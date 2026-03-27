Библиотеки: Virtual - страница 61
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The function of snapshot is that there is no need to distinguish orders.
Когда приводите цитату из какого-то контекста, делайте это через карман.
Иначе непонятно.
Речь идет о запуске скрипта отдельно и последующем сохранении файла виртуальной среды, который затем загружается из EA? Или все должно быть прописано непосредственно в EA?
Все в одном советнике.
Нет. Снепшот позволяет видеть торговой логике только те ордера/позиции, которые вы посчитаете нужным. Плюс значительно повышается производительность.
When VIRTUAL::CreateMulti was first executed, OnInit had not yet been entered and New_Tick() was not performed.
Понимаю, что CurrentTick может отсутствовать. Мне нужно видеть ваш код, чтобы понять сценарий использования.
Когда приводите цитату из какого-то контекста, делайте это через карман.
Иначе непонятно.
Понимаю, что CurrentTick может отсутствовать. Мне нужно видеть ваш код, чтобы понять сценарий использования.
But by distinguishing orders through magic numbers, I can also achieve viewing only the positions/orders of this strategy. Does the snapshot mean that it only saves this step? Are there any other benefits?
Предполагаю, что в Тестере ваш советник использует один и тот же мэджик и символ. Поэтому в Тестере вам не нужно тратить вычислительные ресурсы на эти проверки и захламлять свой код ими. Точно такую же логику вы можете использовать и в реальной торговле, если будете создавать снепшоты.
Но это бонус. Основная причина их создания - гарантия, что во время работы торговой логики советника торговое окружение не будет изменено.
Представьте, что у вас работает одновременно десяток торговых роботов. Очевидно, что пока работает один робот, другой параллельно может менять PositionsTotal/OrdersTotal и т.д.
Тогда в подобных циклах будет путаница с индексацией.
Т.е. снепшоты - это серьезное повышение надежности работы советника на реальном счете. И, конечно, значительное упрощение торговой логики и повышение производительности.
Предполагаю, что в Тестере ваш советник использует один и тот же мэджик и символ. Поэтому в Тестере вам не нужно тратить вычислительные ресурсы на эти проверки и захламлять свой код ими. Точно такую же логику вы можете использовать и в реальной торговле, если будет создавать снепшоты.
Но это бонус. Основная причина их создания - гарантия, что во время работы торговой логики советника торговое окружение не будет изменено.
Представьте, что у вас работает одновременно десяток торговых роботов. Очевидно, что пока работает один робот, другой параллельно может менять PositionsTotal/OrdersTotal и т.д.
Тогда в подобных циклах будет путаница с индексацией.
Т.е. снепшоты - это серьезное повышение надежности работы советника на реальном счете. И, конечно, значительно упрощение торговой логики и повышение производительности.
You make a good point. I still need to research how to use snapshots. If snapshots are enabled, when should I save a snapshot? Or should I let it save snapshots automatically?
Реализация снепшотов предполагает, что они обновляются не чаще заданного пользователем интервала. У меня это одна миллисекунда.
Наверное, понять логику использования снепшотов возможно через эксперименты на демо-счете. Документации, конечно, нет, т.к. писалось для решения своих практических задач.
Не слышал, чтобы кто-то их еще использовал.
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Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2023.10.16 09:05Повторение подхода написания боевых советников. Очень редко используемый подход.
Думаю, этот метод также может решить проблему перебоев с питанием компьютера. А что думаете вы?