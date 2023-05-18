Советники: cm manual grid - страница 3

AurelianoV:

Тестирую. 

Иногда проскальзывает вот такая запись в журнале.

Сэты прикладываю.

Прошу пояснить.

Может в настройках чего не так указал.

Очень крутой советник!))))))))))))))))))

да я это уже исправил в новой версии. Сейчас обкатываю ее на реале перед тем как выложить.

 
Vladimir Khlystov:

Для чего?

Подскажите пожалуйста, в чем разница ордеров BUY STOP и BUY LIMIT?
 
Turbokol:
Подскажите пожалуйста, в чем разница ордеров BUY STOP и BUY LIMIT?

Ордер buylimit можно поставить только ниже текущей цены

Ордер buystop только выше текущей 


 
AurelianoV:

Вы имеете виду разделить коэффициенты сетей stop и limit как на скрине?

или у каждой сети отдельно?

В первой версии коэффициент увеличения работает если начальный лот больше 0.01 или коэффициент больше 2. В новой исправил, теперь работает с любым К. Тестируем дальше.

 
Vladimir Khlystov:

Да именно отдельно для стоп и отдельно для лимит, как на скрине)))).

Здорово!

 
AurelianoV:

сделано, обкатываю

 

Здравствуйте! Не сочтите за наглость.

Но все же позволю спросить:

когда можно ожидать обновленную версию советника?

Спасибо!

 

В результате тестов родилось предложение.

Дабы бороться с просадкой от stop ордеров предлагаю, если, конечно возможно,

реализовать следующее:

во входных параметрах ввести подключаемые условия трала корзины прибыльных stop ордеров.

1. после какой позиции начинать

2. шаг трала

3. трал и прочие стандартные настройки.


Поясню для чего, на мой взгляд, это надо.

В результате тестов я увидел, что по определенному сценарию можно торговать stop ордерами сразу в 2 направлениях, но САМОЕ страшное, когда

цена начинает ходить с увеличивающейся амплитудой - рисовать расширяющийся треугольник. Т.е. идет набор sell stop ордеров, самый тяжелый - самый нижний и по условиям 

трала общей прибыли выхода нет и цена идет вверх и все sell ордера становятся убыточными и начинается набор buy сетки, причем объем самого верхнего buy может быть выше самого большого sell.))))

Сетка не закрывается, и цена идет вниз и т.д.....

 
AurelianoV:

Здравствуйте! Не сочтите за наглость.

Но все же позволю спросить:

когда можно ожидать обновленную версию советника?

Спасибо!

Держите, но эту версию еще нужно проверить.

