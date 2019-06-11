Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом? - страница 8

На акциях можно заработать, если вкладывать лет на 50 в снп 500. Кто-то считал, что средний прирост в год составляет около 6-7 % , за последние лет 100. Или около того. Ну такие евреи , как Баффет выжимают из него 25-30. 
А даже, если ты грааль фондовый раздобыл - есть вероятность хоть 50%, что в течении 50 лет ты с ним выйдешь в ноль хотя бы ? :D Сколько есть живых фондовых торговых счетов возрастом лет 50? Это как в балладе про зайца и черепаху.  
 
Artem Prischepa:

А в акциях как-то по другому всё устроено? Там 95 % зарабатывают и только 5 % сливают ? :D 

по другому, а как можно слить ?, если куплен газпром , Сбер ,  Сургутнефтегаз и другие

 
Насдак тоже в 2000-х рос, как бамбук. И все миллионерами становились не по дням, а по минутам. И никто не терял . ;D И чем всё завершилось?.. ) 

 
По подсчётам - в РФ  нефти для добычи осталось на 30 лет. А это сам понимаешь , чем обернётся для этих компаний и их совладельцев. Если ток они не проведут какую-нибудь реструктуризацию и не начнут хот доги производить. :DD 
На счёт сбера - есть один фильм интересный, основанный на реальных событиях. Rogue Trader . В кратце - как в миг развалился авторитетный английский банк с двухсотлетней историей. А сбер - это младенец и мелочь пузатая на его фоне.  Да куча их Леман бразерс , даже нерушимый советский финансовый конгломерат, такой стабильный - растворился бесследно, как и быть его не было. :DD Ничто не вечно. 

[Удален]  
На акциях одни гэпы. Единственная стратегия , купил и держи. Скукота
 
огда открыли месторождение газа в 70-х писали что лет на 100-150  ,  не доживу до краха в любом случае

 
гепы часто не обращаю внимание на них , да , верно купи и держи но иногда есть смысл выйти и перекинуть в другой актив - прибыль небольшая зато надежно все -   не слить

И брокер не играет против тебя - у них доход только от комиссии - и потому они заинтересованы в скальперах это самые лучшие клиенты - слив к ним на счета не попадает а потому нет проблем

[Удален]  
Вы на акциях используете скальпинг?
 
редко - в подобных точках - сейчас выложу -  скрин


Нередко бывает у акции резкий ход , шип внизю.  C утра с  9:50 до открытия рынка , но уже когда можно ставить отложки,  ставлю очень далекие отложенные ордера как правило по интересным акциям , и так каждый день  и бывает цепляет  , дальше принимаю решение держать или выйти.

Причем этот ход иногда очень сильный, можно получить очень хороший прирост за несколько минут или секунд.

[Удален]  
Понятно, я скептик. Думаю без инсайда это дохлый номер. Ну вам нравится, на здоровье , как говорится
