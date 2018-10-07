Исчезли отзывы у продуктов(решено)

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Куда делись?
 
Alexandr Bryzgalov:
Куда делись?
да все исчезло )
 
ТОП изменился
 
естественно, вся статистика слетела
 

Отзывы вернули. Приносим извиннения.

А топ пересчитается

 
Marsel:

Отзывы вернули. Приносим извиннения.

А топ пересчитается

Нет продуктов во вкладке Hidden. Во вкладке All показываются все. Но при переходе на другую страницу попадаешь на 404

 
Andrey Barinov:

Нет продуктов во вкладке Hidden. Во вкладке All показываются все. Но при переходе на другую страницу попадаешь на 404

А должно что-то там быть, во вкладке Hidden?

Во вкладке All показываются все.

При перехоже на какую страницу попадаешь на 404?

 
Marsel:

А должно что-то там быть, во вкладке Hidden?

Во вкладке All показываются все.

При перехоже на какую страницу попадаешь на 404?

Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.

Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404

 
Andrey Barinov:

Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.

Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404

Исправим

 
Andrey Barinov:

Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.

Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404

да, тоже думал что там будут скрытые с витрины товары

Marsel:

Отзывы вернули. Приносим извиннения.

А топ пересчитается

спасибо!

TheXpert:
да все исчезло )

уже хотел кричать: "Ушев, усе пропало!" )

 

сообщения еще глючат.

прочитанные все, но когда приходит новое, то снова вылазит 3-4 непрочитанных якобы

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