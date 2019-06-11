Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом? - страница 6

Смотря что ещё понимать под стабильностью. Если я раз в год удачно пересиживал сделку по 0.01 лоту . На протяжении 10 лет. Я  уже стабильный трейдер, который 10 лет подряд стабильно торгует? :DD
Ihor Herasko:

Вот видите, не просто же пялились, а что-то анализировали. В этом и суть. Нужно уметь проанализировать. Большинству людей это (анализировать) не дано.

Мало у кого это получается, Random, вот камень преткновения
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ, кто  стабильно... :-) зарабатывает

Ваш заработок ничего не напоминает?


ПЫСЫ особливо интерес, кто "более 10 лет" так зарабатывает... :-)

ПОСЛЕ ПЫСЫ Сколько откатов имеете?  для ТАКОГО заработка!!!

 
Vladimir Baskakov:
...

Вы - лесом.

 
Artem Prischepa:
Смотря что ещё понимать под стабильностью. Если я раз в год удачно пересиживал сделку по 0.01 лоту . На протяжении 10 лет. Я  уже стабильный трейдер, который 10 лет подряд стабильно торгует? :DD

Сколько раз usdmxn был вверху за 10 лет?  Сколько бы 0.1(или 1) лот за это время заработал свопа? Сколько кухонь сгинуло с бабосиками за 10 лет? Имхо за 10 лет основные потери это потери на сгинувших/кинувших кухнях.

Roman Shiredchenko:

Вы - лесом.

Как обычно, непереводимый набор букв
 
мыт. хватает. так, считаю, понятно все.
 
То, что я обнаружил по ходу своих исследований, никакой привычной логике не поддается.
Я не на форе правда все это делаю, СМЕ. На форе это все не работает.
Там цена даже не от объема к объему двигается, скорее от разницы к разнице. 
 
multiplicator:
удачливость. если повезло на форуме найти хорошую стратегию.
.....
я уже не говорю про то, чтобы придумать какую-то новую стратегию, еще не существующую на рынке. это вообще изобретение. а изобретения бывают крайне редко.

и ум в поиске, конечно, нужен, чтобы суметь повторить чужую стратегию.

То, что задача: " Получение стабильной прибыли на рынке" решается, это понимают ВСЕ трейдеры, иначе они бы не ввязывались в такую авантюру...

Но вот подход к решению этой задачи БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают самый мало продуктивный, а именно пытаются САМОСТОЯТЕЛЬНО найти это решение, затрачивая на это несколько лет или десятилетий...

На самом деле, оптимальный путь давно известен - передача знаний от одного Трейдера, который нашел это решение, другому Трейдеру...

Решение, конечно же, есть, учитывая то, что как минимум 5% - Успешные трейдеры, и это подтверждает наличие такого решения...

Почему БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают такой длинный путь к  своему благосостоянию, это уже из области психологии...

Serqey Nikitin:

То, что задача: " Получение стабильной прибыли на рынке" решается, это понимают ВСЕ трейдеры, иначе они бы не ввязывались в такую авантюру...

Но вот подход к решению этой задачи БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают самый мало продуктивный, а именно пытаются САМОСТОЯТЕЛЬНО найти это решение, затрачивая на это несколько лет или десятилетий...

На самом деле, оптимальный путь давно известен - передача знаний от одного Трейдера, который нашел это решение, другому Трейдеру...

Решение, конечно же, есть, учитывая то, что как минимум 5% - Успешные трейдеры, и это подтверждает наличие такого решения...

Почему БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают такой длинный путь к  своему благосостоянию, это уже из области психологии...

И конечно же вы его знаете этот оптим путь?
