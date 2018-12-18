Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему... - страница 4

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Georgiy Merts:

Как там наш разгон 1рубля до миллиона поживает ? Скоро очередную 20тр надо на счет занести.

Спасибо, хорошо.
 
Rustem Bigeev:

Вопрос - что означает разный цвет баров?

Ничего не означают. 

Вам нужно смотреть график символа с нанесёнными значками сделок.

 

 

В общем столкнулся с такой проблемой как из этого многообразия строк вычленить ОДНУ! строку сделки с параметрами открыл-закрыл? Как в МТ4.....

ИМХО это критически необходимо, чтобы оценивать параметры сделки в целом. 

 
Vladimir Karputov:

Ничего не означают. 

Вам нужно смотреть график символа с нанесёнными значками сделок.

Может у вас есть версия того же советника для МТ4?

 
Rustem Bigeev:

Может у вас есть версия того же советника для МТ4?

Нет и быть не может. Уже лет семь.

 
Rustem Bigeev:

 

В общем столкнулся с такой проблемой как из этого многообразия строк вычленить ОДНУ! строку сделки с параметрами открыл-закрыл? Как в МТ4.....

ИМХО это критически необходимо, чтобы оценивать параметры сделки в целом. 

Что-то Вы не там смотрите и не то делаете :).

Запустите одиночный тест в визуальном режиме. После этого уже в тестере во вкладке "История" выбирайте один из трёх вариантов отображения истории:

  • Сделки
  • Ордера
  • Ордера и сделки

 
Vladimir Karputov:

Что-то Вы не там смотрите и не то делаете :).

Запустите одиночный тест в визуальном режиме. После этого уже в тестере во вкладке "История" выбирайте один из трёх вариантов отображения истории:

  • Сделки
  • Ордера
  • Ордера и сделки

Если я выбираю "Ордера и сделки", то я получаю одну сделку на трех строках.....  просто "сделки"  в двух сроках.....  а мне нужно в одну. Ладно придется пользовать четверку.

 
Rustem Bigeev:

Как с помощью системы фильтров сделать прибыльной ЛЮБУЮ! торговую систему...

Методом проб и ошибок. К сожалению, чем больше фильтров, тем меньше сделок.

 
khorosh:

Методом проб и ошибок. К сожалению, чем больше фильтров, тем меньше сделок.

В нашем мире все делается данным методом...

 
Rustem Bigeev:

Если я выбираю "Ордера и сделки", то я получаю одну сделку на трех строках.....  просто "сделки"  в двух сроках.....  а мне нужно в одну. Ладно придется пользовать четверку.

Если нет частичного закрытия, то смотрите по прибыли. На всех закрытых она рисуется. Ну и само собой о тикетам видно.

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