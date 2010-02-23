MQL5 для дилетантов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так, а где прочитать о кол-ве необходимых Буферов для того или иного построения?
Добавим эту информацию прямо в таблицу видов графических построений индикатора.
Если правильно понимаю, то логика следующая:
Так, а где прочитать о кол-ве необходимых Буферов для того или иного построения?
Пока этого в справке нет. Добавим.
Пока можно судить по самим названиям стилей , особых сложностей быть не должно. Линия - 1 буфер, гистограмма - 2 буфера, бары - 4 буфера OHLC итп. Все построения с _COLOR_ в названии +1 буфер для цвета.
Правильно. Для наглядности еще можно в CodeBase посмотреть. Вот тут 4 графических построения и 5 буферов: Ichimoku Kinko Hyo.
Пока этого в справке нет. Добавим.
Пока можно судить по самим названиям стилей , особых сложностей быть не должно. Линия - 1 буфер, гистограмма - 2 буфера, бары - 4 буфера OHLC итп. Все построения с _COLOR_ в названии +1 буфер для цвета.
Круто! Степеней свободы :) ...даже для таких дилетантов, как я - стало больше!
Используйте вставку кода с форматированием
Используйте вставку кода с форматированием
Спасибо! :) ...
Проработал директивы препроцессора ... тип и свойства графических построений ...
публикую код с комментариями, возможно,кому то пригодится, чтобы лишний раз в справку не заглядывать.
Вопрос, чтобы не возвращаться к этому шагу освоения.
Например, ... во входных параметрах индикатора,для указания Ценовой базы расчета - используем:
input ENUM_APPLIED_PRICE Price=PRICE_CLOSE;
А есть возможность создания своих ВЫПАДАЮЩИХ СПИСКОВ (по аналогии)?
А есть возможность создания своих ВЫПАДАЮЩИХ СПИСКОВ (по аналогии)?
Можно, смотрите раздел Input переменные
Спасибо! А ведь читал об этом ещё в ноябре :) ... и, извините, за поспешные вопросы.
Здравствуйте!
С Рождеством!
Проработал практически все типы графических построений.
Больше всего понравился тип DRAW_HISTOGRAM2, точнее, :) ... он (или его аналог) чаще всего мне необходим.
Поскольку программист из меня ... явно :) ... проще спросить:
Если, например, на 10 барах, найти max и min данной области цен, а затем на 0 баре данной области задать min значение уровня, а на 9 баре данной области цен задать max значение уровня, то отрисуется ли объект = прямоугольник (на этих 10 барах) на основе заданного типа DRAW_HISTOGRAM2 - ?
Или все же прямоугольник, как гистограмму, так же как и раньше в мт4 ... придется строить с помощью ObjectCreate - ?
Если, например, на 10 барах, найти max и min данной области цен, а затем присвоить 0 бару данной области min значение, а 9 бару данной области цен присвоить max значение, то отрисуется ли объект = прямоугольник на основе заданного типа DRAW_HISTOGRAM2 - ?
Или все же прямоугольник, как гистограмму, так же как и раньше в мт4 ... придется строить с помощью ObjectCreate - ?
Не надо строить объектами, лучше используйте DRAW_FILLING как в этом индикаторе: http://codebase.mql4.com/ru/6149 .
Не надо строить объектами, лучше используйте DRAW_FILLING как в этом индикаторе: http://codebase.mql4.com/ru/6149 .
Спасибо. Посмотрю. С помощью DATA_FILLING уже пробовал. Получается канал областей. Явно, значит, что то с кодом не так.
Еще раз спасибо за ссылку на код.