Программист сделал мне заказ и после выставил его на продажу - страница 5
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Где Вы увидели авторские права у заказчика? Авторское право - неимущественное личностное неотчуждаемое. Авторское право на "Тихий дон" и "Поднятую целину" до сих пор принадлежит покойному Шолохову. А не издательству, по договору с которым он, возможно, работал.
Авторское право на программу принадлежит создателю и не может ни к кому перейти.
Не известно что принадлежит Шолохову, по вашему выходит, если Шолохов накормил кого-то ужином, выслушал его рассказ и включил этот сюжет в свое произведение , то должен был включить этого человека в соавторы. Однако, в приведенном Вами примере фигурирует только Шолохов.
Создатель тот кто либо сам, либо кого-то нанял и выпустил продукт. Вот пример, наглядно иллюстрирует ситуацию:
Где Вы увидели авторские права у заказчика? Авторское право - неимущественное личностное неотчуждаемое. Авторское право на "Тихий дон" и "Поднятую целину" до сих пор принадлежит покойному Шолохову. А не издательству, по договору с которым он, возможно, работал.
Авторское право на программу принадлежит создателю и не может ни к кому перейти.
Если вы работаете microsoft и получаете зарплату там и пишите программу для них, за кем будет сохранено авторское право? за Петровым?
это явно прописано в контракте
это явно прописано в контракте
Здравствуйте. Программист сделал мне заказ и после выставил его на продажу (моя идея Советника и как он должен работать), (моего согласия нет)
Позволительно ли такое в портале MQL5 ???
Возможно ли такому воспрепятствовать сейчас и в дальнейшем???
наплевать, пусть выставляет !
кому он нужен этот советник ?
не теряйте время на разборки, идите дальше !
Заказчик - автор, владелец.
Программер - рабочий. В лучшем случае, технический инженер.
И не наплевать. Если у Вас забрать кошелёк, тоже наплевать?
Заказчик - автор, владелец.
Программер - рабочий. В лучшем случае, технический инженер.
И не наплевать. Если у Вас забрать кошелёк, тоже наплевать?
Мне вот не понятно, все пишут одним языком, одни и те же формулы - и в чем здесь авторство, если все работают по одной документации, есть какой-то особый стиль написания строчек кода или придуман другой способ понимания движения цены и определения этого движения особым индикатором или другим иным способом - тогда надо патентовать, но это тоже себе дороже... в чем проблема то???
На самом деле просто было бы здорово если бы METAQUOTES добавили в сервис возможность распределять доходы от продаж продукта между АВТОРОМ/АВТОРАМИ + программистом / программистами и все подобные проблемы легко решились бы установкой процента гонорара.
Мне вот не понятно, все пишут одним языком, одни и те же формулы - и в чем здесь авторство, если все работают по одной документации, есть какой-то особый стиль написания строчек кода или придуман другой способ понимания движения цены и определения этого движения особым индикатором или другим иным способом - тогда надо патентовать, но это тоже себе дороже... в чем проблема то???
заказчик придумал нечто. Может быть не самое оригинальное и эффективное, но это продукт его интеллектуальной деятельности.
он-же обратился к программисту - для меня, за мои деньги, облеки мои идеи в конкретику кода.
программист, выполнил поставленную задачу, передал результат, получил деньги. И спустя какое-то время начал по своей инициативе продавать результат. Конфликт на лицо, причём очень жёсткое нарушение, на уровне разглашения коммерческой тайны.
Урегулировано вроде уже.
заказчик придумал нечто. Может быть не самое оригинальное и эффективное, но это продукт его интеллектуальной деятельности.
он-же обратился к программисту - для меня, за мои деньги, облеки мои идеи в конкретику кода.
программист, выполнил поставленную задачу, передал результат, получил деньги. И спустя какое-то время начал по своей инициативе продавать результат. Конфликт на лицо, причём очень жёсткое нарушение, на уровне разглашения коммерческой тайны.
Урегулировано вроде уже.
Программист конечно не прав, такие вещи надо согласовывать.
Заказчику, при создании продукта желательно оговаривать и эти условия.