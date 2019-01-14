Влияние на курс USD/CAD? - страница 2
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Разметка по коррекции , где волна "с" конечный диагональный треугольник т.е. w-2 старшего периода и исходя из предположения модели должна формироваться w-3 , с технической стороны фиолетовая линия отражает динамическое состояние основании предыдущих движении.
Прогнозируемый диапазон 3383- 3337 , торговля в коррекции достигла свыше 75% , отмена сценария - торговля выше 3383.
С одной стороны наблюдается фигура ТА "треугольник" , по волновому анализу можно сделать предположение о длительной коррекции в импульсе 3443- 3252.
Уже перекрыт экстремум 3443 т.е. рынок отменяет предыдущие разметки и вопрос будет ли это движение истинным ( иметь продолжение ) или ложным , цели по выходу из треугольника по ТА , склоняюсь к варианту - ложный пробой с целью 3290.
Уже перекрыт экстремум 3443 т.е. рынок отменяет предыдущие разметки и вопрос будет ли это движение истинным ( иметь продолжение ) или ложным , цели по выходу из треугольника по ТА , склоняюсь к варианту - ложный пробой с целью 3290.
Мелко смотришь. 3090 будет.
Предположительно "конечный диагональник" , последние фрактальные экстремумы (3563 и 3510 ) в импульсном варианте ( возможно кульминация ) .
Скажу общеизвестный факт. Цена на CAD сильно зависит от цены на нефть. Смотрите: сейчас цена на нефть (дневные свечи) идёт несколько дней вниз:
А вот те же дневные свечи на USDCAD:
Зависимость очевидная. Всё потому, что в Канаде добывают нефть. Много.
Предположительно 2-ая тройка .
Предположительно 2-ая тройка .
Так куда торгуем, вниз?