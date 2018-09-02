Ротация "хитов" и "самых..."
У меня тоже возник такой вопрос уже давно.
Вот письмо ровно месяц назад, и ничего с тех пор не изменилось
повезло ребятам, отличная реклама, и постоянная
То, что продается — в ТОПе.
Остальное, как бы, сами понимаете где.
Удерживать продукт на первой странице можно. Если он продается.
Я тоже заметил, что топ на сайте меняется, а в письмах нет.
То, что продается — в ТОПе.
Остальное, как бы, сами понимаете где.
Удерживать продукт на первой странице можно. Если он продается.
представьте, всем на почту приходит письмо - с самым скачиваемым бесплатным продуктом, при скачивании любого продукта(бесплатного) приходит письмо с показам самого скачиваемого.
Это же вечный цикл. Он всегда будет самым скачиваемым. :-) Потому, что с каждым скачиванием любого продукта, он автоматически скачивается (пользователи то летят на халяву)
Выйти из такого цикла можно только, если все пользователи скачают этот продукт, тогда цикл начнется заново.
На почту приходят письма от сайта, наблюдаю уже давно
и всегда показаны одни и те же продукты из маркета
вопрос - будут ли у них ротация ?
Да, ротация обязательно будет.
Спасибо, что обратили внимание.
Да, ротация обязательно будет.
Спасибо, что обратили внимание.
Спасибо!
представьте, всем на почту приходит письмо - с самым скачиваемым бесплатным продуктом, при скачивании любого продукта(бесплатного) приходит письмо с показам самого скачиваемого.
Это же вечный цикл. Он всегда будет самым скачиваемым. :-) Потому, что с каждым скачиванием любого продукта, он автоматически скачивается (пользователи то летят на халяву)
Выйти из такого цикла можно только, если все пользователи скачают этот продукт, тогда цикл начнется заново.
Почему вы думаете, что те, кто получают уведомления с mql5.com, вообще что-то скачивают из маркета?
Это же продавцы, программисты, сигнальщики.
А пользователи на этот сайт вообще не заходят, все из терминала берут. Ренат когда-то статистику приводил.
Почему вы думаете, что те, кто получают уведомления с mql5.com, вообще что-то скачивают из маркета?
Это же продавцы, программисты, сигнальщики.
А пользователи на этот сайт вообще не заходят, все из терминала берут. Ренат когда-то статистику приводил.
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На почту приходят письма от сайта, наблюдаю уже давно
и всегда показаны одни и те же продукты из маркета
вопрос - будут ли у них ротация ?