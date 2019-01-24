Куплю прибыльного советника! - страница 15
В ТЗ, если его так можно назвать, условие, чтобы реально зарабатывал. Также заказчик, перебровал кучу "хлама" с маркета. Поэтому ему не тесты не нужны, будет реал или как минимум демо проверять.
Заказщик не интересует, интересует мнение, сколько для мультивалютного робота работающего без индикатора реально нужно на истории проверки чтобы понять что система тру. за три года на тесте вроде отлично показывает себя, нету пересиживания увеличен депо в 5 раз, просадка 34% коэф шарпа 0,47 прибыльность 6.55 ну и процент профитных трейдов 83%. вот и спрашиваю, на сколько этого достаточно по вашему мнению? нельзя ведь по сути подогнать за три года на мультивалютнике без индюков.
мультивалютник как раз таки можно :-)
есть экономика, состав валютных корзины, колебания курсов за которыми тщательно следят и не позволяют выходить за рамки. Иначе это просто "кризис".
Так что 60-70% времени мульты могут подгонятся просто прежней статистикой.
а где стопы? стопы резиновые?
первые заказы расставляют роботы. Web-боты.
Какую-бы задачу не поставил, по ключевым словам быстро вваливаются 3-4 "претендента" :-)
Судя по другим работам, например, тут, вряд ли боты
в роботе реализован сто по эквити при выставленной просадке. непосредственно по каждой паре стопов нет.
хм, не задумывался о таком. что порекомендуете? как тогда тестировать систему? больше времени прогнать?
Судя по другим работам, например, тут, вряд ли боты
смотрел обе задачи - они обе выходят за рамки фриланс на пару порядков по цене :-)
одна (не помню которая из них) вообще решается только установкой сервера MT и его "плагинами". Или написанием своего терминала :-)
хм, не задумывался о таком. что порекомендуете? как тогда тестировать систему? больше времени прогнать?
времени то хватит, вопрос как тестировался
демо на пару недель покажет результат уже
по ценам OHLC на минутном ТФ
пару недель не показатель, фазовые состояния до 2х-3х месяцев бывают. тоесть система вполне оправданно может это время или флэтовать или проседать, за 3 года на тесте было 10-11 циклов с начала запускалась торговля.и при достижении профита крылось всё сразу.
самый большой минус системы в том что депо нужен не маленький для старта. попробовал с депо в 10 000 оказалось что такого маловато. Загрузка депозита вообще должна быть в пределах 10% и вот минимальные лоты не позволяют при депо в 10 000 так загружать депо. соответственно растёт и просадка.
демо за неделю покажет уже плюсы и минусы на подобном мультивалютникенедавно смотрел за мониторингами подобного мультивалютника у одного продавца, в итоге после очередного слива сигнала он все поубирал с Маркета, а тест конечно в гору был, причем автор на реальных счетах ставил мониторинг) и громче всех тут был на форуме
демо за неделю покажет уже плюсы и минусы на подобном мультивалютнике
ладно, запускаю демо и сигнал.Запустил.