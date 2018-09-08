Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день. помогите пожалуйста как сделать мой сигнал публично доступным?
Шаг первый и основной: опубликовать свой сигнал.
вот я и научился вставлять ютуб
И тут же удалился. Не захламляйте не по теме пожалуйста.
Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in
Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in
Ну поменяй IP и попробуй ещё раз. Просто отключись от тырнета совсем, а при следующем подключении будет новый IP. Я однажды получился забаненным почти на 10 лет. Поменял IP и всё встало на свои места.
вот в переписке же Вы сами написали, что Вам отклонили прошлый аккаунт. ?
чето я совсем запутался.
отклонили этот аккуант по причине скана паспорта не с телефона !
Но потом я выслал через телефон !
Прошу руководство сервиса разобраться в этом вопросе !
Все документы .удостоверяющие мою личность подал как положено !
В ответ мне пишут ,что я какой то Павел ,а не Игорь !
Я повторно отправил все документы с телефона ,удост. мою личность и скрин моей заявки !
Уже жду неделю и просто мои просьбы игнорируют ,ни как не отвечают !
Логин и регистрация у меня одна !
Заколдованный круг !