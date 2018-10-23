Вопрос к прогерам - страница 4
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к глубокому моему сожалению никаких практических советов по написанию программы так и не получил. Хоть словами сформулируйте как лучше...
Если начинать обучение, то только МКЛ 4 там есть справочник и УЧЕБНИК, это очень помогает.
Для МКЛ 5 есть справочник с оглавлением содержания 50 страниц, а сам справочник 4200 страниц.
Хотя версии МТ5 уже лет 10, но учебником и не пахнет.Либо это не подъемный труд или политика компании о не распространении.
Учебник от стороннего автора и комментарии Renat Fatkhullin, почему учебника от MQ не будет:
https://www.mql5.com/ru/forum/93225
Хотя раньше учебник был в планах у MQ, от того же Сергея Ковалёва (автора учебника по MQL4), но:
На форуме уже информации на 3.5 учебника, ну и что не понятно - всегда оперативно подскажут, если задать правильный и умный вопрос
На форуме уже информации на 3.5 учебника, ну и что не понятно - всегда оперативно подскжут, если задать правильно вопрос
Я только удалил тот комментарий (бесполезным показался), а тут ответ появился.
Пусть народ верит в теории заговора о секретных знаниях и учебниках, а то скучно будет на форуме ))
Я только удалил тот комментарий (бесполезным показался), а тут ответ появился.
Пусть народ верит в теории заговора о секретных знаниях и учебниках, а то скучно будет на форуме ))
Масоны во всём виноваты, из-за них у многих паранойя
помогите исправить в советнике время торговли
Чтобы можно было поставить время торговли (открытия сделок)
от любого часа до любого часа
хоть за деньги но не 30 же
помогите исправить в советнике время торговли
Чтобы можно было поставить время торговли (открытия сделок)
от любого часа до любого часа
хоть за деньги но не 30 же
А за сколько же Вы хотели?
30 минимальная цена
И не здесь нужно, а во фрилансе
Рублей за 200-300 на киви исправить
Мне хоть во фриленсе хоть так с ошибками пишут
И какой смысл вам поддерживать деревню если у каждого тут свой продуктовый магазин
Идите на рублевку торговать
помогите исправить в советнике время торговли
Чтобы можно было поставить время торговли (открытия сделок)
от любого часа до любого часа
хоть за деньги но не 30 же
Так что там править-то? Там всё есть, только чуток не так как вам хочется.
Вот такие параметры
Здесь, по умолчанию задано начать торговлю в 7:00 и закончить через 10 часов, то-есть в 17:00
Ну заменят один параметр на другой... А что изменится???
С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)
Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.
1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?
За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:
2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.
Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).
Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.
Спасибо
Лучше осваивать MQL5 с платформой MT5 , MQL4 язык такой же как и 5-й отличия в скорости и возможностях.
Изучив 5-й , поймете и 4-й
На MT5 можно чудесно тестировать коды с доступом к нескольким инструментам.
МТ4 может тестить только один инструмент.
для MT4 больше кодов написано, MT5 догоняет.
Лучше осваивать MQL5 с платформой MT5 , MQL4 язык такой же как и 5-й отличия в скорости и возможностях.
Изучив 5-й , поймете и 4-й
На MT5 можно чудесно тестировать коды с доступом к нескольким инструментам.
МТ4 может тестить только один инструмент.
для MT4 больше кодов написано, MT5 догоняет.
осваивать mql5 как первый язык невозможно, вообще нет учебника.
освоить ПЕРВЫЙ язык по документации и форуму невозможно.
в последних версиях МТ4 практически такие же возможности как в МТ5.