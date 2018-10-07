Исчезли отзывы у продуктов(решено) - страница 3
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я вроде бы ничего не пихал в раздел арбитраж?
левая рука не знает о том, что делает правая? ) в разделе арбитража тикснайпер висит, какое он отношение к этому имеет? И полно авторов, которые пихают продукты куда попало
левая рука не знает о том, что делает правая? ) в разделе арбитража тикснайпер висит, какое он отношение к этому имеет? И полно авторов, которые пихают продукты куда попало
Возможно это была ошибка. Я не менял разделы с момента публикации продукта. Исправил.Но я попрошу следить за своим Шлаком. И не быть таким категоричным в работах других программистов.
Возможно это была ошибка. Я не менял разделы с момента публикации продукта. Исправил.Но я попрошу следить за своим Шлаком. И не быть таким категоричным в работах других программистов.
нет времени на любезности
если по индикаторам, то по бесплатному доходило до 2000 скачиваний в месяц
насколько я понимаю дофига чего (возможно большинство) качается через терминал. там с топом жестче.
например утилиты обижены очень сильно.
если брать по количеству, индикаторов ~4800 советников ~3800 утилит ~1700, т.е. сравнимо.
НО. в маркете на главной есть:
топ индикаторов
топ советников
топ бесплатных продуктов
и новые
получается платная утилита имеет шансов попасть в топ в маркет в терминал практически НОЛЬ. мелькание в новых на несколько часов при нынешнем уровне добавления продуктов такое себе утешение.
насколько я понимаю дофига чего (возможно большинство) качается через терминал. там с топом жестче.
например утилиты обижены очень сильно.
если брать по количеству, индикаторов ~4800 советников ~3800 утилит ~1700, т.е. сравнимо.
НО. в маркете на главной есть:
топ индикаторов
топ советников
топ бесплатных продуктов
и новые
получается платная утилита имеет шансов попасть в топ в маркет в терминал практически НОЛЬ. мелькание в новых на несколько часов при нынешнем уровне добавления продуктов такое себе утешение.
в маркете ротация идет
и даже давно не скачиваемые утилиты периодически(раз в год) вылазят в топ в маркете а значит, и в топ терминала.
у меня вот утилита повисит в топе и потонет на 5-15 страницу, а после тихонько вылазит
скачиваний нет а она падла былазит
и тонет когда есть скачивания и покупи
"ну, непонятно же" (с) )
в маркете ротация идет
да нет там никакой ротации ) страница популярные не ротирует, она показывает именно популярные, окно 30 дней. поверь, я уже достаточно давно наблюдаю.
ротация это контекстные рекомендации после скачиваний в маркете и в смежных сервисах, поднятие мертвых и т.д.
в маркете ротация идет
и даже давно не скачиваемые утилиты периодически(раз в год) вылазят в топ в маркете а значит, и в топ терминала.
у меня вот утилита повисит в топе и потонет на 5-15 страницу, а после тихонько вылазит
скачиваний нет а она падла былазит
и тонет когда есть скачивания и покупи
"ну, непонятно же" (с) )
Хорошо вам, а вот моя ни куда не вылазит, и продажи есть, а она как прибитая. Всего14 продаж( 4 в этом месяце), а она на 28 странице из 36 и покидать насиженное место не собирается :)
да нет там никакой ротации ) страница популярные не ротирует, она показывает именно популярные, окно 30 дней. поверь, я уже достаточно давно наблюдаю.
ротация это контекстные рекомендации после скачиваний в маркете и в смежных сервисах, поднятие мертвых и т.д.
мы об одном маркете говорим? )
продукты определённо перетасовываются.
чем чаще скачивают тем ближе к первому месту это для бесплатных
для платных: если купили, то место меняется ближе к первому
и причем иной раз в топ(популярные) вылазят то что популярным совсем не назвать
к примеру, находится на 2-3 месте в утилитах
определённо, перетасовка есть
определённо, перетасовка есть
у нас по ходу разные понятия ротации. в топе могут торчать с небольшими вариациями почти одни и те же продукты.
они меняются, но не из-за перетасовки, а из-за тупо статистики которая скачет. это не ротация.