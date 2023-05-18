Советники: cm manual grid - страница 8
Здравствуйте Владимир. Есть ли возможность установить стопы в этом советнике?
конечно есть! пишите в личку договоримся
Дебильный функционал. Я не понимаю как это сделать.
не можете написать в личку?
Все мои контакты есть на моей страничке
https://www.mql5.com/ru/users/cmillion
Полная версия с большими возможностями
https://www.mql5.com/ru/market/product/58835?source=Site+Profile+Seller#
Здравствуйте!
Могли бы вы слегка переделать код, если закрываю вручную ордера, то они должны снова выставлять отложки сначала? От 0.1, а не продолжая от 0.15. Я добавил трал отложек чисто для своей стратегии