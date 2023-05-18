Советники: cm manual grid - страница 3
Тестирую.
Иногда проскальзывает вот такая запись в журнале.
Сэты прикладываю.
Прошу пояснить.
Может в настройках чего не так указал.
Очень крутой советник!))))))))))))))))))
да я это уже исправил в новой версии. Сейчас обкатываю ее на реале перед тем как выложить.
Для чего?
Это позволит уменьшать маржинальную просадку. Ведь каждый новый ордер - маржа от депозита.
Еще непонятно методика увеличения объемов ордеров.
С прибавлением разобрался, а вот как сделать, чтобы первоначальный ордер 0,01 лота с коэффицентом 1,5
умножался без прибавления, т.е. 0,01; 0,02; 0,03 и т.д.??
Подскажите пожалуйста, в чем разница ордеров BUY STOP и BUY LIMIT?
Ордер buylimit можно поставить только ниже текущей цены
Ордер buystop только выше текущей
Вы имеете виду разделить коэффициенты сетей stop и limit как на скрине?
или у каждой сети отдельно?
В первой версии коэффициент увеличения работает если начальный лот больше 0.01 или коэффициент больше 2. В новой исправил, теперь работает с любым К. Тестируем дальше.
Да именно отдельно для стоп и отдельно для лимит, как на скрине)))).
Здорово!
сделано, обкатываю
Здравствуйте! Не сочтите за наглость.
Но все же позволю спросить:
когда можно ожидать обновленную версию советника?
Спасибо!
В результате тестов родилось предложение.
Дабы бороться с просадкой от stop ордеров предлагаю, если, конечно возможно,
реализовать следующее:
во входных параметрах ввести подключаемые условия трала корзины прибыльных stop ордеров.
1. после какой позиции начинать
2. шаг трала
3. трал и прочие стандартные настройки.
Поясню для чего, на мой взгляд, это надо.
В результате тестов я увидел, что по определенному сценарию можно торговать stop ордерами сразу в 2 направлениях, но САМОЕ страшное, когда
цена начинает ходить с увеличивающейся амплитудой - рисовать расширяющийся треугольник. Т.е. идет набор sell stop ордеров, самый тяжелый - самый нижний и по условиям
трала общей прибыли выхода нет и цена идет вверх и все sell ордера становятся убыточными и начинается набор buy сетки, причем объем самого верхнего buy может быть выше самого большого sell.))))
Сетка не закрывается, и цена идет вниз и т.д.....
Держите, но эту версию еще нужно проверить.