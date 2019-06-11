Сколько Вам понадобилось лет, что бы начать стабильно зарабатывать трейдингом? - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот видите, не просто же пялились, а что-то анализировали. В этом и суть. Нужно уметь проанализировать. Большинству людей это (анализировать) не дано.
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ, кто стабильно... :-) зарабатывает
Ваш заработок ничего не напоминает?
ПЫСЫ особливо интерес, кто "более 10 лет" так зарабатывает... :-)
ПОСЛЕ ПЫСЫ Сколько откатов имеете? для ТАКОГО заработка!!!
...
Вы - лесом.
Смотря что ещё понимать под стабильностью. Если я раз в год удачно пересиживал сделку по 0.01 лоту . На протяжении 10 лет. Я уже стабильный трейдер, который 10 лет подряд стабильно торгует? :DD
Сколько раз usdmxn был вверху за 10 лет? Сколько бы 0.1(или 1) лот за это время заработал свопа? Сколько кухонь сгинуло с бабосиками за 10 лет? Имхо за 10 лет основные потери это потери на сгинувших/кинувших кухнях.
Вы - лесом.
Я не на форе правда все это делаю, СМЕ. На форе это все не работает.
Там цена даже не от объема к объему двигается, скорее от разницы к разнице.
удачливость. если повезло на форуме найти хорошую стратегию.
.....
я уже не говорю про то, чтобы придумать какую-то новую стратегию, еще не существующую на рынке. это вообще изобретение. а изобретения бывают крайне редко.
и ум в поиске, конечно, нужен, чтобы суметь повторить чужую стратегию.
То, что задача: " Получение стабильной прибыли на рынке" решается, это понимают ВСЕ трейдеры, иначе они бы не ввязывались в такую авантюру...
Но вот подход к решению этой задачи БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают самый мало продуктивный, а именно пытаются САМОСТОЯТЕЛЬНО найти это решение, затрачивая на это несколько лет или десятилетий...
На самом деле, оптимальный путь давно известен - передача знаний от одного Трейдера, который нашел это решение, другому Трейдеру...
Решение, конечно же, есть, учитывая то, что как минимум 5% - Успешные трейдеры, и это подтверждает наличие такого решения...
Почему БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают такой длинный путь к своему благосостоянию, это уже из области психологии...
То, что задача: " Получение стабильной прибыли на рынке" решается, это понимают ВСЕ трейдеры, иначе они бы не ввязывались в такую авантюру...
Но вот подход к решению этой задачи БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают самый мало продуктивный, а именно пытаются САМОСТОЯТЕЛЬНО найти это решение, затрачивая на это несколько лет или десятилетий...
На самом деле, оптимальный путь давно известен - передача знаний от одного Трейдера, который нашел это решение, другому Трейдеру...
Решение, конечно же, есть, учитывая то, что как минимум 5% - Успешные трейдеры, и это подтверждает наличие такого решения...
Почему БОЛЬШИНСТВО трейдеров выбирают такой длинный путь к своему благосостоянию, это уже из области психологии...