBOL_BID:SYMBOL_ASK),
                               0,0);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close position conditions(проверка условий закрытия позиции)                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose(void)
  {
   MqlRates rt[2];
//--- go trading only for first ticks of new bar(торговать только на первые тики нового бара)
   if(CopyRates(_Symbol,_Period,0,2,rt)!=2)
     {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history");
      return;
     }
   if(rt[1].tick_volume>1)
      return;
//--- get current Moving Average(получить текущую скользящую среднюю) 
   double   ma1[1];
   
   if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,1,ma1)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
      return;
     }
     double   ma2[1];
   
   if(CopyBuffer(ExtHandle,0,0,1,ma1)!=1)
     {
      Print("CopyBuffer from iMA failed, no data");
      return;
     }
//--- positions already selected before(позиции уже выбранные ранее)
   bool signal=false;
   long type=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

   if(type==(long)POSITION_TYPE_BUY  && ma1[0] > ma2[0])
      signal=true;
   if(type==(long)POSITION_TYPE_SELL  && ma1[0]< ma2[0])
      signal=true;
//--- additional checking(дополнительная проверка)
   if(signal)
     {
      if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED) && Bars(_Symbol,_Period)>100)
         ExtTrade.PositionClose(_Symbol,3);
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Position select depending on netting or hedging(выбор позиции в зависимости от неттинга или хеджирования)                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool SelectPosition()
  {
   bool res=false;
//--- check position in Hedging mode(проверка позиции в режиме хеджирования )
   if(ExtHedging)
     {
      uint total=PositionsTotal();
      for(uint i=0; i<total; i++)
        {
         string position_symbol=PositionGetSymbol(i);
         if(_Symbol==position_symbol && MA_MAGIC==PositionGetInteger(POSITION_MAGIC))
           {
            res=true;
            break;
           }
        }
     }
//--- check position in Netting mode(проверка позиции в режиме неттинга )
   else
     {
      if(!PositionSelect(_Symbol))
         return(false);
      else
         return(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)==MA_MAGIC); //---check Magic number
     }
//--- result for Hedging mode
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(void)
  {
//--- prepare trade class to control positions if hedging mode is active(подготовить торговый класс к управлению позициями)
   ExtHedging=((ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE)==ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING);
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(MA_MAGIC);
   ExtTrade.SetMarginMode();
   ExtTrade.SetTypeFillingBySymbol(Symbol());
//--- Moving Average indicator
   ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod1,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   ExtHandle=iMA(_Symbol,_Period,MovingPeriod2,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE);
   if(ExtHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      printf("Error creating MA indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- ok
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
//---
   if(SelectPosition())
      CheckForClose();
   else
      CheckForOpen();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

Вопрос: как выйти с аккаунта?

Залогинился в терминале на чужом компе, но нет кнопки разлогина.

 
Vitaly Muzichenko:

Вопрос: как выйти с аккаунта?

Залогинился в терминале на чужом компе, но нет кнопки разлогина.

Просто удалить и все, нет?
