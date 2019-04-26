С 1 марта прекращается поддержка старых версий десктопных и Android терминалов MetaTrader 4 - страница 4

Новый комментарий
 

Вопрос не в разрядности системы, а в поддерживаемой версии dotnet.

новые билды работают только с вер. 4.5.

которые в своею очередь не ставятся ни на ХР ни на 2003 сервер.

 
Vitaliy Maznev:

И еще вопрос (раз уж зашло дело): на убунту через wine пойдет новая версия терминала? И если пойдет, то какая версия убунту должна стоять минимально?


У меня работает отлично.

Ноут 2000 года. РОСА линукс и wine. все последних версия на текущий момент.

 
Ugrael:


У меня работает отлично.

Ноут 2000 года. РОСА линукс и wine. все последних версия на текущий момент.

Спасибо. Это уже нечто. А ОЗУ у вашего аппарата какого объема? Я вот вчера убунту обновлял до 14.04 версии. Ушли день и ночь. В итоге остался без убунту вообще. Попробую переустановить виндоус до семерки.


Однако может мне кто-нибудь объяснить смысл вытеснения более старых версий ОС и аппаратов? Есть ли такая однозначная необходимость в том, чтобы исключать поддержку того, что прекрасно работает сегодня и работало бы дальше?

[Удален]  
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?
 
Aliaksandr Kryvanos:
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?

Там выше вроде бы я читал что ХР вообще не подойдет. Даже 64-разрядная.

 
Aliaksandr Kryvanos:
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?

Разработчикам нет смысла поддерживать и тратить ресурсы на древнейшие системы win98, миллениум, 2000, ХР - это уже глубокая история

 
Aliaksandr Kryvanos:
Подойдёт ли Windows XP Professional x64 Edition?
Не подойдёт. 
Терминалы не обновляются уже давно. 
 
Vitaliy Maznev:

Спасибо. Это уже нечто. А ОЗУ у вашего аппарата какого объема? Я вот вчера убунту обновлял до 14.04 версии. Ушли день и ночь. В итоге остался без убунту вообще. Попробую переустановить виндоус до семерки.


Однако может мне кто-нибудь объяснить смысл вытеснения более старых версий ОС и аппаратов? Есть ли такая однозначная необходимость в том, чтобы исключать поддержку того, что прекрасно работает сегодня и работало бы дальше?

ОЗУ 1 гиг.


Все очень просто - за красивыми словами скрыт смысл выбивания денег из потребителя принуждением , в данном примере в сфере ИТ, установки новой ОС с якобы "новинками в области интерфейса" ( ага интерфейс вин10 Метро - это еще та инновация ) или еще какими свистелками, перделками типа 3д рабочего стола, ПОКУПКИ ( хотя за ОС уже уплачено один раз ) "новой" ОС, под которую соответственно надо новое железо. ПОКУПАТЬ. Эппл же признались в искуственном торможении старых моделей телефонов. 

и все разговоры о "старье" странно звучат - есть софт и железо, которому я доверяю в данном случае деньги.

все работает как часы, без сбоев и нареканий. если есть какие то недочеты, то о них уже известно и есть путь обхода или решения.

для чего менять на новый, дорогой, глючный ( пока все фикспаки выпустят ) софт и железо ?

 

Если кому интересно, то вот статистика по использованию браузеров, ОС, поисковым системам и тд.

Теперь задайте себе вопрос: "Какой смысл разработчику тратить свои ресурсы на поддержку ПО для старых систем, которыми пользуются 150 человек?"

Используйте то, что использует остальная многомиллионная аудитория и всё будет работать как у всех.


 
Vitaly Muzichenko:

Если кому интересно, то вот статистика по использованию браузеров, ОС, поисковым системам и тд.

Теперь задайте себе вопрос: "Какой смысл разработчику тратить свои ресурсы на поддержку ПО для старых систем, которыми пользуются 150 человек?"

Используйте то, что использует остальная многомиллионная аудитория и всё будет работать как у всех.


Исходя из того, что я написал выше - а у людей есть выбор ?

когда принудительно заставляют отказаться от работающих вещей, в угоду финансовых амбиций тех, кто может диктовать условия ?

и это тогда точно реальная статистика ?

тебя стригут, а ты будь как все и не высовывайся ?

ладно, я закругляюсь. меня это уже только с МТ4 касается.

Поделием МС я уже давно не пользуюсь. так что ... читайте статистику. 8)

123456789
Новый комментарий