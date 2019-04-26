С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вопрос не в разрядности системы, а в поддерживаемой версии dotnet.
новые билды работают только с вер. 4.5.
которые в своею очередь не ставятся ни на ХР ни на 2003 сервер.
И еще вопрос (раз уж зашло дело): на убунту через wine пойдет новая версия терминала? И если пойдет, то какая версия убунту должна стоять минимально?
У меня работает отлично.
Ноут 2000 года. РОСА линукс и wine. все последних версия на текущий момент.
У меня работает отлично.
Ноут 2000 года. РОСА линукс и wine. все последних версия на текущий момент.
Спасибо. Это уже нечто. А ОЗУ у вашего аппарата какого объема? Я вот вчера убунту обновлял до 14.04 версии. Ушли день и ночь. В итоге остался без убунту вообще. Попробую переустановить виндоус до семерки.
Однако может мне кто-нибудь объяснить смысл вытеснения более старых версий ОС и аппаратов? Есть ли такая однозначная необходимость в том, чтобы исключать поддержку того, что прекрасно работает сегодня и работало бы дальше?
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?
Там выше вроде бы я читал что ХР вообще не подойдет. Даже 64-разрядная.
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?
Разработчикам нет смысла поддерживать и тратить ресурсы на древнейшие системы win98, миллениум, 2000, ХР - это уже глубокая история
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?
Спасибо. Это уже нечто. А ОЗУ у вашего аппарата какого объема? Я вот вчера убунту обновлял до 14.04 версии. Ушли день и ночь. В итоге остался без убунту вообще. Попробую переустановить виндоус до семерки.
Однако может мне кто-нибудь объяснить смысл вытеснения более старых версий ОС и аппаратов? Есть ли такая однозначная необходимость в том, чтобы исключать поддержку того, что прекрасно работает сегодня и работало бы дальше?
ОЗУ 1 гиг.
Все очень просто - за красивыми словами скрыт смысл выбивания денег из потребителя принуждением , в данном примере в сфере ИТ, установки новой ОС с якобы "новинками в области интерфейса" ( ага интерфейс вин10 Метро - это еще та инновация ) или еще какими свистелками, перделками типа 3д рабочего стола, ПОКУПКИ ( хотя за ОС уже уплачено один раз ) "новой" ОС, под которую соответственно надо новое железо. ПОКУПАТЬ. Эппл же признались в искуственном торможении старых моделей телефонов.
и все разговоры о "старье" странно звучат - есть софт и железо, которому я доверяю в данном случае деньги.
все работает как часы, без сбоев и нареканий. если есть какие то недочеты, то о них уже известно и есть путь обхода или решения.
для чего менять на новый, дорогой, глючный ( пока все фикспаки выпустят ) софт и железо ?
Если кому интересно, то вот статистика по использованию браузеров, ОС, поисковым системам и тд.
Теперь задайте себе вопрос: "Какой смысл разработчику тратить свои ресурсы на поддержку ПО для старых систем, которыми пользуются 150 человек?"
Используйте то, что использует остальная многомиллионная аудитория и всё будет работать как у всех.
Если кому интересно, то вот статистика по использованию браузеров, ОС, поисковым системам и тд.
Теперь задайте себе вопрос: "Какой смысл разработчику тратить свои ресурсы на поддержку ПО для старых систем, которыми пользуются 150 человек?"
Используйте то, что использует остальная многомиллионная аудитория и всё будет работать как у всех.
Исходя из того, что я написал выше - а у людей есть выбор ?
когда принудительно заставляют отказаться от работающих вещей, в угоду финансовых амбиций тех, кто может диктовать условия ?
и это тогда точно реальная статистика ?
тебя стригут, а ты будь как все и не высовывайся ?
ладно, я закругляюсь. меня это уже только с МТ4 касается.
Поделием МС я уже давно не пользуюсь. так что ... читайте статистику. 8)