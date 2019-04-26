С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 5

У меня сложилось мнение, что на впс используются как бы это правильно сказать серверные windows.

Или можно установить туже windows 7 на впс? Если это так на сколько это сложно в обращении?

Посмотрел много провайдеров впс, так там много с windows server 2003. Вот у них 1 марта веселуха начнется)

Предчувствую, более новые операционки будут потреблять больше ресурсов и тут возникнут тормоза...

Билл Гейтс в сговоре с производителями железа. Пора изучать люнокс)

 

Прощайте, Windows XP, 2003 и MT4 билд 1090. ))


 
Sergey Basov:

Аминь. 
 

Ну и что дальше?! Благородное сообщество утрёт своё благородное лицо и ляжет под Плохиша Билли?

 Все на освоение линукса!!!!!!!!!!!!!!  ...убунту, РОСА и ещё чего то совершенно нового (хорошо забытого старого).

 
Всем привет! Друзья прошу помощи, подскажите как обновить мт4 на вин7 32б? Прошу опишите подробно ... 
 
Sergei Beketov:
Нужна Вин 7 х64
 
Roman Kutemov:
Не нужна.

MetaTrader 4 полностью 32 битный и нормально работает под 32 битными операционками с Windows 7 и выше.

Обновиться принудительно можно открыв демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo или указав адрес сервера demo.metaquotes.net:443

 

Добрый вечер,коллеги.

Сегодня попрощался с любимой ХР, жаль.  Пол дня провозился, загрузил 1170, остальные пол дня в новом билде ищу кнопку "Торговля в один клик". Рабочий день пропал. Слева от OHLC ничего нет, в меню графика ничего нет. В настройках режим выставляется, ордера контекстно выставляются. Скриншот прилагаю.

Может кто подскажет, куда спрятали кнопку?

Заранее благодарен.

Файлы:
07opuf.png  295 kb
 
Algus:

Добрый вечер,коллеги.

Это вход под инвесторским паролем)

 
Vitaly Muzichenko:

Спасибо, но прибыль на скриншоте -106 стоит моя. Поставил для проверки  работоспособности. Кстати, сейчас заметил, что линии ордера тоже нет.

А по поводу принуждения, так это идет не от техники и даже не от денег. Проблема спускается выше, а Гейсы, MQL и т.д. не более чем  исполнители, правда, заинтересованные, в своём неведении.

