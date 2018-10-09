Изменить цвет в советнике в окне входных параметров
Всё работает, збоев нет:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Test Input Color.mq5 | //| Copyright © 2018, Vladimir Karputov | //| http://wmua.ru/slesar/ | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2018, Vladimir Karputov" #property link "http://wmua.ru/slesar/" #property version "1.00" //--- input parameters input color Rect_color_1=clrSilver; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Рисунок запуска:
Файлы:
Test_Input_Color.mq5 3 kb
Vladimir Karputov:
Всё работает, збоев нет:
Владимир, благодарю! Перезапустил терминал - заработало :)
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Здравствуйте, все!
Прошу помочь: как сделать так, чтоб при запуске советника можно было менять цвет графических элементов?
не работает, нет выпадающего подокна-списка, вот такого:
Спасибо!