Манипуляции на рынке. Как научить советника? - страница 4
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никак советника не приучить к манипуляциям.
вот сегодня где то с 18.40 13-14, на мой скромный взгляд, была манипуляция по серебру. Прочий рынок аж темп снизил :-)PS/ сорри, пятница вечер - не в туда глянул :-) в общем где-то со второй половины XAG искуствено занижали
Так и должно быть, такие эксперименты уже лет 15 проводятся.) Если попробуете тоже самое не с монеткой, а с нормальным распределением, еще хлеще получится.)
Угу)
Так я и говорю - запросто, вариантов куча. Простейший с ЕМА и ценой - я тебе предложил. Можно и пробой канала использовать.
У меня такое ощущение, что ты просто хочешь знать будущее, мол, "вот, есть движение, я заранее хочу знать, какое оно будет". Но рынок процесс случайный и эмоциональный - в нем есть небольшая доля логики, но лишь доля. Ее ты и можешь взять.
Грубо говоря, через рынок проходит 10 долларов. Два из них - "твои законные", если твоя ТС работает. А оставшиеся 8 - это "как карта ляжет". Если тебе сильно не повезет - все 8 долларов будут у тебя отняты. В результате - ты потерпишь убыток в 6 долларов. Может и сильно повезти - и все 10 долларов будут твоими. Но, в среднем - четыре доллара у тебя рынок заберет, и четыре отдаст. И ты останешься со своими двумя.
Вот набросал ЕМА,
всё что удалось выжать в оптимизаторе за этот год.
Что дальше?
Не поверите, я тоже интересуюсь :-))
И смею утверждать, что многие не прочь погреть руки на большом движении. Беда только в том, что в лучшем случае мы можем только подстроиться под него... предсказать это практически невозможно... в момент выхода новости (первые секунды), как сегодня на канадце, торговать могут только смельчаки...
Есть в эконометрике такой раздел как intervention analysis. Если коротко, то он занимается моделированием и изучением резких изменений временного ряда (time series). Именно такая штука и имеет место, когда на рынок выходят крупные игроки. Не нужно путать с таким понятием как "интервенции". Хотя по смыслу понятия близки.
Такие движения бывают очень редко, но метко)
Так как по вашему? Лучше оставаться вне рынка при таких манипуляциях или ждать этого момента и пытаться запрыгнуть в идущий под откос паровоз?
Каким образом определить такой момент? Думаю эконометрика тут не поможет.
Поэтому и спрашиваю, есть методы роботу учесть эти неестественные движения и не слить?
С чего вы взяли то, что они "неестественные"? А какие "естественные"?
/А методы конечно есть и на такие и не только на такие, их не может не быть. "У нас есть такие приборы"... (с)/
Вот набросал ЕМА,
всё что удалось выжать в оптимизаторе за этот год.
Что дальше?
Ну, нормально, чем ты недоволен ? Все, как я и сказал - 2 своих ты забрал, остальные 8 - бросало от тебя - к тебе, и в конце концов ты ничего из них не получил.
Такие движения бывают очень редко, но метко)
Так как по вашему? Лучше оставаться вне рынка при таких манипуляциях или ждать этого момента и пытаться запрыгнуть в идущий под откос паровоз?
Каким образом определить такой момент? Думаю эконометрика тут не поможет.
Да поглядел на график за вчера, и видишь - этот момент был.
Или тебе надо определить в будущем, и забрать не 2 доллара из 10, а все десять ?
Как же ты можешь определить его в будущем, если ты будущего не знаешь ?
Эконометрика тут не при чем, эконометрика помогает тебе как можно стабильнее забирать твои 2 доллара из десяти. Забрать больше она тебе не позволит. Тут надо обращаться в казино - там все решает случай, и он может и позволить... иногда...
На рынке уже давно нет никакой логики. Большую часть рынка занимают роботы. Но основные движения осуществляются вручную, мне так кажется.
И в основном все мануальные, большие движения происходят против любой логики. В общем рынок как был так и остался, у кого больше денег тот и прав.
Как научить и обезопасить робота от таких мануальных, нерыночных, неестественных движений?
Вот наглядный пример:
Мне кажется что USDCAD достаточно техничен. Зайдено по палочным прогнозам из веток прогнозов, а 1.34 по границе канала. Как позже оказалось, индикатор который никогда не стоял на этой паре отлично сигналит:
Мне кажется что USDCAD достаточно техничен. Зайдено по палочным прогнозам из веток прогнозов, а 1.34 по границе канала. Как позже оказалось, индикатор который никогда не стоял на этой паре отлично сигналит:
Здесь продавцы. Закрыться в плюсе им не дали, максимум в БУ. Куда пойдет цена, если учесть, что часть из них закрылась в плюс мартином (покупок стало чуток по боле)?
Отвечаю сам: (1.3270+1.3170)/2 = 1.3220, это уже прогноз.