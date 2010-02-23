MQL5 для дилетантов - страница 5

mql5   :
Работать будет не всё, строки в MQL5 юникодные,а MQL4 анси


Спасибо. Уже понял. Хорошо, что проекты 5 летней давности сохранились :) ... заново подвиг совершить в ВижуалСтудио , уже явно было бы не по силам.

Проект - библиотека функций сингулярного преобразования. C++ ... взаимовыгодно :) ... необходимо привести в соответствие и скомпилировать dll для МТ5.

 
Я уже написал статью про использование DLL в MT5, на днях опубликуем.
 
Отлично! Спасибо!
 
Опубликована статья "Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными?", обсуждение открыто в соответствующей ветке.
 

Здравствуйте! подскажите пожалуйста как побороть вот этот график!

 

Суть в следующем!

Мне нужно написать скрипт который будет брать историю за 3 года на часовом графике. Но вот по чему то после 12.06.2009 он начинает отображать дневной график.

Листинг из статьи "Организация доступа к даннымhttps://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access ни дал ни каких результатов.

 
OneBillionUSD:

Здравствуйте! подскажите пожалуйста как побороть вот этот график!


К какому именно торговому серверу подключаетесь? Не все демо-сервера настроены (как оказалось, у Альпари не вся история закачана).

Если не к нашему MetaQuotes-Demo, то выделите счет на сервере mt5.metaquotes.net:1950 или скачайте _наш_ дистрибутив по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe


 
Сервер Alpari-Demo. Скачал новый дистрибутив, история подгрузилась. Спасибо большое за помощь!
 

Добрый вечер! Подскажите, как скоро заработает отладчик в индикаторах??? Спасибо
 
Пока такой возможности не предусматриваем.
 
В финальном релизе будет?
