Санкт-Петербургский феномен. Парадоксы теории вероятностей. - страница 24

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Evgeniy Chumakov:

"Собака лает - караван идет" )

 
Обещала Олегу выложить парадокс игрока. Нашла интересный материал:
 
 
 
Novaja:
Обещала Олегу выложить парадокс игрока. Нашла интересный материал:
это не парадокс
 
hartmann:
это не парадокс

Как угодно, как Вам нравится?))

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Novaja:

Замечательно.

И сразу попытайся это всё смоделировать -- это помогает не только наглядно осознать прочитанное, но и увидеть многое из того, о чём не сказано. 

 

Парадокс в том, что пытаются к двум случайным процессам поставить знак " = ".

По вашему мнению если один случайный процесс и второй процесс тоже случаен значит они равны?

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Sergey Chalyshev:

Парадокс в том, что пытаются к двум случайным процессам поставить знак " = ".

По вашему мнению если один случайный процесс и второй процесс тоже случаен значит они равны?

в огороде бузина, а в Киеве дядька...

 
Олег avtomat:

в огороде бузина, а в Киеве дядька...

Нет у меня огорода, и в Киеве не был.

Признавайтесь или расстрел на месте. Зачем вам случайное блуждание?

И ответьте наконец, можно ли заработать на случайном блуждании?

Вижу только один способ заработка на случайном блуждании  - это писать об этом на форуме и получать баллы за бестолковые рассуждения, как это делаете вы.

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