Конкурс "Лучшая визуализация на MQL5"

Конкурс признан несостоявшимся, но Организаторы решили отметить интересную работу участника Integer: cIntBMP - библиотека для создания изображений в формате BMP.

В соответствии с Правилами настоящего конкурса и по согласию автора, мы ее опубликовали на суд зрителей. Автору работы будет перечислен денежный приз в размере $500.

 
Rosh:

1) Жаль. Искренне. Надеялся сегодня получить много удовольствия от знакомства с работами конкурсантов...

2) А вот это правильно. Прекрасная работа. Не знаю как насчёт багов и быстродействия (ещё не щупал), но видео впечатлило.

У меня подобная идея шевелилась, но отверг по причине трудоёмкости... ну и в надежде на появление штатных подобных средств (без посредничества файлов, конечно).

Браво, Дмитрий!  Это сильно!  Считаю приз вполне заслуженным.

 
sergeev:

с другой стороны - техзадание и тема самого конкурса были настолько расплывчаты, что оригинальных идей по какой-либо визуализации попросту нет. Все давно уже видели, и тетрис и вращающиеся сферы, и звезды на чартах... повторяться никто не захотел.

я попытался уточнить, что же хотят видеть организаторы конкурса в качестве визуализации https://www.mql5.com/ru/forum/2901/page4 , но на второй странице ответов типа - "прочти задание, там женаписано", и обрастающий флудом топик, я потерял интерес к непонятному конкурсу, хотя на тот момент мне 1К призовых был ощутимым стимулом

 ЗЫ:

mql5:

Для желающих немного отвлечься...

Добавлено: Упс, теперь картинка берётся из ресурсов

отвлекся,прочитал пол-топика в поисках исходного кода, скомпилированные чудеса компьютерной графики не смотрел - не интересно

оригинально! в следующий раз вместо скомпилированного кода выложите исходный код в архиве под паролем - будет намного остроумнее - как раз этого и не хватает на форуме программистов ;)

MetaDriver:

У меня подобная идея шевелилась, но отверг по причине трудоёмкости... ну и в надежде на появление штатных подобных средств (без посредничества файлов, конечно)

Если бы знал,что меня ждет с этим рисованием, наверно бы не взялся. Думал самое сложное будет с форматом файла, но это были только цветочки. Оказывается не так-то просто нарисовать что-то из пикселей, требуется много танцев с бубном. По быстродействию, найдутся резервы. 

 

 
К вопросам графики, хорошо бы иметь возможность масштабировать bmp, ну и штатно иметь информацию о разрешении. А то ведь bmp на разном разрешении выглядят по разному. Да и не только bmp а и все Лабели привязанные к пикселям будут по разному распологатся на разном разрешении. Ну и верх совершенства былоб искажать bmp. Те управлять объектом в виде точного указания координат 4-х точек. Тогда появится возможность текстурирования объёмных фигур.

1024x768

1280x960

 
IgorM:

отвлекся,прочитал пол-топика в поисках исходного кода, скомпилированные чудеса компьютерной графики не смотрел - не интересно

если бы вдумались в фразу,

Добавлено: Упс, теперь картинка берётся из ресурсов

то поняли бы почему в ex5.


 
sergeev:

если бы вдумались в фразу,

то поняли бы почему в ex5.


угу, но если бы Вы предположили бы, что за форумом mql5 и самим МТ5 я слежу редко и не в курсе всех новых возможностей МТ5, то мне прежде всего интересен исходный код, чем результат

спс за внимание 

 
IgorM:

угу, но если бы Вы предположили бы, что за форумом mql5 и самим МТ5 я слежу редко и не в курсе всех новых возможностей МТ5, то мне прежде всего интересен исходный код, чем результат

спс за внимание 

Код немного доработан. ball.bmp(Картинку мяча подбирайте сами) нужно положить рядом с исходником.
mql5:
Код немного доработан. ball.bmp(Картинку мяча подбирайте сами) нужно положить рядом с исходником.
спс - красивый/понятный код
mql5:
Код немного доработан. ball.bmp(Картинку мяча подбирайте сами) нужно положить рядом с исходником.
Thanks You. 

Really helped.

