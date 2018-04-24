Тиковый тестерный грааль. Как сделать из тестерного "грааля" - грааля на реальном счете. Или это работает только на демо-счетах?
Можно ли как то модифицировать данные советники, чтобы на реале показали схожую картинку как на тестере, к кого какие мысли-думы-идеи?
Думаю есть возможность.
Вот один из тиковых модов торгует у меня на центовом счете, вчера поставил на VPS,
11 валютных пар, за сутки принес +900 с лишним центов. Может потом наберет убытки, но что-то есть. Надо бы дальше развить алгоритм тиковых скальперов.
Привет!)
А вообще , тиковые-"граали" имеют ли возможность также показать профитность и на реальном-счете, конечно минусуем комиссию и спред с профита.
https://www.mql5.com/ru/forum/2895
http://fortrader.org/forex-ea-testing/foreks-sovetnik-million-dollar-pips.
странное видео,
во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами
во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))
странное видео,
во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами
во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))
наткнулся в ютубе,
походу да, игрушка, торгует на нулевом спреде,
но очень глаз радует и мосг будоражит :)))
странное видео,
во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами
во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))
Ага, на одном месте открывает и профит закрывает. Как будто спред положительный
А на сегодня какой результат?
осталось +200 цент. ))
осталось +200 цент. ))
А можно советник попросить на пробу? Знаю один ДЦ с мизерным спредом. Правда и комиссия там есть. Интересно как будет работать
А можно советник попросить на пробу? Знаю один ДЦ с мизерным спредом. Правда и комиссия там есть. Интересно как будет работать
у меня не этот бот, мой простой тиковый скальпер,
вот мечтаю, чтобы бот работал также как на видео )
Искал искал этот бот и нашел это - ASSAR V9, пишут, что скрипт тот переделали в бота.
На тестере гралька.
у меня не этот бот, мой простой тиковый скальпер,
вот мечтаю, чтобы бот работал также как на видео )
Искал искал этот бот и нашел это - ASSAR V9, пишут, что скрипт тот переделали в бота.
Спасибо, опробуем
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Привет!)
А вообще , тиковые-"граали" имеют ли возможность также показать профитность и на реальном-счете, конечно минусуем комиссию и спред с профита.
https://www.mql5.com/ru/forum/2895
http://fortrader.org/forex-ea-testing/foreks-sovetnik-million-dollar-pips.