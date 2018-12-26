Очистка массива от заданного (ых) элементов - страница 29
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По сути вами используется структура данных статический HashSet с исходным массивом данных для решения коллизий.
Но реализация - просто вырви глаз...
Вместо вызова функции ("FindValueInSortArray") с 100-500 ненужных параметров, обычно используют класс, где эти параметры выступают в виде полей класса (выигрыш на передаче параметров, если компилятор не додумался сделать implicit inline).
Если имеется нужда использовать пару массивов одинакового размера и с одной целью применения ( int p1[]; int p2[];) обычно используют массив структуры (выигрыш на доступе по индексу, уменьшение шанса cache miss).
Да, знаю. Согласен, мне самому стрёмно от собственной реализации. Но моя цель - это алгоритм, а не реализация. Как говориться - "собрал на коленках"(где-то за полтора часа), чтобы проверить правильность и скорость алгоритма. Напомню, что в этой ветке обсуждается вопрос (цитирую) "самого быстрого способа очистки массива от ненужных значений" .
Хотя и к собственному алгоритму у меня много претензий, т.к. он далеко не универсален. Вижу пути улучшения алгоритма, но код значительно усложнится. Жалко времени.
ЗЫ Про HashSet слышу впервые , т.к. не силен в теории. Прекрасно понимаю, что я не изобрел чего-то нового, а все придумано до меня. :)) Выигрыш данного алгоритма налицо, если массив удаляемых элементов имеет равномерное распределение. Если распределение сильно отличается от равномерного, то данная реализация может уступать в скорости другим уже существующим в этой ветке.
заменил расчет суммы на CRC32 )
Спасибо. Конечно так правильнее.
Но насколько я понял, переход на CRC32 не выявил ошибок. :)
Скажу я вам, что лично меня впечатляет возможности современных компьютеров и MQL5 в частности.
Ведь на поиск около тысячи различных значений в массиве из одного миллиона элементов, их удаление(около 100 000 ячеек) и переупаковку очищенного массива уходит всего 1/40 секунды(!!!)
Все гениальное просто! :))
Но, правда, пямять кушает такой алгоритм бесконтрольно.
Так, например если заменить:
на
то ситуация уже совсем другая:
Спасибо. Конечно так правильнее.
Но насколько я понял, переход на CRC32 не выявил ошибок. :)
да, но теперь те, кто видели своими глазами результат только одного алгоритма, могут убедиться, что и другие получают такой же результат)
Неплохая идея но при наличии отрицательных значений в массиве или векторе вы получите ошибку array out of range
кроме того размер массива с фильтрующими флагами может достигать размера 2 147 483 647, а это слишком много
можно конечно уменьшить в 32 раза заменив установку 32-х BOOL переменных на битовую маску примерно так:
но всё равно размер останется слишком большим, а скорость упадёт приблизительно вдвое
Все гениальное просто! :))
Но, правда, пямять кушает такой алгоритм бесконтрольно.
Так, например если заменить:
на
то ситуация уже совсем другая:
Ваш вариант тоже хорош, но и у вас к сожалению тоже есть слабое место. При скажем так "домашних" условиях, тоесть небольших массивах размером ~100 и небольшом векторе ~5-10
ваш алгоритм окажется медленее всех тех,которые тут представлены.,хотя разница в микросекундах настолько незначительна,что наверное не имеет значения,а вот на больших размерах массивов он лучший.
P.S Думаю, чтобы функция была универсальной нужно совместить в ней несколько разных алгоритмов подобранных в соответствии с входными данными.