Лайт-версия советника. Возможен бан? - страница 3

Petros Shatakhtsyan:

Не надо так волноваться, несколько десяток миллисекунд при копировке ничего не значит.

Никакой разработчик (не продавец) для своего дорогостоящего и прибыльного робота не станет делать бесплатную версию. Это мое мнение.

И если вы так делаете, это ваше дело.

Ну тут как посмотреть. Можно в бесплатной версии дать функционал который покажет работу эксперта (индикаторы и другое скорее мимо), но не дадут таких возможностей что платная версия.
Все зависит от того сам человек пишет эксперта, или выставляет заказной.

 

Никаких демо делать не надо, "демо" заложено возможностями терминала и маркета.

Потенциальный покупатель в первые не торговые дни тестирует из маркета выбранный советник в тестере и подбирает удобные ему параметры. Проходит неделя, этот же потенциальный покупатель прогоняет выбранный советник с теми же настройками по прошедшей неделе, если устраивает то покупает, не устраивает - не покупает и все счастливы.

Unicornis:

Не стоит недооценивать покупателей, сейчас все перепроверяется тысячи раз, и просто тестерам не верят
 
Unicornis:

Имеете ввиду ,  что нет смысла делать реальные советники,  а работать над тестерными граалем?


Вы будете покупать тестерные граали? 

 

Не надо людей отпугивать.

А где это видели тестерных граалей на реальных тиках.

Покажите мне хоть одного робота, который на тестере и именно на реальных тиках показывает миллионы. Конечно не с 90%-ой просадкой.

Кто может показать ?

 
Вот такой грааль подойдёт?



 
Тестерный грааль тем и отличается, что его можно хорошо оптимизировать.  
И часто результаты тестера отличаются от реала. 
Я тестировал советник, который был прибыльный 3 года на реале, а потом слил половину. 
Так вот в тестере он слился в первые 3 месяца. 
Советник был установлен на круглосуточный сервер. Логика не менялась. 
Скальпер. Про другие не говорю. 
У некоторых и в тестере проблема запустить, куча условий:)
 
Alexey Viktorov:

Вот такой грааль подойдёт?


Извини, но это дурацкий грааль :)

Незачем хвастаться с таким маленьким приростом.

Я говорил, что никто на реальных тиках(на МТ5), не сможет на тестере показать огромный прирост.

Если не халтурить конечно. Я не имею ввиду оптимизацию. 

 
Petros Shatakhtsyan:

Извини, но это дурацкий грааль :)

Незачем хвастаться с таким маленьким приростом.

Я говорил, что никто на реальных тиках(на МТ5), не сможет на тестере показать огромный прирост.

Если не халтурить конечно. Я не имею ввиду оптимизацию. 


Вы не имеете ввиду, а другие это делают и им все равно на это. 

