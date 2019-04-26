С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня сложилось мнение, что на впс используются как бы это правильно сказать серверные windows.
Или можно установить туже windows 7 на впс? Если это так на сколько это сложно в обращении?
Посмотрел много провайдеров впс, так там много с windows server 2003. Вот у них 1 марта веселуха начнется)
Предчувствую, более новые операционки будут потреблять больше ресурсов и тут возникнут тормоза...
Билл Гейтс в сговоре с производителями железа. Пора изучать люнокс)
Прощайте, Windows XP, 2003 и MT4 билд 1090. ))
Прощайте, Windows XP, 2003 и MT4 билд 1090. ))
Ну и что дальше?! Благородное сообщество утрёт своё благородное лицо и ляжет под Плохиша Билли?
Все на освоение линукса!!!!!!!!!!!!!! ...убунту, РОСА и ещё чего то совершенно нового (хорошо забытого старого).
Всем привет! Друзья прошу помощи, подскажите как обновить мт4 на вин7 32б? Прошу опишите подробно ...
Нужна Вин 7 х64
Не нужна.
MetaTrader 4 полностью 32 битный и нормально работает под 32 битными операционками с Windows 7 и выше.
Обновиться принудительно можно открыв демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo или указав адрес сервера demo.metaquotes.net:443
Добрый вечер,коллеги.
Сегодня попрощался с любимой ХР, жаль. Пол дня провозился, загрузил 1170, остальные пол дня в новом билде ищу кнопку "Торговля в один клик". Рабочий день пропал. Слева от OHLC ничего нет, в меню графика ничего нет. В настройках режим выставляется, ордера контекстно выставляются. Скриншот прилагаю.
Может кто подскажет, куда спрятали кнопку?
Заранее благодарен.
Добрый вечер,коллеги.
Сегодня попрощался с любимой ХР, жаль. Пол дня провозился, загрузил 1170, остальные пол дня в новом билде ищу кнопку "Торговля в один клик". Рабочий день пропал. Слева от OHLC ничего нет, в меню графика ничего нет. В настройках режим выставляется, ордера контекстно выставляются. Скриншот прилагаю.
Может кто подскажет, куда спрятали кнопку?
Заранее благодарен.
Это вход под инвесторским паролем)
Это вход под инвесторским паролем)
Спасибо, но прибыль на скриншоте -106 стоит моя. Поставил для проверки работоспособности. Кстати, сейчас заметил, что линии ордера тоже нет.
А по поводу принуждения, так это идет не от техники и даже не от денег. Проблема спускается выше, а Гейсы, MQL и т.д. не более чем исполнители, правда, заинтересованные, в своём неведении.