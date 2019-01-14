Влияние на курс USD/CAD? - страница 4

Новый комментарий
 

Предположительно формируется коррекция - w-a  в форме "клина" , w-b   превысила 75% w-a .     

 

Редакция разметки - предположительно W-5 сформировалась на ожиданиях решения по % ставке , можно ожидать фазу коррекции общего движения W-1 * W-5.

 

Предположительно сформировано "Плоскость" (3-3-5) , выделенную область проторговки ( при условии , что рынок завершил w-5 ) можно рассматривать как составную часть фигуры " Голова\плечи". 

 

На М-15 образованна область рейнджа  , которую в краткосрочной перспективе можно рассматривать как S\R , выделен коррекционный канал , который  теоретически может быть коррекцией в W-4 , а W-5 в области 3170-3150.  

 
Veniamin Skrepkov:

На М-15 образованна область рейнджа  , которую в краткосрочной перспективе можно рассматривать как S\R , выделен коррекционный канал , который  теоретически может быть коррекцией в W-4 , а W-5 в области 3170-3150.  

Тебе не надоело самому с собой тут писаться. Есть же ветка тенденции и прогнозы. Там по всем парам можно писать.

1234
Новый комментарий