Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом?
Кстати, да. Ведь существует правило 10 000 часов, доказанное Эриксоном. Только вот не понятно, какими должны быть эти 10 000 часов на Форексе. Толку от простого созерцания графиков в течение такого времени все равно не будет. Должна реально проводиться какая-то работа. А какая - никому неизвестно.
Если заниматься по 8 часов в день, включая выходные, то 10000 набирается примерно за 3.5 года. Ну, а с учётом того, что обучаясь, человек обычно где то работает и ему не возможно уделять торговле по 8 часов в день, реально 10 лет вполне оправданный срок. Чтобы стать гроссмейстером, также требуется около десяти лет. (Легендарный Бобби Фишер справился с этой задачей за девять.)
Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.
Шахматы - это игра с полной информацией, аналогия неудачная
Все претензии к Эриксону, я же лишь комментировал его правило 10 000 часов, которое он вывел на основе изучения успехов музыкантов инструменталистов. ) Но вы правы, вполне возможно, что стать успешным трейдером сложнее, чем стать гроссмейстером. Хотя надо прикинуть какой процент гроссмейстеров среди шахматистов и сравнить с процентом успешных трейдеров. Мне почему то кажется, что процент гросмейстеров меньше, учитывая огромное количество шахматистов. Только на одном из шахматных сайтов, где я играю, одновременно играют более 20 000 тысяч.
Почему неудачная ? Те, которые начинают заниматься спортом ( ~5-12 лет) становятся чемпионами примерно через 10 лет.
Дети тоже с 5-и лет учатся в школах около 10 лет.
Но те, которые занимаются торговлей, одновременно занимаясь программированием торговых роботов, то они уже не смогут где-то работать. Посторонняя работа всегда будет мешать им.
А кто-то видел как тренируются чемпионы ? С утра до вечера.
Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.
Когда ради интереса зашёл глянуть сигналы "стабильно зарабатывающих" . xDDD
Стабильно зарабатывать когда на депозите 100$, никак не получится, поскольку 0.01 лот для такого депозита очень рискованно.
Надо как минимум иметь 1000-2000$, и соблюдать мани менеджмент.