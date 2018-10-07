Исчезли отзывы у продуктов(решено) - страница 5
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кстати, что ещё заметил
при изменении цены на большую продукт улетает вниз
попробуйте поменять цену на меньшую, может это сдвинет продукт с места )
Ещё немножко и будете уже называть имя утилиты. И не понимаете что у каждого разные мониторы, с разными экранами и разрешениями и количество страниц разные.
Тут покупатели не ходят и зачем спросить когда никто ответа не знает.
это же форум, позвольте порассуждать )
видимо индивидуальные настройки(но это моя паранойя так считает ))
покупки моей утилиты поднимают её вверх.
но порой покупки как отрезает, даже скачивания прекращаются,
несмотря на то, что продукт на первой странице на сайте и в терминале.
Да, такое бывает, просто примелькался продукт вот и всё. У меня тоже советник в топе на 1-й странице был несколько раз, и я это знаю, но в данном случае с рейтингом утилитки что-то явно не то.
Тема то другая.
Еще и диссертация тут не хватает. :)
Ещё немножко и будете уже называть имя утилиты. И не понимаете что у каждого разные мониторы, с разными экранами и разрешениями и количество страниц разные.
Тут покупатели не ходят и зачем спросить когда никто ответа не знает.
Зачем считать страницы? Достаточно зайти в мой профиль.И при чём здесь покупатели? Я пытаюсь привлечь к своей проблеме кого-то из администрации или возможно того, кто знает в чём причина и судя по всему ваше мнение мне точно не нужно, так что проходите дальше.
однако, он есть в топе в терминале и в топе в маркете.
да, категоризация есть только в МТ5.
в 4ке главная страница это просто популярное все подряд. в 4ке честнее
Поэтому все стараются пихать свои утилиты в Советники! чтобы крутится в терминале.
Вот оно где собака зарыта....Печально...
вобщем по крайней мере для 4ки эта гипотеза отвергается, там утилиты не обделены.
да, категоризация есть только в МТ5.
в 4ке главная страница это просто популярное все подряд. в 4ке честнее
скрин с четверки
скрин с четверки
скрин с четверки
что-то у тебя с моим терминалом и с сайтом не совпадает )нет, вру. у меня в терминале то же самое. интересно кэш или реально в 4ке топ по-другому считается?