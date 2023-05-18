Советники: cm manual grid - страница 8

Ну... Не предполагал такого. 
 
Здравствуйте Владимир. Есть ли возможность установить стопы в этом советнике?
 
Здравствуйте Владимир. Есть ли возможность установить стопы в этом советнике?

конечно есть! пишите в личку договоримся

 
Дебильный функционал. Я не понимаю как это сделать.
 
Дебильный функционал. Я не понимаю как это сделать.

не можете написать в личку?

Все мои контакты есть на моей страничке
https://www.mql5.com/ru/users/cmillion

Здравствуйте Владимир. Есть ли возможность установить стопы в этом советнике?

Полная версия с большими возможностями

https://www.mql5.com/ru/market/product/58835?source=Site+Profile+Seller#

Советник помогает выставлять сети отложенных ордеров и собирать профит с любого движения цены. С его помощью можно торговать по многим сеточным
 

  1684100004493.png 

Здравствуйте!

 Могли бы вы слегка переделать код, если закрываю вручную ордера, то они должны  снова выставлять отложки сначала? От 0.1, а не продолжая от 0.15. Я добавил трал отложек чисто для своей стратегии

