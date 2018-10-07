Исчезли отзывы у продуктов(решено) - страница 3

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Vladislav Andruschenko:

я вроде бы ничего не пихал в раздел арбитраж? 

левая рука не знает о том, что делает правая? ) в разделе арбитража тикснайпер висит, какое он отношение к этому имеет? И полно авторов, которые пихают продукты куда попало

 
Maxim Dmitrievsky:

левая рука не знает о том, что делает правая? ) в разделе арбитража тикснайпер висит, какое он отношение к этому имеет? И полно авторов, которые пихают продукты куда попало

Возможно это была ошибка. Я не менял разделы с момента публикации продукта. Исправил.

Но я попрошу следить за своим Шлаком. И не быть таким категоричным в работах других программистов.
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:

Возможно это была ошибка. Я не менял разделы с момента публикации продукта. Исправил.

Но я попрошу следить за своим Шлаком. И не быть таким категоричным в работах других программистов.

нет времени на любезности

 
Alexandr Bryzgalov:

если по индикаторам, то по бесплатному доходило до 2000 скачиваний в месяц

насколько я понимаю дофига чего (возможно большинство) качается через терминал. там с топом жестче.

например утилиты обижены очень сильно.

если брать по количеству, индикаторов ~4800 советников ~3800 утилит ~1700, т.е. сравнимо.

НО. в маркете на главной есть:

топ индикаторов

топ советников

топ бесплатных продуктов

и новые

получается платная утилита имеет шансов попасть в топ в маркет в терминал практически НОЛЬ. мелькание в новых на несколько часов при нынешнем уровне добавления продуктов такое себе утешение.

 
TheXpert:

насколько я понимаю дофига чего (возможно большинство) качается через терминал. там с топом жестче.

например утилиты обижены очень сильно.

если брать по количеству, индикаторов ~4800 советников ~3800 утилит ~1700, т.е. сравнимо.

НО. в маркете на главной есть:

топ индикаторов

топ советников

топ бесплатных продуктов

и новые

получается платная утилита имеет шансов попасть в топ в маркет в терминал практически НОЛЬ. мелькание в новых на несколько часов при нынешнем уровне добавления продуктов такое себе утешение.

в маркете ротация идет

и даже давно не скачиваемые утилиты периодически(раз в год) вылазят в топ в маркете а значит, и в топ терминала.

у меня вот утилита повисит в топе и потонет на 5-15 страницу, а после тихонько вылазит

скачиваний нет а она падла былазит

и тонет когда есть скачивания и покупи

"ну, непонятно же" (с) )

 
Alexandr Bryzgalov:

в маркете ротация идет

да нет там никакой ротации ) страница популярные не ротирует, она показывает именно популярные, окно 30 дней. поверь, я уже достаточно давно наблюдаю.

ротация это контекстные рекомендации после скачиваний в маркете и в смежных сервисах, поднятие мертвых и т.д.

 
Alexandr Bryzgalov:

в маркете ротация идет

и даже давно не скачиваемые утилиты периодически(раз в год) вылазят в топ в маркете а значит, и в топ терминала.

у меня вот утилита повисит в топе и потонет на 5-15 страницу, а после тихонько вылазит

скачиваний нет а она падла былазит

и тонет когда есть скачивания и покупи

"ну, непонятно же" (с) )

Хорошо вам, а вот моя ни куда не вылазит, и продажи есть, а она как прибитая. Всего14 продаж( 4 в этом месяце), а она на 28 странице из 36 и покидать насиженное место не собирается :)

 
TheXpert:

да нет там никакой ротации ) страница популярные не ротирует, она показывает именно популярные, окно 30 дней. поверь, я уже достаточно давно наблюдаю.

ротация это контекстные рекомендации после скачиваний в маркете и в смежных сервисах, поднятие мертвых и т.д.

мы об одном маркете говорим? )

продукты определённо перетасовываются.

чем чаще скачивают тем ближе к первому месту это для бесплатных

для платных: если купили, то место меняется ближе к первому

и причем иной раз в топ(популярные) вылазят то что популярным совсем не назвать

к примеру, находится на 2-3 месте в утилитах

топ

 

определённо, перетасовка есть

 
Alexandr Bryzgalov:

определённо, перетасовка есть

у нас по ходу разные понятия ротации. в топе могут торчать с небольшими вариациями почти одни и те же продукты.

они меняются, но не из-за перетасовки, а из-за тупо статистики которая скачет. это не ротация.

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