По учебнику Ковалёва с нуля учить не удобно, в виду устаревшести. Начинаешь выполнять какие то упражнения, а они не компилируются. А просто читать , без практики, запомнить что то сложнее.
Вряд ли речь идет о каких-то простых примерах. Это, скорее всего, уже по окончание учебника. И дело наверное в синтаксисе, который при понимании основ легко исправляется. В любом случае ТС всегда может спросить, почему тот или иной пример не компилируется.
Можете привести пример из учебника, который не компилируется? Для примера разберем.
Вам совершенно правильно посоветовали учить С++, потому что MQL это он и есть, а по С++ гораздо больше материалов.
Если Вы знаете С++, то изучайте MQL по справке, разбирая чужие советники.
Это если человек планирует свою деятельность вне МТ. Но такого спланировать заранее нельзя. Сейчас цель - научиться писать для МТ. А если начинать с Си или С++, то там сразу застрянет на таких вещах, которых в MQL отроду нет. Ведь даже простую печать значений не получится сделать через cout. В этом плане MQL намного проще - Print или Alert.
Поэтому лучше начинать учить то, что нужно. А уже потом, если понравится и захочется продолжить, то можно и на С++ перейти.
Изучите язык С++ если вы начинающий. Вот хороший ресурс https://foxford.ru/wiki/informatika/otlichiya-yazykov-programmirovaniya-si-i-s
Избегайте непрофессионалов у них язык слишком сухой чтобы хоть как то запомнить материал. Используйте техники мнемоники, на эту тему много книг в интернете.
Лично для себя я сделал вывод чтобы что то запомнить, надо представить к примеру функцию, как реальный объект мира, придавая больше яркости и юмора, секса, сюрреализма.
лучше такв PositionOpen нужно еще прописывать 6 параметров.
Остальные параметры прописывать не обязательно
да с самого начала , например нет функции Старт , теперь это OnInit()
Я вот тут нашел не плохое изложение, если прям вообще с нуля начинать https://sgr-tradeinvest.ru/mql4
Скомпилировал. Ошибок нет. Только одно предупреждение, которое легко исправляется при элементарном понимании термина "функция".
Взял даже чуть побольше пример:
Тоже компилируется. 12 предупреждений, но ни одно из них не влияет на работоспособность программы. Тоже элементарно исправляются. Поэтому для старта Учебник - самое то.
Человеку ехать нужно, а Вы ему - шашечки. На этапе освоения MQL будет решаться вопрос о том, насколько нужно топикстартеру программирование в принципе, потянет ли его. MQL все-таки легче, чем С++. Зачем браться за сложное?
Тем более, что по приведенной ссылке сразу идет все то, чего нет в MQL: стандартная библиотека (в MLQ есть, но своя, не C++), пространство имен, ввод и вывод через cout и cin.
Я почему то пробовал, у меня не получилось. Думал из изменений названия. Спасибо ,что попробовали. Может стоит к нему вернуться.
Юрий, ну все с чего-то начинали.
Я начинал с .php, потом изучил .js потому что без него написать что-то нормальное просто не реально. Когда к .js дали библиотеку jquery, то это было полное счастье, но её нужно было изучить, многие тогда писали что это бред и нужно использовать только чистый .js, позже все переехали на использование jquery, потому что библиотеки - круто.
Когда коснулся форекс, то по нужде изучил .mql, хотя было тяжело, это совсем не аналог php и js
Так что важно только желание.
А теперь, что бы быть четким пацаном, jquery не достаточно, надо изучить еще штук ***надцать фреймворков... Вот так и вот и живет средний программист всю жизнь недоделанным программистом - только изучит один фреймворк, тут сразу появится еще три новых.
а по чем учились ?
Вот если бы еще знать, что вы уже знаете и что умеете. В общем - просто берете советника из комплекта терминала, открываете в редакторе и смотрите, если в коде что-то выделено другим цветом - ставите туда курсор, жмете f1 и читаете справку.
А если вообще не знакомы с программированием, не знаете что такое for, if И т.п. - тогда для начала любую книжку по любому языку для чайников или детскую.