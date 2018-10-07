Исчезли отзывы у продуктов(решено)
Куда делись?
Отзывы вернули. Приносим извиннения.
А топ пересчитается
Отзывы вернули. Приносим извиннения.
А топ пересчитается
Нет продуктов во вкладке Hidden. Во вкладке All показываются все. Но при переходе на другую страницу попадаешь на 404
Нет продуктов во вкладке Hidden. Во вкладке All показываются все. Но при переходе на другую страницу попадаешь на 404
А должно что-то там быть, во вкладке Hidden?
Во вкладке All показываются все.
При перехоже на какую страницу попадаешь на 404?
А должно что-то там быть, во вкладке Hidden?
Во вкладке All показываются все.
При перехоже на какую страницу попадаешь на 404?
Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.
Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404
Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.
Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404
Исправим
Думалось что в Hidden должны быть продукты которые скрыты с витрины. Они есть, но там не отображаются.
Если во вкладке All несколько страниц, то при переходе на любую кроме первой вылезает 404
да, тоже думал что там будут скрытые с витрины товары
Отзывы вернули. Приносим извиннения.
А топ пересчитается
спасибо!
да все исчезло )
уже хотел кричать: "Ушев, усе пропало!" )
сообщения еще глючат.
прочитанные все, но когда приходит новое, то снова вылазит 3-4 непрочитанных якобы
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