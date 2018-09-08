Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 5
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Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.
Один из них, автор этой темы.
И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.
Посмотрите на его профиль, "ВСЕ сообщения". У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.
Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.
Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.
Один из них, автор этой темы.
И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.
Посмотрите на его профиль, "ВСЕ сообщения". У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.
Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.
Пожалуйста, расскажите. Это будет полезно знать всем. Может быть, в результате жульничества станет меньше.
Пожалуйста, расскажите. Это будет полезно знать всем. Может быть, в результате жульничества станет меньше.
Я вот знаю также случаи: покупатель покупает 1 продукт на 10 активаций. Потом продаёт эти активации.
А как узнать об этом?
Я вот знаю также случаи: покупатель покупает 1 продукт на 10 активаций. Потом продаёт эти активации.
Разве активацию можно продать? Она же к профилю привязывается?
Разве активацию можно продать? Она же к профилю привязывается?
А как узнать об этом?
Так Вы IP пробовали менять?
Нет комп. с начала новый у меня !
Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.
Один из них, автор этой темы.
И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.
Посмотрите на его профиль, "ВСЕ сообщения". У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.
Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.
Это Вы про себя наверное рассказали -( Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.) !!!
Брал я в 15 году Ваше чудо ЕА !
Деньги угробил не малые !
Сколько людей от Вас пострадало! И Вы еще говорите о жульнич. !?
Вообще за корягу спрячьтесь и молчите , не встревайте не по теме !