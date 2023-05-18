Советники: cm manual grid - страница 6

Хорошо Владимир, буду тестировать дальше, менять настройки. Может я что-то не понимаю и делаю неправильно.
 
Добрый день. 
А для MT5 есть версия?
 
так пару постов выше выкладывали переведенную версию. На сколько она точно работает я не берусь судит так как ее переводил не я. проверьте

 
Конвертация под MT5 без изменения оригинального исходника.


Ниже анимация в Визуализаторе (щелкните на изображении).


Просто суперская панелька для скальпинга, большое спасибо автору  Vladimir Khlystov за работу и за переделку  fxsaberу на МТ5 тоже большое спасибо...большой респект и уважение за ваш благородный труд на благо всех трейдеров...

 
cm manual grid
Советник помогает выставлять сети отложенных ордеров и собирать профит с любого движения цены. С его помощью можно торговать по многим сеточным стратегиям. Так же можно его использовать для сопровождения открытых позиций.


 
А можно попросить готовый сконвертированый формат под МТ5 ?
А то уже 2 дня пытаюсь самостоятельно разобраться, не получается ничего(

 
Владимир, круто !)))
Под МТ5 версии не будет?

Так же хотел спросить, подобный формат советника (старой версии) для биржи Binance под крипто-торговлю реально сделать?

 
Если там есть терминал Мт, то реально

 
Помогите пожалуйста довести помощника до МТ5 версии, никак не могу разобраться, автор который скидывал инфу по МТ5, не может помочь - говорит что занят...
Не могу понять как и куда там все это делается с конвертором этим(((
Скиньте пожалуйста готовый вариант под МТ5 либо детальную инструкцию, как это сделать. Уже неделю мучаюсь(
 
Помогите пожалуйста довести помощника до МТ5 версии, никак не могу разобраться, автор который скидывал инфу по МТ5, не может помочь - говорит что занят...
Не могу понять как и куда там все это делается с конвертором этим(((
Скиньте пожалуйста готовый вариант под МТ5 либо детальную инструкцию, как это сделать. Уже неделю мучаюсь(

Благодарю   fxsaber за советника для МТ5.

Только вот, внутри советника не могу параметры  редактировать - панель самого советника обрезана без раздела "входные параметры" может как то добавить этот раздел можно?



Вот такое окно когда скидываю на график.








