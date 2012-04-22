Конкурс "Лучшая визуализация на MQL5" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Одной из положительных сторон конкурса есть пристальное внимание к функционалу граф объектов.
Думаю не будет лишним и высказывать пожелания к этому самому функционалу.
Мне например не хватает возможности искажать bmp. BMP-объекты задаются одной координатой, это подразумевает не возвожность исказить картинку.
И как следствие невозможность натянуть bmp-текстуру на 3D модель.
Одной из положительных сторон конкурса есть пристальное внимание к функционалу граф объектов.
Думаю не будет лишним и высказывать пожелания к этому самому функционалу.
Мне например не хватает возможности искажать bmp. BMP-объекты задаются одной координатой, это подразумевает не возвожность исказить картинку.
И как следствие невозможность натянуть bmp-текстуру на 3D модель.
ого. раскатали губу, тогда рендеринг до кучи :))
тут хотя бы линию упросить сделать.
и убрать ограничение в текстах объектов.
ого. раскатали губу, тогда рендеринг до кучи :))
тут хотя бы линию упросить сделать.
и убрать ограничение в текстах объектов.
Объект Линию ?? это в смысле с привязкой к координатам ?
удивление без сарказма тк тренд-линия есть, или я не разобрал о какой линии речь?
Объект Линию ?? это в смысле с привязкой к координатам ?
удивление без сарказма тк тренд-линия есть, или я не разобрал о какой линии речь?
тренд линия привязана к барам и времени. а надо как и все "координатные" обычные объекты.
+ убирать шкалу цены и шкалу дат.
+ убирать бары (линию) вообще. чтоб не надо было скрывать их цвет. так как при двигании мышкой все равно всплывают описания OHLC.
Ну, мужики, "планшет" уже предлагали, и я в том числе. Хотя напомнить, согласен, будет не лишним. Это, по сути, новый тип чарта, без привязки к времяной шкале (сейчас у этой времяной шкалы есть 6 градаций сжатия/растяжения, по крайней мере столько я насчитал и в МТ4 и в МТ5). Тогда действительно, можно будет рисовать всё что угодно, и появится возможность безгранично масштабировать и по вертикали (как сейчас) и по горизонтали (сейчас только 6 градаций). Что то типа трёхмерного массива graph[double x][double y][color Color]
Ну, а накладывать текстуры на 3D объекты, это, мне представляется, уже лишним. Вышеописанного функционала хватит за глаза на все случаи жизни.
Ну, мужики, "планшет" уже предлагали, и я в том числе. Хотя напомнить, согласен, будет не лишним. Это, по сути, новый тип чарта, без привязки к времяной шкале (сейчас у этой времяной шкалы есть 6 градаций сжатия/растяжения, по крайней мере столько я насчитал и в МТ4 и в МТ5). Тогда действительно, можно будет рисовать всё что угодно, и появится возможность безгранично масштабировать и по вертикали (как сейчас) и по горизонтали (сейчас только 6 градаций). Что то типа трёхмерного массива graph[double x][double y][color Color]
Ну, а накладывать текстуры на 3D объекты, это, мне представляется, уже лишним. Вышеописанного функционала хватит за глаза на все случаи жизни.
Текстуры лишними не будут, но вот в простой и как следствие быстрой реализации сомневаюсь.
так что текстуры это скорее пожелания к МТ6 :о)
А если через API: просмотреть все окна, найти окно с классом AfxFrameOrView90su(основное окно чарта), потом переопределить класс, потом взять контекст окна, а с ним и GDI, и openGL, и direct3D будет доступно. Потом создать два дочерних окна в пространстве главного - одно для рисования свечей, а второе для индикатора. И рисовать в них что хочешь. Хотя, MQL тут уже вроде как и не при чем окажется, демонстрация возможностей Windows получится:)