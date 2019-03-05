Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 24
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"Собака лает - караван идет" )
Обещала Олегу выложить парадокс игрока. Нашла интересный материал:
это не парадокс
Как угодно, как Вам нравится?))
Замечательно.
И сразу попытайся это всё смоделировать -- это помогает не только наглядно осознать прочитанное, но и увидеть многое из того, о чём не сказано.
Парадокс в том, что пытаются к двум случайным процессам поставить знак " = ".
По вашему мнению если один случайный процесс и второй процесс тоже случаен значит они равны?
Парадокс в том, что пытаются к двум случайным процессам поставить знак " = ".
По вашему мнению если один случайный процесс и второй процесс тоже случаен значит они равны?
в огороде бузина, а в Киеве дядька...
в огороде бузина, а в Киеве дядька...
Нет у меня огорода, и в Киеве не был.
Признавайтесь или расстрел на месте. Зачем вам случайное блуждание?
И ответьте наконец, можно ли заработать на случайном блуждании?
Вижу только один способ заработка на случайном блуждании - это писать об этом на форуме и получать баллы за бестолковые рассуждения, как это делаете вы.