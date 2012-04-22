Конкурс "Лучшая визуализация на MQL5" - страница 11
Конкурс признан несостоявшимся, но Организаторы решили отметить интересную работу участника Integer: cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP.
В соответствии с Правилами настоящего конкурса и по согласию автора, мы ее опубликовали на суд зрителей. Автору работы будет перечислен денежный приз в размере $500.
1) Жаль. Искренне. Надеялся сегодня получить много удовольствия от знакомства с работами конкурсантов...
2) А вот это правильно. Прекрасная работа. Не знаю как насчёт багов и быстродействия (ещё не щупал), но видео впечатлило.
У меня подобная идея шевелилась, но отверг по причине трудоёмкости... ну и в надежде на появление штатных подобных средств (без посредничества файлов, конечно).
Браво, Дмитрий! Это сильно! Считаю приз вполне заслуженным.
с другой стороны - техзадание и тема самого конкурса были настолько расплывчаты, что оригинальных идей по какой-либо визуализации попросту нет. Все давно уже видели, и тетрис и вращающиеся сферы, и звезды на чартах... повторяться никто не захотел.
я попытался уточнить, что же хотят видеть организаторы конкурса в качестве визуализации https://www.mql5.com/ru/forum/2901/page4 , но на второй странице ответов типа - "прочти задание, там женаписано", и обрастающий флудом топик, я потерял интерес к непонятному конкурсу, хотя на тот момент мне 1К призовых был ощутимым стимулом
Для желающих немного отвлечься...Добавлено: Упс, теперь картинка берётся из ресурсов
отвлекся,прочитал пол-топика в поисках исходного кода, скомпилированные чудеса компьютерной графики не смотрел - не интересно
оригинально! в следующий раз вместо скомпилированного кода выложите исходный код в архиве под паролем - будет намного остроумнее - как раз этого и не хватает на форуме программистов ;)
Если бы знал,что меня ждет с этим рисованием, наверно бы не взялся. Думал самое сложное будет с форматом файла, но это были только цветочки. Оказывается не так-то просто нарисовать что-то из пикселей, требуется много танцев с бубном. По быстродействию, найдутся резервы.
Код немного доработан. ball.bmp(Картинку мяча подбирайте сами) нужно положить рядом с исходником.
