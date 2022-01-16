Сервисы. Уже работают? - страница 19
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Много лет назад в англ части в ветке (сейчас просто долго искать извиняюсь) был советник, который при торговле (и анализе рынка) генерировал и обновлял текстовый файл, который с определенной периодичностью считывал другой советник, работающий на том же Метатрейдере, но на другой паре (или на той же, но на другом графике). И оба торговали, общаясь друг с другом этим файлом.
У меня так сделано для общения скальпера-master с скальперами-slave на других терминалах. Но там передаются только команды управления от трейдера, чтобы одни и те же кнопки на всех терминалах вручную не щелкать. Хотя ничто не мешает передавать и данные.
Можно общаться через memory mapping, то тогда прощай маркет
Много работаю с кастомными символами. Почти всегда нужно грохнуть кастомный, но делать это приходится руками. Решил автоматизировать.
И оказалось, что это как раз сценарий для Сервиса. Возможно, это не совсем стандартный подход к Сервисам, но мне нужен был скрипт, который не привязан к чартам. И вот почему
Думал, повесить на этот скрипт/сервис горячую клавишу и прибивать символ через нее, когда вижу чарт неугодного символа. Было бы очень удобно. Однако столкнулся с трудностями.
ЗЫ Есть обходной путь решения задачи удаления символа активного чарта.
Много работаю с кастомными символами. Почти всегда нужно грохнуть кастомный, но делать это приходится руками. Решил автоматизировать.
И оказалось, что это как раз сценарий для Сервиса. Возможно, это не совсем стандартный подход к Сервисам, но мне нужен был скрипт, который не привязан к чартам. И вот почему
Думал, повесить на этот скрипт/сервис горячую клавишу и прибивать символ через нее, когда вижу чарт неугодного символа. Было бы очень удобно. Однако столкнулся с трудностями.
ЗЫ Есть обходной путь решения задачи удаления символа активного чарта.
Невозможно повесить горячую клавишу на Сервис, потому что там не работает функция OnChartEvent(); Но, полагаю Вы в курсе. Значит, советник должен работать с горячими клавишами и через ресурсы перередавать в Сервис комманды. Попробуйте управлять сервисом через ресурсы.
ЗЫ. Конечно, при этом теряется смысл использования Сервиса. Ведь можно из советника закрывать чарты при нажатии на горячие клавиши...
ЗЫЫ. Единственный смысл в том, чтобы не плодить лишний функционал в советниках. Скидываем общий функционал разных совеников в Сервис и обращаемся к нему через ресурс. Даем комманду что делать.
Невозможно повесить горячую клавишу на Сервис, потому что там не работает функция OnChartEvent()
Спасибо. Тогда в чем проблема?
Вам же нужно, чтобы сам Сервис (работающий нон-стоп) реагировал на нажатия клавиш.
Спасибо. Тогда в чем проблема?
Вам же нужно, чтобы сам Сервис (работающий нон-стоп) реагировал на нажатия клавиш.
Нет. Нужно, чтобы Сервис мог работать в режиме Скрипта без привязки к чарту.
Нет. Нужно, чтобы Сервис мог работать в режиме Скрипта без привязки к чарту.
А разве он работает как то иначе?
А разве он работает как то иначе?
Да.
Да.
Чтобы он мог управлять любым чартом? Легко.