Вопрос к прогерам
стоит заняться четвертым...
Диверсант)
С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)
Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.
1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?
Спасибо
Осваивайте сразу mql5, и забудьте о mql4
С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)
Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.
1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?
За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:
2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.
Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).
Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.
Спасибо
1. Оба языка сходны на 80%, что мешает изучать параллельно?
2. Трудно давать конкретные советы по реализации по такому общему-абстрактному описанию задачи.
С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)
Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.
1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?
За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:
2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.
Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).
Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.
Спасибо
Мои искренние поздравления! Моя БЖ, увы, смогла по причине здоровья родить только отличного сына, хотя хотелось больше.
Напишите мне в личку, тут отвечать нет смысла.
Диверсант)
Осваивайте сразу mql5, и забудьте о mql4
Виталий, ты все еще на даче? MQL4 и MQL5 практически одинаковы )) Разница в API
Виталий, пора выходить в Большой Форекс )) Вот, с понедельника, с тонны фантиков на одном из конкурсов. Ха, а прикольно, вчера поставил на всю котлету, потом вся ночь с девушкой изучали стихи Пушкина, сейчас зашел, счет успешно слит!
Теперь я понимаю русскую фразу, "а я что, Пушкин???"
Вчера засигналил, можно насладиться подъемом и сливом. Ну, пока там МК за неактивность не удалят ))
По 4ке есть хороший учебник - https://book.mql4.com/ru
На 5ку не встречал подобного.
Начните с этого учебника, все примеры проходите по-порядку. Очень доступно. Я сам учился по этому учебнику.
Освоитесь в 4ке - легче будет разобраться в 5ке.
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С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)
Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.
1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?
За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:
2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.
Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).
Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.
Спасибо