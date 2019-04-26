С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 7

ruslan:
дайте ссылку на последнюю мт4 (мой последний рабочий билд 1090) 1170 не запускается

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4

MetaQuotes Software Corp., 2019.03.01 11:41

Не нужна.

MetaTrader 4 полностью 32 битный и нормально работает под 32 битными операционками с Windows 7 и выше.

Обновиться принудительно можно открыв демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo или указав адрес сервера demo.metaquotes.net:443

 
Пытаюсь обновиться с билда 1090, подключаюсь к серверу demo.metaquotes.net:443 , в нижнем правом углу сообщение "Общая ошибка" и больше ничего не происходит!

Как обновиться?

При создании аккаунта на сервере MQ после его содзанию получаю сообщение:

2019.03.02 11:09:13.542 LiveUpdate: old version, try to download new one

Windows 7 у меня.

 

RoboForex вообще не хочет работать и с новым билдом, правда и сайт на русском языке у них упал...


 
Aleksey Vyazmikin:

RoboForex вообще не хочет работать и с новым билдом, правда и сайт на русском языке у них упал...


проверил, все работает


 
Igor Makanu:

проверил, все работает


Подключился через другой канал связи - соединение прошло, но не идет обновление котировок - всё застряло на 01.03.2019!

Открыл демо счет там же, котировок вообще не поступило. Заблокирован канал передачи котировок???

Какой порт отвечает за передачу котировок, если при этом соединение через аккаунт проходит?
 
Aleksey Vyazmikin:

Подключился через другой канал связи - соединение прошло, но не идет обновление котировок - всё застряло на 01.03.2019!

Понял, что сегодня суббота :)

Но, по демке котировки не приходят из истории.

Проблема с первым провайдером так же не решена.
 
Aleksey Vyazmikin:

Понял, что сегодня суббота :)

Но, по демке котировки не приходят из истории.

Проблема с первым провайдером так же не решена.

Про демку - там оказывается другие имена символов, поэтому и не было обновления чарта...

 
Aleksey Vyazmikin:

Про демку - там оказывается другие имена символов, поэтому и не было обновления чарта...

можно и котировки получать, откройте крипто валюты и работайте

 
Igor Makanu:

можно и котировки получать, откройте крипто валюты и работайте

С демкой вопрос закрыт, она работает по другой линии связи. А вот по основной линии связи не работает и демка и реальные торговые счета, ситуация соответствует скрину, что опубликовал выше.

 
Aleksey Vyazmikin:

С демкой вопрос закрыт, она работает по другой линии связи. А вот по основной линии связи не работает и демка и реальные торговые счета, ситуация соответствует скрину, что опубликовал выше.

тогда вопросы к провайдеру инета, все работает на РобоФ.., критовалюты "тикают"

