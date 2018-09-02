Ротация "хитов" и "самых..."

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На почту приходят письма от сайта, наблюдаю уже давно

и всегда показаны одни и те же продукты из маркета

вопрос - будут ли у них ротация ?

ротация

 
Iurii Tokman:

На почту приходят письма от сайта, наблюдаю уже давно

и всегда показаны одни и те же продукты из маркета

вопрос - будут ли у них ротация ?

У меня тоже возник такой вопрос уже давно.

Вот письмо ровно месяц назад, и ничего с тех пор не изменилось


 
Vitaly Muzichenko:

У меня тоже возник такой вопрос уже давно.

Вот письмо ровно месяц назад, и ничего с тех пор не изменилось


повезло ребятам, отличная реклама, и постоянная

 

То, что продается — в ТОПе.
Остальное, как бы,              сами понимаете где.


Удерживать продукт на первой странице можно. Если он продается.

 

Я тоже заметил, что топ на сайте меняется, а в письмах нет. 

 
Andrey Khatimlianskii:

То, что продается — в ТОПе.
Остальное, как бы,              сами понимаете где.


Удерживать продукт на первой странице можно. Если он продается.


представьте, всем на почту приходит письмо - с самым скачиваемым бесплатным продуктом, при скачивании любого продукта(бесплатного) приходит письмо с показам самого скачиваемого.

Это же вечный цикл. Он всегда будет самым скачиваемым. :-) Потому, что с каждым скачиванием любого продукта, он автоматически скачивается (пользователи то летят на халяву) 

Выйти из такого цикла можно только, если все пользователи скачают этот продукт, тогда цикл начнется заново. 

 
Iurii Tokman:

На почту приходят письма от сайта, наблюдаю уже давно

и всегда показаны одни и те же продукты из маркета

вопрос - будут ли у них ротация ?

Да, ротация обязательно будет.

Спасибо, что обратили внимание.

 
Platon Alexandrou:

Да, ротация обязательно будет.

Спасибо, что обратили внимание.

Спасибо!

 
Данная проблема время от времени обсуждается уже не первый год. А воз и ныне там... Сколько бы рейтингов MQ не составляло, все они имеют одно свойство: залипать на топах. Топу - топовый рейтинг, одним словом;)
 
Vladislav Andruschenko:

представьте, всем на почту приходит письмо - с самым скачиваемым бесплатным продуктом, при скачивании любого продукта(бесплатного) приходит письмо с показам самого скачиваемого.

Это же вечный цикл. Он всегда будет самым скачиваемым. :-) Потому, что с каждым скачиванием любого продукта, он автоматически скачивается (пользователи то летят на халяву) 

Выйти из такого цикла можно только, если все пользователи скачают этот продукт, тогда цикл начнется заново. 

Почему вы думаете, что те, кто получают уведомления с mql5.com, вообще что-то скачивают из маркета?
Это же продавцы, программисты, сигнальщики.

А пользователи на этот сайт вообще не заходят, все из терминала берут. Ренат когда-то статистику приводил.

 
Andrey Khatimlianskii:

Почему вы думаете, что те, кто получают уведомления с mql5.com, вообще что-то скачивают из маркета?
Это же продавцы, программисты, сигнальщики.

А пользователи на этот сайт вообще не заходят, все из терминала берут. Ренат когда-то статистику приводил.

А когда качаешь из терминала разве письма не приходят? 
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