Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом? - страница 8
А даже, если ты грааль фондовый раздобыл - есть вероятность хоть 50%, что в течении 50 лет ты с ним выйдешь в ноль хотя бы ? :D Сколько есть живых фондовых торговых счетов возрастом лет 50? Это как в балладе про зайца и черепаху.
А в акциях как-то по другому всё устроено? Там 95 % зарабатывают и только 5 % сливают ? :D
по другому, а как можно слить ?, если куплен газпром , Сбер , Сургутнефтегаз и другие
Насдак тоже в 2000-х рос, как бамбук. И все миллионерами становились не по дням, а по минутам. И никто не терял . ;D И чем всё завершилось?.. )
По подсчётам - в РФ нефти для добычи осталось на 30 лет. А это сам понимаешь , чем обернётся для этих компаний и их совладельцев. Если ток они не проведут какую-нибудь реструктуризацию и не начнут хот доги производить. :DD
На счёт сбера - есть один фильм интересный, основанный на реальных событиях. Rogue Trader . В кратце - как в миг развалился авторитетный английский банк с двухсотлетней историей. А сбер - это младенец и мелочь пузатая на его фоне. Да куча их Леман бразерс , даже нерушимый советский финансовый конгломерат, такой стабильный - растворился бесследно, как и быть его не было. :DD Ничто не вечно.
по другому, а как можно слить ?, если куплен газпром , Сбер , Сургутнефтегаз и другие
огда открыли месторождение газа в 70-х писали что лет на 100-150 , не доживу до краха в любом случае
На акциях одни гэпы. Единственная стратегия , купил и держи. Скукота
гепы часто не обращаю внимание на них , да , верно купи и держи но иногда есть смысл выйти и перекинуть в другой актив - прибыль небольшая зато надежно все - не слить
И брокер не играет против тебя - у них доход только от комиссии - и потому они заинтересованы в скальперах это самые лучшие клиенты - слив к ним на счета не попадает а потому нет проблем
гепы часто не обращаю внимание на них , да , верно купи и держи но иногда есть смысл выйти и перекинуть в другой актив - прибыль небольшая зато надежно все - не слить
Вы на акциях используете скальпинг?
редко - в подобных точках - сейчас выложу - скрин
Нередко бывает у акции резкий ход , шип внизю. C утра с 9:50 до открытия рынка , но уже когда можно ставить отложки, ставлю очень далекие отложенные ордера как правило по интересным акциям , и так каждый день и бывает цепляет , дальше принимаю решение держать или выйти.
Причем этот ход иногда очень сильный, можно получить очень хороший прирост за несколько минут или секунд.
редко - в подобных точках - сейчас выложу - скрин
