Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 7
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Забавно, люди трясутся за покупателей, отзывы.
а я их наоборот удаляю и баню подписчиков в соцсетях
А я не говорил, что у меня замечательные EA. Они и сейчас работают не хуже, чем любой другой робот в маркете. А удалил, поскольку начал работать с инвесторами.
Вы говорите о себе, как в обсуждениях продукта восхищались с роботом, ставили на демо счет, и мне в личку написали что для реала у вас денег нету.
А через месяц, когда получили возможность отредактировать отзыв, то в отзыве пишете что из за робота потеряли $10K.
А почему не показали как вы потеряли небывалые 10K. Ведь у вас их не было.
У Вас купили эксперта за 2200$ и ставили его только на демо счет потому что денег на реал не было? Все бабки спустили на покупку вашего эксперта?
@Petros Shatakhtsyan в ответ на Ваше удаленное сообщение откуда у меня такая цифра. Из этого поста автора ветки:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !?
Igor Dervuk, 2018.09.08 09:52
Это Вы про себя наверное рассказали -( Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.) !!!
Брал я в 15 году Ваше чудо ЕА !
Деньги угробил не малые !
Сколько людей от Вас пострадало! И Вы еще говорите о жульнич. !?
Вообще за корягу спрячьтесь и молчите , не встревайте не по теме !
А я не говорил, что у меня замечательные EA. Они и сейчас работают не хуже, чем любой другой робот в маркете. А удалил, поскольку начал работать с инвесторами.
Вы говорите о себе, как в обсуждениях продукта восхищались с роботом, ставили на демо счет, и мне в личку написали что для реала у вас денег нету.
А через месяц, когда получили возможность отредактировать отзыв, то в отзыве пишете что из за робота потеряли $10K.
А почему не показали как вы потеряли небывалые 10K. Ведь у вас их не было.
У меня было 200 к .
Стало на 10к меньше .
Если бы не снял ЕА и 190к улетело !
Тема не про это .
Ты что хотел ?
В личку напиши мне и там я все тебе обьяс.
У Вас купили эксперта за 2200$ и ставили его только на демо счет потому что денег на реал не было? Все бабки спустили на покупку вашего эксперта?
@Petros Shatakhtsyan в ответ на Ваше удаленное сообщение откуда у меня такая цифра. Из этого поста автора ветки:
Те, которые пишут отзывы, значит или купили, или арендовали. Просто так никто не сможет написать отзывы. Главное то, что тогдашний робот не смог сразу слить весь депозит. Это не возможно. Для этого надо было много времени.
Он же не показывал, как потерял свои деньги.
Но не главное, а то, что автор этой темы хочет стать продавцом и в своем профиле показывает как на двух графиках свои роботы 1000$ превращают миллионы.
И какой он свитой, чужие роботы сливаторы, а свои делают миллионы.
Те, которые пишут отзывы, значит или купили, или арендовали. Просто так никто не сможет написать отзывы. Главное то, что тогдашний робот не смог сразу слить весь депозит. Это не возможно. Для этого надо было много времени.
Он же не показывал, как потерял свои деньги.
Но не главное, а то, что автор этой темы хочет стать продавцом и в своем профиле показывает как на двух графиках свои роботы 1000$ превращают миллионы.
И какой он свитой, чужие роботы сливаторы, а свои делают миллионы.
Проходи мимо !
Это не для Вас.
У меня было 200 к .
Стало на 10к меньше .
Если бы не снял ЕА и 190к улетело !
Тема не про это .
Ты что хотел ?
В личку напиши мне и там я все тебе обьяс.
Стали выкрутиться.
Жаль, что старые сообщения удалены, а то показал бы, как мне лично написали что у вас нет денег для торговли.
И сейчас говорите что у вас был 200К и стал 190К.
А вы смотрите что я тогда написал в описании робота. Приведу отрывок:
Для корректной работы требуется счет типа Pro или ECN (Market/Instant Execution) с размером спреда от 0 до 3.5 пунктов (0-35 пунктов для 5-знаков), котировки 5 (3) знака после запятой и с моментальным исполнением ордеров (менее 1 с), плечо от 1:25 (рекомендуется выше 1:50). Требуется счет без хеджинга.
Котировки: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD.
Валюта счета: USD, EUR.
Максимальная просадка в среднем составляет 20%. Минимальный депозит – 1 000$, но рекомендуется от 2 500$.
Ваш убыток был всего 5 %. А что указан красным цветом ?
Если будем еще углубляться, то окажется, что у вас никаких 200К не было. Всё это выдумки.
Если тогда у вас был бы столько денег, то вы мне на e-mail не отправили бы вот это:
P.S. Я не буду больше тратить время. Уже всё сказал.
Забавно, люди трясутся за покупателей, отзывы.
а я их наоборот удаляю и баню подписчиков в соцсетях
Ой какой вы суровый Mickey Moose, хи-хи
Они и сейчас работают не хуже, чем любой другой робот в маркете. А удалил, поскольку начал работать с инвесторами.
Как одно с другим связано совершенно для меня непонятно , наверное подводит моя женская логика :)
Стали выкрутиться.
Жаль, что старые сообщения удалены, а то показал бы, как мне лично написали что у вас нет денег для торговли
Стали выкрутиться.
Жаль, что старые сообщения удалены, а то показал бы, как мне лично написали что у вас нет денег для торговли.
И сейчас говорите что у вас был 200К и стал 190К.
А вы смотрите что я тогда написал в описании робота. Приведу отрывок:
Для корректной работы требуется счет типа Pro или ECN (Market/Instant Execution) с размером спреда от 0 до 3.5 пунктов (0-35 пунктов для 5-знаков), котировки 5 (3) знака после запятой и с моментальным исполнением ордеров (менее 1 с), плечо от 1:25 (рекомендуется выше 1:50). Требуется счет без хеджинга.
Котировки: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURCAD.
Валюта счета: USD, EUR.
Максимальная просадка в среднем составляет 20%. Минимальный депозит – 1 000$, но рекомендуется от 2 500$.
Ваш убыток был всего 5 %. А что указан красным цветом ?
Если будем еще углубляться, то окажется, что у вас никаких 200К не было. Всё это выдумки.
Если тогда у вас был бы столько денег, то вы мне на e-mail не отправили бы вот это:
P.S. Я не буду больше тратить время. Уже всё сказал.
Да проходи .
Про Вас и так все, все знают.
Да проходи .
Про Вас и так все, все знают.
Название вашей темы такой:
Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !?
Получается, что это про вас знают хорошо, и это даже Сервисдеск.
Но я попросил бы Сервисдеск чтобы вас зарегистрировали, как пострадавшего. И посмотрим что вы будете продавать.