Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему... - страница 3

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Vladimir Karputov:

После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Open chart". После этого откроется график символа на котором торговал советник, на графике будут все сделки.

На графике я сделки вижу, а вот как их в табличный файл вытащить? По примеру истории сделок в Сигналах....  в МТ4 это можно сделать, а как 5-ке, чего-то не вкуриваю

 
Отфильтровать (по истории) методом мат.анализа можно всё. Чем больше условий для выборки, тем легче подгонка. Эдак увеличивая условия выбора, можно не то что прибыльную стратегию создать, можно и портрет Моны Лизы отрисовать на графике...
Только в будущем периоде, на схожей выборке всё-равно получится совсем другой портрет... Что ни будь из Шагала или Пикасо)

Наш мозг так устроен, что видит закономерности, там где их нет. 

Фильтровать нужно будущее, фильтровать прошлое уже поздно)

 
vladzeit:
Отфильтровать (по истории) методом мат.анализа можно всё. Чем больше условий для выборки, тем легче подгонка. Эдак увеличивая условия выбора, можно не то что прибыльную стратегию создать, можно и портрет Моны Лизы отрисовать на графике...
Только в будущем периоде, на схожей выборке всё-равно получится совсем другой портрет... Что ни будь из Шагала или Пикасо)

Наш мозг так устроен, что видит закономерности, там где их нет. 

Фильтровать нужно будущее, фильтровать прошлое уже поздно)

Все дело в том, что в будущее заглянуть НЕВОЗМОЖНО. Поэтому остается только искать закономерности в прошлом... и пытаться использовать их в будущем...

 
Rustem Bigeev:

На графике я сделки вижу, а вот как их в табличный файл вытащить? По примеру истории сделок в Сигналах....  в МТ4 это можно сделать, а как 5-ке, чего-то не вкуриваю

Что за "табличный файл"??? Excel что-ли? Или *.txt файл?


Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".

 
Vladimir Karputov:

Что за "табличный файл"??? Excel что-ли? Или *.txt файл?


Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".

Все спс, разобрался...

 
Rustem Bigeev:

Может быть баян, но все же. Предлагаю провести совместное исследование на тему.  Как можно с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему.

Преамбула.

Берем ЛЮБУЮ, саму простую ТС (например пересечение машек, с потолка взятыми периодами и прочим, стопы и тейки привязываем к ATR) и используем ее в качестве обычного генератора сигналов. Этакий пулемет "Максим", который строчит особо не разбирая куда.

Далее берем историю его сделок и пытаемся с помощью методов мат. статистики получить наиболее эффективные условия фильтров для того, чтобы отфильтровать максимальное количество убыточных сигналов и оставить максимальное количество прибыльных.

Каким образом будем определять, что и как фильтровать? Для этого возьмем основные параметры сделок:

  • Инструмент

  • Направление сделки

  • Цена открытия

  • Дата/Время открытия

  • Цена закрытия

  • Дата/Время закрытия

(особо хочу заметить, что объемы учитывать не будем, результаты только в пунктах)

Далее будем строить диаграммы распределения.

В качестве примера приведу следующую идею.

Строим распределение Цены открытия для всех сделок BUY-прибыльных относительно:

  • Круглых значений цены

  • Max/Min предыдущего дня

  • Max/Min предыдущей недели

  • Max/Min предыдущего месяца

Если увидим четкий горб, значит есть некая закономерность.

Всех кто любит копаться с цифрами прошу высказываться. Вариантов построения распределений много, их есть у меня целая куча, но есть проблема - не программист, поэтому обработать этот массив информации самостоятельно, быстро не получится. Посему готов к сотрудничеству с людьми увлеченными и понимающими тему.

Я тут за 1 минуту систему придумал. Возьми  индикатор RSI и вставь 1 в друго. У одного настройка 100 с уровнем 50, у другого настройка 50 без уровня.При пересечении RSI(50)второй ,совершается сделка либо в 1 либо в другую сторону. Поставь на фунт доллар 30 минут. Вот и куча положительных сделок. тейк можно выставить 10 пунктов.

 
Rustem Bigeev:

Все дело в том, что в будущее заглянуть НЕВОЗМОЖНО. Поэтому остается только искать закономерности в прошлом... и пытаться использовать их в будущем...

Попробую уровень телепатии выставить на 1%: После прохождения теста, окно "Strategy Tester", вкладка "Backtest" - в ней правый клик и "Report".

В него и не нужно заглядывать)  Тем более что это принято считать невозможным, но можно пытаться создавать условия при которых в будущем, одни (равновероятные) события, будут наступать чаще чем другие...

В этом вроде бы фундаментальных противоречий нет.

Например парадокс Монти-Хола, в котором изначально равновероятные условия становятся не равновероятными) 

 
Rustem Bigeev:

Все спс, разобрался...

Отлично. Выложите параметры теста - из тестера скриншоты двух вкладок: "Настройки" и "Параметры".

Затем скриншот графика символа с плохими сделками. В общем необходимо воспроизведение теста у всех и затем отрезок графика со сделками, чтобы можно было что-то обговаривать.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я тут за 1 минуту систему придумал. Возьми  индикатор RSI и вставь 1 в друго. У одного настройка 100 с уровнем 50, у другого настройка 50 без уровня.При пересечении RSI(50)второй ,совершается сделка либо в 1 либо в другую сторону. Поставь на фунт доллар 30 минут. Вот и куча положительных сделок. тейк можно выставить 10 пунктов.

Как там наш разгон 1рубля до миллиона поживает ? Скоро очередную 20тр надо на счет занести...

 
Vladimir Karputov:

Отлично. Выложите параметры теста - из тестера скриншоты двух вкладок: "Настройки" и "Параметры".

Затем скриншот графика символа с плохими сделками. В общем необходимо воспроизведение теста у всех и затем отрезок графика со сделками, чтобы можно было что-то обговаривать.

входы по часам

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