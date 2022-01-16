Сервисы. Уже работают? - страница 14
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во многих платформах есть такая возможность, например. Частая практика когда используется один информационный фид, а торговля ведется у другого брокера
арбитраж тут никаким боком
Угу, я с Ninja Trader 8 объемы учусь брать. Делал по быстрому и убого, через файлы. Попробую через сервисы.
Без DLL "расширить GUI" Терминала нельзя.
Связь через Memory Mapping, заодно будет двусторонняя.
Понимаю, мечта арбитражника - подобный API. Тут только параллельным запуском нескольких Терминалов вопрос решается.
Берете Мастер-Терминал и через Сервис в нем собираете данные с остальных открытых Терминалов. Итого в Мастер Терминале имеете
EURUSD_Alpari.
EURUSD_Dukascopy
EURUSD_LMAX
----
И если Мастер-Терминал на тормозном ДЦ, то пишется элементарный советник, не выходящий за рамки MQL. Всю грязную работу делает Сервис.
Каким образом? В двух словах плз.
Пользовательский процесс в Терминале, к которому каждый советник может получить доступ. Можно запустить бесконечные вычисления связанные с рыночным окружением в отдельные потоки в сервисах и в нужное время брать из процессов текущие результаты.
Кольцевые буферы.
Жаль, что в отличии от виндовых, сервисы МТ5 локальны в пределах терминала...
Угу, я с Ninja Trader 8 объемы учусь брать. Делал по быстрому и убого, через файлы. Попробую через сервисы.
NT мертвый проект, имхо
NT мертвый проект, имхо
Живее всех живых и развивается
А есть примерчик передачи данных на лету через ресурсы?
Поиском должен найтись.
Каким образом? В двух словах плз.
FILE_COMMON или DLL.
NT мертвый проект, имхо
Я когда такое заявляю, то пишу дальше, потому что во первых ..., во вротых ... и т.д. А так это очередной пук в вакуум )
Там все же полноценный C#, .NET довольно свежей версии, вроде 4.5 или 4.6. Проги можно прямо в VS2017 писать и отлаживать, это хоть что-то говорит? Плюс вся мощь библиотек .NET. И главное для меня, доступ к объемам на фьючах. Но не Московской биржи, где все отстает от мировых колебаний на десятки минут. Кстати, и Маркет есть, правда, не изучал, рано еще.
FILE_COMMON или DLL.
А-а, я думал что-то новое изобрели в плане сервисов.
Там все же полноценный C#, .NET довольно свежей версии, вроде 4.5 или 4.6. Проги можно прямо в VS2017 писать и отлаживать, это хоть что-то говорит?
мы тут тоже не лыком шиты!
вот переписал в течении 10 минут индикатор Momentum из поставки MT5... ну как переписал...скопипастил в VS2017 )))
исходник MQL5:
исходник C#
распределением памяти занимается MQL5, расчетами занимается C#
ЗЫ: не знаю пока как передать в C# цены price[] без копирования - есть варианты?