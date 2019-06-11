Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом? - страница 4

Новый комментарий
 
Ihor Herasko:

Кстати, да. Ведь существует правило 10 000 часов, доказанное Эриксоном. Только вот не понятно, какими должны быть эти 10 000 часов на Форексе. Толку от простого созерцания графиков в течение такого времени все равно не будет. Должна реально проводиться какая-то работа. А какая - никому неизвестно.

Если заниматься по 8 часов в день, включая выходные, то 10000 набирается примерно за 3.5 года. Ну, а с учётом того, что обучаясь, человек обычно где то работает и ему не возможно уделять торговле по 8 часов в день, реально 10 лет вполне оправданный срок. Чтобы стать гроссмейстером, также требуется около десяти лет. (Легендарный Бобби Фишер справился с этой задачей за девять.) 

Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.

[Удален]  
khorosh:

Если заниматься по 8 часов в день, включая выходные, то 10000 набирается примерно за 3.5 года. Ну, а с учётом того, что обучаясь, человек обычно где то работает и ему не возможно уделять торговле по 8 часов в день, реально 10 лет вполне оправданный срок. Чтобы стать гроссмейстером, также требуется около десяти лет. (Легендарный Бобби Фишер справился с этой задачей за девять.) 

Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.

Шахматы - это игра с полной информацией, аналогия неудачная

 
Vladimir Baskakov:

Шахматы - это игра с полной информацией, аналогия неудачная

Все претензии к Эриксону, я же лишь комментировал его правило 10 000 часов, которое он вывел на основе изучения успехов музыкантов инструменталистов. ) Но вы правы, вполне возможно, что стать успешным трейдером сложнее, чем стать гроссмейстером. Хотя надо прикинуть какой процент гроссмейстеров среди шахматистов и сравнить с процентом успешных трейдеров. Мне почему то кажется, что процент гросмейстеров меньше, учитывая огромное количество шахматистов. Только на одном из шахматных сайтов, где я играю, одновременно играют более 20 000 тысяч.

 
Vladimir Baskakov 2019.06.07 08:55      RU
khorosh:

Если заниматься по 8 часов в день, включая выходные, то 10000 набирается примерно за 3.5 года. Ну, а с учётом того, что обучаясь, человек обычно где то работает и ему не возможно уделять торговле по 8 часов в день, реально 10 лет вполне оправданный срок. Чтобы стать гроссмейстером, также требуется около десяти лет. (Легендарный Бобби Фишер справился с этой задачей за девять.) 

Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.

Шахматы - это игра с полной информацией, аналогия неудачная

Почему неудачная ?   Те, которые начинают заниматься спортом ( ~5-12 лет) становятся чемпионами примерно через 10 лет.

Дети тоже с 5-и лет учатся в школах около 10 лет. 

Но те, которые занимаются торговлей, одновременно занимаясь программированием торговых роботов, то они уже не смогут где-то работать. Посторонняя работа всегда будет мешать им. 

А кто-то видел как тренируются чемпионы ?  С утра до вечера.

 
Надо было добавить вопрос. Те, кто якобы  " стабильно зарабатывают" - какое у них ремесло? xD 
 
 
Когда ради интереса зашёл  глянуть сигналы "стабильно зарабатывающих" . xDDD 
 
 
Ihor Herasko:

Кстати, да. Ведь существует правило 10 000 часов, доказанное Эриксоном. Только вот не понятно, какими должны быть эти 10 000 часов на Форексе. Толку от простого созерцания графиков в течение такого времени все равно не будет. Должна реально проводиться какая-то работа. А какая - никому неизвестно.

Известно. Научный подход работает и в этом случае. Задаемся вопросом, "почему движется цена"? Ставим гипотезы, проверяем их. Если гипотеза верна, она позволит и в будущем прогнозировать движения (не всегда, а при определенных условиях и с некоторой вероятностью, отличной от 50/50).
 
khorosh

Но ведь и после 10 лет не каждый способен стать гроссмейстером, так что умственные способности играют важную роль.

Я бы уточнил: играет роль базовая подготовка в виде знаний статистики и программирования, сильного логического мышления.
[Удален]  
Petros Shatakhtsyan:

Почему неудачная ?   Те, которые начинают заниматься спортом ( ~5-12 лет) становятся чемпионами примерно через 10 лет.

Дети тоже с 5-и лет учатся в школах около 10 лет. 

Но те, которые занимаются торговлей, одновременно занимаясь программированием торговых роботов, то они уже не смогут где-то работать. Посторонняя работа всегда будет мешать им. 

А кто-то видел как тренируются чемпионы ?  С утра до вечера.

Можно до посинения тренироваться в покер и ничего не выиграть, т.к. это игра с неполной информацией и не все зависит от ума. В шахматах Все зависит от ума. Форекс ближе к покеру, где очень большой процент удачи, случайности и т.п.
 
Artem Prischepa:
Когда ради интереса зашёл  глянуть сигналы "стабильно зарабатывающих" . xDDD 
 

Стабильно зарабатывать когда на депозите 100$, никак не получится, поскольку 0.01 лот для такого депозита очень рискованно.

Надо как минимум иметь 1000-2000$, и соблюдать мани менеджмент.

1234567891011
Новый комментарий