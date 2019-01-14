Влияние на курс USD/CAD? - страница 4
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Предположительно формируется коррекция - w-a в форме "клина" , w-b превысила 75% w-a .
Редакция разметки - предположительно W-5 сформировалась на ожиданиях решения по % ставке , можно ожидать фазу коррекции общего движения W-1 * W-5.
Предположительно сформировано "Плоскость" (3-3-5) , выделенную область проторговки ( при условии , что рынок завершил w-5 ) можно рассматривать как составную часть фигуры " Голова\плечи".
На М-15 образованна область рейнджа , которую в краткосрочной перспективе можно рассматривать как S\R , выделен коррекционный канал , который теоретически может быть коррекцией в W-4 , а W-5 в области 3170-3150.
На М-15 образованна область рейнджа , которую в краткосрочной перспективе можно рассматривать как S\R , выделен коррекционный канал , который теоретически может быть коррекцией в W-4 , а W-5 в области 3170-3150.
Тебе не надоело самому с собой тут писаться. Есть же ветка тенденции и прогнозы. Там по всем парам можно писать.