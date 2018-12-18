Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему... - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как там наш разгон 1рубля до миллиона поживает ? Скоро очередную 20тр надо на счет занести.
Вопрос - что означает разный цвет баров?
Ничего не означают.
Вам нужно смотреть график символа с нанесёнными значками сделок.
В общем столкнулся с такой проблемой как из этого многообразия строк вычленить ОДНУ! строку сделки с параметрами открыл-закрыл? Как в МТ4.....
ИМХО это критически необходимо, чтобы оценивать параметры сделки в целом.
Ничего не означают.
Вам нужно смотреть график символа с нанесёнными значками сделок.
Может у вас есть версия того же советника для МТ4?
Может у вас есть версия того же советника для МТ4?
Нет и быть не может. Уже лет семь.
В общем столкнулся с такой проблемой как из этого многообразия строк вычленить ОДНУ! строку сделки с параметрами открыл-закрыл? Как в МТ4.....
ИМХО это критически необходимо, чтобы оценивать параметры сделки в целом.
Что-то Вы не там смотрите и не то делаете :).
Запустите одиночный тест в визуальном режиме. После этого уже в тестере во вкладке "История" выбирайте один из трёх вариантов отображения истории:
Что-то Вы не там смотрите и не то делаете :).
Запустите одиночный тест в визуальном режиме. После этого уже в тестере во вкладке "История" выбирайте один из трёх вариантов отображения истории:
Если я выбираю "Ордера и сделки", то я получаю одну сделку на трех строках..... просто "сделки" в двух сроках..... а мне нужно в одну. Ладно придется пользовать четверку.
Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему...
Методом проб и ошибок. К сожалению, чем больше фильтров, тем меньше сделок.
Методом проб и ошибок. К сожалению, чем больше фильтров, тем меньше сделок.
В нашем мире все делается данным методом...
Если я выбираю "Ордера и сделки", то я получаю одну сделку на трех строках..... просто "сделки" в двух сроках..... а мне нужно в одну. Ладно придется пользовать четверку.
Если нет частичного закрытия, то смотрите по прибыли. На всех закрытых она рисуется. Ну и само собой о тикетам видно.