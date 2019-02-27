Время сервера 1 и 2 одинаковое?

У разных брокеров один и тот же советник с одними и теми же параметрами тестируется по разному - страница 2
Тип счёта везде одинаковый хедж/неттинг ?
И там и там Hedge.
Лет 5 назад я открывал ветку с похожим недоумением (её и другие удалили при наложении на меня бана за излишнюю правдивость). Так вот, там я жаловался сообществу, что моя офигенная сова сливает депозит (в тестах) только по причине её запуска на 1-2 дня позже, чем офигенный тест.
Для себя я сделал зарубку, что тест нужно начинать в "правильное" время. Если время "не правильное" - сова не работает. Остался вопрос: какое именно время считать правильным? )))
Что касается разных ДЦ, то тут однозначно - если работает у одного, то у 4 из 5 других работать не будет. ХЗ почему.
У Vizavi показывает прибыль (спред 10-11):
У Exness очень быстро сливает (спред 10-11):
Тестирование в MT5 на EURUSD M15 начальный депозит - 10000 на истории с 1.01.2018 г. по 31.01.2019 г. Честно говоря, не ожидал такой разницы... Какие мысли?
1. Что такое Колясик?
2. Запустил специально не с 1.01.2018 г, а с 1.02.2018 г. получил прибыль не 303560, а 305151... Это конечно не доказательство, что он на другой истории не сольёт.
3. А разве любой робот, не обязательно мартышка, не может слить? Ну или не покажет никакой прибыли... Протестировал около 150 роботов в свободном доступе и только 3-4 более-менее работают.
4. Что вы называете "нормальным трейдингом"?
5. Получается, что не только робота надо тестировать, а пару "Робот+Брокер" смотреть, а это гораздо больше проблем.
1. маржин колл
2. не доказательство, попробуйте еще другие точки.
3. может, но мартышка сольет 100%, а нормальный робот не факт.
4. без усреднений и мартингейла (что в прицнипе одно и тоже)
5. нет, то что у первого брокера на тестах не слил, это удача, не более. мартышки вообще тестировать бесполезно.
На чем основана стратегия и какие trail, sl?
по графикам видно что там банальное усреднение.
Тут и обсуждать нечего.
Разные результаты у разных брокеров - следствие разных тиковых потоков. Вот и все. Более того, даже OHLCV на секундных ТФ отличаются и намного.
Тестируйте свои ТС на котировках только своего ДЦ и да ниспошлет вам Бог удачу.
Спасибо всем за идеи. После нескольких дней экспериментов у разных брокеров разных роботов напрашиваются некоторые выводы:
1. Оптимизация требуется не только при переходе на другую пару, но и обязательно при переходе в другой ДЦ. В разных ДЦ настолько много "разностей", которые иногда можно учесть, а иногда и не учтёшь, и эти "разности" нами совсем неуправляемы. Но их существенно можно нивелировать через управление параметрами. Тут, конечно, многое зависит от опыта и знаний. Ну и, естественно, требуется ОЧЕНЬ мощный компутер.
2. Робот, который быстро сливал в Exness'е, после полной оптимизации, конечно, заработал. Но пришлось после полной оптимизации ещё и начальный депозит увеличить до 100000, чтобы преодолеть "местные" просадки.
Да и работать он стал совсем по другому, вид его совершенно изменился.
3. По поводу мартышки и нелюбви к ним. Ну, во-первых, она в тесте за 13 месяцев не слила, да и давно известно, кто работает с Мартингейлом, тот регулярно снимает прибыль, во-вторых, в современных мартышках особо-то не дают им "зарываться", вовремя их останавливают. Кстати, надо будет поставить на большую историю, посмотреть сколько она выдержит до слива. Да и робот этот я привёл только как пример, другие до оптимизации у конкретного брокера ведут себя тоже очень плохо.
4. Результат работы робота зависит, причём очень существенно, от ДЦ. Причём разные роботы ведут себя на одном ДЦ хуже, а на другом лучше, причём существенно. На этом роботе за 13 месяцев в Vizavi удалось поднять прибыль в 32 раза, а в Exness - в 88 раз. Получается, что роботы требуют сортировки по ДЦ, а это, конечно, дополнительная работа, зато она того стоит. Да и складывать яйца (депозиты) в одну корзину, говорят, не стоит. :)