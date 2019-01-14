Влияние на курс USD/CAD?
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с техническим анализом по валютной паре
Знал бы прикуп...)
ну, тут как поглядеть)
глаза разбегаются, и куда можно беспалевно встать без инфарктамикарда? ;) (имхо лимитник на 1.3430)
Один Тех. анализ не дает ответа о степени влияния по инструменту . 1) ТА + 2) Фунд. анализ = 3) Синтетический анализ ( по косвенным признакам состояния инструмента) 4) Моделирование , в примере волновой анализ т.е. исполнение сценария или не исполнение . Экстремум 3180 был "переписан" 3158 и 3359 обновлен 3443 - это все по Доу , движение 3359 - 3158 показало , что уже присутствуют объемы обновляющие минимумы , а движение 3158- 3443 можно рассматривать как альтернативный вариант т.е. движение в шорт только иным путем при этом активированы ордера в шорт и "снесены" стопы . Пардон ми я уже нужен в другом месте.
Основанием для экстремума 3359 будет 3180 ( можно присвоить значение "ноль = 0 ") , для 3443 аналогично 3158 линия проведенная между 3180 и 3158 будет истинным динамическим основанием т.е. ее пробитие будет сигналом об изменение тенденции на инструменте, в конкретном случае имеем понижающие минимумы и повышающие максимумы т.е. расширяющаяся структура = анализ по моделированию - волновой -паттерны - фрактальный тут индивидуальный опыт в каждом случае . Уровень 3250 рассматриваю как балансовый .
Цена на дневном и недельном графиках находится в первичном восходящем тренде выше облака Ichimoku и с ключевым уровнем сопротивления 1.3444.
- Если цена пробьет уровень 1.3444 вверх по закрытому дневному и недельному бару, то восходящий тренд будет продолжен.
- Если нет, то цена будет двигаться разнонаправленно внутри первичного восходящего тренда.
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Чарты были сделаны на Метатрейдере 5 с использованием следующих индикаторов-
- Ichimoku Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- MFCS Currency Correlation Chart - индикатор для MetaTrader 5
- MaksiGen_Range_Move MTF - индикатор для MetaTrader 5
По нефти тоже самое, только наоборот -
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Цена на дневном и недельном графиках находится в первичном нисходящем тренде ниже облака Ichimoku и с ключевым уровнем поддержки 57.47.
- Если цена пробьет уровень 57.47 вниз на недельном и дневном графике по закрытому дневному и недельному бару, то нисходящий тренд будет продолжен.
- Если цена пересечет уровень 63.66 на закрытом дневном/недельном баре, то может начаться ралли (коррекция) внутри первичного нисходящем тренда.
- Если цена пробьет уровень 74 вверх по закрытому дневному/недельному бару, то начнется первичный восходящий тренд.
- Если нет, то цена будет двигаться разнонаправленно внутри нисходящего тренда.
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Чарты были сделаны на Метатрейдере 5 с использованием следующих индикаторов-
- Ichimoku Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- MFCS Currency Correlation Chart - индикатор для MetaTrader 5
- MaksiGen_Range_Move MTF - индикатор для MetaTrader 5
Торговля идет выше 3399 - эта точка участвует в построении волн т.е. красную разметку можно убрать так как нарушены условия , остается предположение по волне в светлой разметке ( 3443 - 3252 ) , коррекция к которой достигла свыше 75% по Фибо , а в теории может достигать 99% , пока видно , что выставляются объемы на покупку . Размерность волны 3443- 3252 будет участвовать в определении цели , при условии , что рынок будет формировать последовательность волн.
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