Здравствуйте. Попытался запустить этот советник на тестере - не получилось. Что я делаю не так?
А что именно не получилось? Результат нулевой? Если так, то это и должно получится. Советник полуавтомат и для его работы требуется нажимать кнопки. Тестируйте его в режиме визуализации. Скорость поставьте не самую большую, чтобы успеть нажать кнопки.
тестер показал что советник не имеет тормозов...не смотря на ограничения 5 ордеров открывает сколько душе угодно....
Ограничения на кол-во ордеров нет в советнике.
Вы неверно поняли назначение кол-ва ордеров в сетке. Это кол-во одновременно открытых ордеров в сети. А для ограничения кол-ва открытых позиций в советнике предусмотрена другая настройка. Почитайте внимательно описание.
***
Конвертация под MT5 без изменения оригинального исходника.
Ниже анимация в Визуализаторе (щелкните на изображении).
Круто!
А где брать KimIVToMT5.mqh ?
где брать KimIVToMT5.mqh ?
В исходнике все ссылки.
Добрый вечер, Владимир! Скачал программку, в процессе тестирования советник показал, что открытые ордера закрывает на той же цене, по которой и открывал. То есть большинство ордеров закрываются в ноль. Владимир, у Вас есть видео с объяснением функции настройки советника?
А что тут объяснять? Это простейший советник. Поставьте его в тестер с визуализацией и на малой скорости прогоните перед глазами. Все станет понятно. А если и после этого будут вопросы, то пишите, разберем.