Библиотеки: Virtual - страница 61

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hini #:

The function of snapshot is that there is no need to distinguish orders.

Когда приводите цитату из какого-то контекста, делайте это через карман.


Иначе непонятно.

 
hini #:
Речь идет о запуске скрипта отдельно и последующем сохранении файла виртуальной среды, который затем загружается из EA? Или все должно быть прописано непосредственно в EA?

Все в одном советнике.

 
fxsaber # :

Нет. Снепшот позволяет видеть торговой логике только те ордера/позиции, которые вы посчитаете нужным. Плюс значительно повышается производительность.

Но, различая заказы через магические числа, я также могу добиться просмотра только позиций/заказов этой стратегии. Означает ли снимок, что он сохраняет только этот шаг? Есть ли какие-либо другие преимущества?
 
hini #:
When VIRTUAL::CreateMulti was first executed, OnInit had not yet been entered and New_Tick() was not performed.

Понимаю, что CurrentTick может отсутствовать. Мне нужно видеть ваш код, чтобы понять сценарий использования.

 
fxsaber # :

Когда приводите цитату из какого-то контекста, делайте это через карман.


Иначе непонятно.

Хорошо, я обращу на это внимание.
 
fxsaber # :

Понимаю, что CurrentTick может отсутствовать. Мне нужно видеть ваш код, чтобы понять сценарий использования.

Я позже перепишу пример EA. На самом деле это довольно просто; вам просто нужно выполнить функцию CreateMulti перед OnInit, и вы сможете воспроизвести ошибку.
 
hini #:
But by distinguishing orders through magic numbers, I can also achieve viewing only the positions/orders of this strategy. Does the snapshot mean that it only saves this step? Are there any other benefits?

Предполагаю, что в Тестере ваш советник использует один и тот же мэджик и символ. Поэтому в Тестере вам не нужно тратить вычислительные ресурсы на эти проверки и захламлять свой код ими. Точно такую же логику вы можете использовать и в реальной торговле, если будете создавать снепшоты.

Но это бонус. Основная причина их создания - гарантия, что во время работы торговой логики советника торговое окружение не будет изменено.


Представьте, что у вас работает одновременно десяток торговых роботов. Очевидно, что пока работает один робот, другой параллельно может менять PositionsTotal/OrdersTotal и т.д.


Тогда в подобных циклах будет путаница с индексацией.

for (int i = OrdersTotal(); (bool)i--;)
  if (OrderSelect(i, SELECT_BY_INDEX))


Т.е. снепшоты - это серьезное повышение надежности работы советника на реальном счете. И, конечно, значительное упрощение торговой логики и повышение производительности.

 
fxsaber # :

Предполагаю, что в Тестере ваш советник использует один и тот же мэджик и символ. Поэтому в Тестере вам не нужно тратить вычислительные ресурсы на эти проверки и захламлять свой код ими. Точно такую же логику вы можете использовать и в реальной торговле, если будет создавать снепшоты.

Но это бонус. Основная причина их создания - гарантия, что во время работы торговой логики советника торговое окружение не будет изменено.


Представьте, что у вас работает одновременно десяток торговых роботов. Очевидно, что пока работает один робот, другой параллельно может менять PositionsTotal/OrdersTotal и т.д.


Тогда в подобных циклах будет путаница с индексацией.


Т.е. снепшоты - это серьезное повышение надежности работы советника на реальном счете. И, конечно, значительно упрощение торговой логики и повышение производительности.

Вы правильно заметили. Мне все еще нужно изучить, как использовать снимки. Если снимки включены, когда мне следует сохранять снимок? Или мне следует позволить сохранять снимки автоматически?
 
hini #:
You make a good point. I still need to research how to use snapshots. If snapshots are enabled, when should I save a snapshot? Or should I let it save snapshots automatically?

Реализация снепшотов предполагает, что они обновляются не чаще заданного пользователем интервала. У меня это одна миллисекунда.

Наверное, понять логику использования снепшотов возможно через эксперименты на демо-счете. Документации, конечно, нет, т.к. писалось для решения своих практических задач.


Не слышал, чтобы кто-то их еще использовал.

 

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Библиотеки: Virtual

fxsaber, 2023.10.16 09:05

Повторение подхода написания боевых советников.
Очень редко используемый подход.

Думаю, этот метод также может решить проблему перебоев с питанием компьютера. А что думаете вы?

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