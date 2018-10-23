Вопрос к прогерам

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С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)

Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.

1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?

За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:

2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.

Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).

Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.

Спасибо

 
стоит заняться четвертым...
 
Alexander Bereznyak:
стоит заняться четвертым...

Диверсант)

freshwind:

С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)

Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.

1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?

Спасибо

Осваивайте сразу mql5, и забудьте о mql4

 
Только MQL5.
 
Выбирай MQL5. И на MQL4 сможешь тоже писать. Они почти одинаковые.
 
freshwind:

С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)

Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.

1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?

За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:

2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.

Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).

Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.

Спасибо

1. Оба языка сходны на 80%, что мешает изучать параллельно?

2. Трудно давать конкретные советы по реализации по такому общему-абстрактному описанию задачи.

 
MQL4 практически ничем не отличается от MQL5. Протокол работы с платформами - отличается, но, с помощью условной компиляции легко пишется код, который компилируется на обоих платформах без изменений - и именно его и используешь для работы.
 
freshwind:

С год тому назад пробовал освоить mql написать своего простенького робота на mql4, но не хватило терпения и времени - родился третий ребенок :)

Сейчас решил вернуться к этому вопросу, отсюда несколько вопросов.

1. Стоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?

За прошедшее время я немного переосмыслил свое отношение к разным явлениям на рынке форекса и в данный момент меня интересует анализ уровней и конфигураций последних n баров в свободное от новостей и прочих движух время. То есть, внутридневный скальпинг. Подскажите, пожалуйста как проще реализовать:

2. Паралельное выявление закрытие бара, после чего идет анализ последних n баров и n2 баров (смотрите ниже, нужно два цикла) и каждые n1 секунд проверка движения цены (среднее между бид и аск) для выявления очень тонкого рынка или, наоборот, сыльных движений цены. Например, если ордер уже открыт и цена летит против - закрываем. Если в нужную сторону - передвигаем в сторону движения цены и тейк и стоп.

Тейк и стоп будет устанавливать сам робот на следующем тике в зависимости от анализа n2 последних баров (это будут экстремумы).

Подскажите как попроще реализовать отдельные кусочки этой программы и как их скомпоновать вместе.

Спасибо

Мои искренние поздравления! Моя БЖ, увы, смогла по причине здоровья родить только отличного сына, хотя хотелось больше.

Напишите мне в личку, тут отвечать нет смысла.

 
Vitaly Muzichenko:

Диверсант)

Осваивайте сразу mql5, и забудьте о mql4

Виталий, ты все еще на даче? MQL4 и MQL5 практически одинаковы )) Разница в API

Виталий, пора выходить в Большой Форекс )) Вот, с понедельника, с тонны фантиков на одном из конкурсов. Ха, а прикольно, вчера поставил на всю котлету, потом вся ночь с девушкой изучали стихи Пушкина, сейчас зашел, счет успешно слит! 

Теперь я понимаю русскую фразу, "а я что, Пушкин???"

Вчера засигналил, можно насладиться подъемом и сливом. Ну, пока там МК за неактивность не удалят ))

exness

 
freshwindСтоит дальше осваивать mql4 или переходить на mql5?

По 4ке есть хороший учебник - https://book.mql4.com/ru
На 5ку не встречал подобного.
Начните с этого учебника, все примеры проходите по-порядку. Очень доступно. Я сам учился по этому учебнику.
Освоитесь в 4ке - легче будет разобраться в 5ке.

Учебник по MQL4
Учебник по MQL4
  • book.mql4.com
В настоящее время персональный компьютер стал незаменимым помощником в жизни каждого человека. Благодаря развитию Интернета и увеличению мощности современных компьютеров открылись новые возможности во многих областях деятельности. Ещё десять лет назад торговля на финансовых рынках была доступна только банкам и узкому кругу специалистов. Сегодня...
 
Спасибо всем за общие советы, может кто по программе еще подскажет?
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