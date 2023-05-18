Советники: cm manual grid - страница 5

Shurawi:
А что именно не получилось? Результат нулевой? Если так, то это и должно получится. Советник полуавтомат и для его работы требуется нажимать кнопки. Тестируйте его в режиме визуализации. Скорость поставьте не самую большую, чтобы успеть нажать кнопки.

 
не хватает кнопки задания расположения угла в терминале ,кнопок смешения вертикали и горизонтали не всем хватает.....а лучше бы вообще свободное перемещение двойным кликом мышки по панели...если можно подправьте
 
советник не имеет тормозов..не смотря на ограничения в 5 ордеров открывает сколько душе угодно....
 
тестер показал что советник не имеет тормозов...не смотря на ограничения 5 ордеров открывает сколько душе угодно....
 
John222:
Ограничения на кол-во ордеров нет в советнике.

Вы неверно поняли назначение кол-ва ордеров в сетке. Это кол-во одновременно открытых ордеров в сети. А для ограничения кол-ва открытых позиций в советнике предусмотрена другая настройка. Почитайте внимательно описание.

Конвертация под MT5 без изменения оригинального исходника.


Ниже анимация в Визуализаторе (щелкните на изображении).

Щелкните на изображении для анимации.

Файлы:
cm_ea_manual_grid.mq5  4 kb
 
fxsaber:

Конвертация под MT5 без изменения оригинального исходника.


Круто!

А где брать KimIVToMT5.mqh ?

 
Vladimir Khlystov:

В исходнике все ссылки.

 
Добрый вечер, Владимир! Скачал программку, в процессе тестирования советник показал, что открытые ордера закрывает на той же цене, по которой  и открывал. То есть большинство ордеров закрываются в ноль. Владимир, у Вас есть видео с объяснением функции настройки советника? 
 
indikator45:
А что тут объяснять? Это простейший советник. Поставьте его в тестер с визуализацией и на малой скорости прогоните перед глазами. Все станет понятно. А если и после этого будут вопросы, то пишите, разберем.

