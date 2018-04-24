Тиковый тестерный грааль. Как сделать из тестерного "грааля" - грааля на реальном счете. Или это работает только на демо-счетах?

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Привет!)

А вообще , тиковые-"граали" имеют ли  возможность также показать профитность и на реальном-счете, конечно минусуем комиссию и спред с профита.


https://www.mql5.com/ru/forum/2895

http://fortrader.org/forex-ea-testing/foreks-sovetnik-million-dollar-pips.

Советники: Grr-al
Советники: Grr-al
  • 2011.01.05
  • www.mql5.com
Если после открытия бара цена ушла вниз, то гарантированно следующее изменение цены будет вверх, и наоборот.
 

Можно ли как то модифицировать данные советники, чтобы на реале показали схожую картинку как на тестере, к кого какие мысли-думы-идеи?

Думаю есть возможность. 


Вот один из тиковых модов торгует у меня на центовом счете, вчера поставил на VPS,

11 валютных пар, за сутки принес +900 с лишним центов. Может потом наберет убытки, но что-то есть. Надо бы дальше развить алгоритм тиковых скальперов.


 


 
Alexander Ivanov:

Вот один из тиковых модов торгует у меня на центовом счете, вчера поставил на VPS,

А на сегодня какой результат?

 
Alexander Ivanov:

Привет!)

А вообще , тиковые-"граали" имеют ли  возможность также показать профитность и на реальном-счете, конечно минусуем комиссию и спред с профита.


https://www.mql5.com/ru/forum/2895

http://fortrader.org/forex-ea-testing/foreks-sovetnik-million-dollar-pips.

странное видео,

во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами


во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))

 
Nikolay Moskalev:

странное видео,

во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами


во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))

наткнулся в ютубе, 

походу да, игрушка, торгует на нулевом  спреде,

но очень глаз радует и мосг будоражит :)))

 
Nikolay Moskalev:

странное видео,

во первых котировки почему то стоят на месте от начала до конца видео, проверьте сами


во вторых на открытии позиции оказываются сразу в профите, счет без спреда и без комиссии? )))

Ага, на одном месте открывает и профит закрывает. Как будто спред положительный

 
Evgeniy Zhdan:

А на сегодня какой результат?

осталось  +200 цент. ))

 
Alexander Ivanov:

осталось  +200 цент. ))

А можно советник попросить на пробу? Знаю один ДЦ с мизерным спредом. Правда и комиссия там есть. Интересно как будет работать

 
Evgeniy Zhdan:

А можно советник попросить на пробу? Знаю один ДЦ с мизерным спредом. Правда и комиссия там есть. Интересно как будет работать

у меня не этот бот, мой простой тиковый скальпер,

вот мечтаю, чтобы бот работал также как на видео )

Искал искал этот бот и нашел это - ASSAR V9,  пишут, что скрипт тот переделали в бота.

На тестере гралька.

Файлы:
ASSAR_V9.mq4  65 kb
 
Alexander Ivanov:

у меня не этот бот, мой простой тиковый скальпер,

вот мечтаю, чтобы бот работал также как на видео )

Искал искал этот бот и нашел это - ASSAR V9,  пишут, что скрипт тот переделали в бота.

Спасибо, опробуем

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