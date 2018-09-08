Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 3

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Anatoli Cheles:
Добрый день. помогите пожалуйста как сделать мой сигнал публично доступным?

Шаг первый и основной: опубликовать свой сигнал.

 
вот я и научился вставлять ютуб
 
Fast528:
вот я и научился вставлять ютуб

И тут же удалился. Не захламляйте не по теме пожалуйста.

 
ну да, этож теперь тех поддержка, я забыл
 

Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in 

Pavel Buchin
Pavel Buchin
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Igor Dervuk:

Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in&nbsp;

Ну поменяй IP и попробуй ещё раз. Просто отключись от тырнета совсем, а при следующем подключении будет новый IP. Я однажды получился забаненным почти на 10 лет. Поменял IP и всё встало на свои места.

 
 
 
Vladislav Andruschenko:

вот в переписке же Вы сами написали, что Вам отклонили прошлый аккаунт. ? 

чето я совсем запутался. 

отклонили этот аккуант по причине скана паспорта не с телефона !

Но потом я выслал через телефон !

 
Igor Dervuk:

Прошу руководство сервиса разобраться в этом вопросе !

Все документы .удостоверяющие мою личность подал как положено !

В ответ мне пишут ,что я какой то Павел ,а не Игорь !

Я повторно отправил все документы с телефона ,удост. мою личность и скрин моей заявки !

Уже жду неделю и просто мои просьбы игнорируют ,ни как не отвечают  !

Логин и регистрация у меня одна !

Заколдованный круг !

А вам оно действительно надо?
Я вот зарегистрировался, и только ник потерял, да фамилию приобрел.)
А вот такая торговля, как выяснилось, на фиг не нужна. Себе дороже.
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