Изменить цвет в советнике в окне входных параметров

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Здравствуйте, все!

Прошу помочь: как сделать так, чтоб при запуске советника можно было менять цвет графических элементов?


input color Rect_color_1=clrSilver;

не работает, нет выпадающего подокна-списка, вот такого:


Спасибо!

 

Всё работает, збоев нет:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             Test Input Color.mq5 |
//|                              Copyright © 2018, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input color Rect_color_1=clrSilver;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Рисунок запуска:


Файлы:
Test_Input_Color.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov:

Всё работает, збоев нет:


Владимир, благодарю! Перезапустил терминал - заработало :)

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