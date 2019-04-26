С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 7
дайте ссылку на последнюю мт4 (мой последний рабочий билд 1090) 1170 не запускается
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4
MetaQuotes Software Corp., 2019.03.01 11:41
Не нужна.
MetaTrader 4 полностью 32 битный и нормально работает под 32 битными операционками с Windows 7 и выше.
Обновиться принудительно можно открыв демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo или указав адрес сервера demo.metaquotes.net:443
Пытаюсь обновиться с билда 1090, подключаюсь к серверу demo.metaquotes.net:443 , в нижнем правом углу сообщение "Общая ошибка" и больше ничего не происходит!
Как обновиться?
При создании аккаунта на сервере MQ после его содзанию получаю сообщение:
Windows 7 у меня.
RoboForex вообще не хочет работать и с новым билдом, правда и сайт на русском языке у них упал...
проверил, все работает
Подключился через другой канал связи - соединение прошло, но не идет обновление котировок - всё застряло на 01.03.2019!
Открыл демо счет там же, котировок вообще не поступило. Заблокирован канал передачи котировок???Какой порт отвечает за передачу котировок, если при этом соединение через аккаунт проходит?
Подключился через другой канал связи - соединение прошло, но не идет обновление котировок - всё застряло на 01.03.2019!
Понял, что сегодня суббота :)
Но, по демке котировки не приходят из истории.Проблема с первым провайдером так же не решена.
Про демку - там оказывается другие имена символов, поэтому и не было обновления чарта...
можно и котировки получать, откройте крипто валюты и работайте
С демкой вопрос закрыт, она работает по другой линии связи. А вот по основной линии связи не работает и демка и реальные торговые счета, ситуация соответствует скрину, что опубликовал выше.
тогда вопросы к провайдеру инета, все работает на РобоФ.., критовалюты "тикают"