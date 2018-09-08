Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 5

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Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.

Один из них, автор этой темы.

И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.

Посмотрите на его профиль,  "ВСЕ сообщения".  У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.

Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.

 
Petros Shatakhtsyan:

Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.

Один из них, автор этой темы.

И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.

Посмотрите на его профиль,  "ВСЕ сообщения".  У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.

Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.

Пожалуйста, расскажите. Это будет полезно знать всем. Может быть, в результате жульничества станет меньше.

 
Vadim Zotov:

Пожалуйста, расскажите. Это будет полезно знать всем. Может быть, в результате жульничества станет меньше.

Я вот знаю также случаи: покупатель покупает 1 продукт на 10 активаций. Потом продаёт эти активации. 
А некоторые покупатели заходят в ветку обсуждения, и по купившим никам просят активацию. 

И это только те случаи,  которые мне передали добросовестные люди. 

Таких людей банят. 
 
Vladislav Andruschenko:
Я вот знаю также случаи: покупатель покупает 1 продукт на 10 активаций. Потом продаёт эти активации. 
А некоторые покупатели заходят в ветку обсуждения, и по купившим никам просят активацию. 

И это только те случаи,  которые мне передали добросовестные люди. 

Таких людей банят. 

А как узнать об этом?

 
Vladislav Andruschenko:
Я вот знаю также случаи: покупатель покупает 1 продукт на 10 активаций. Потом продаёт эти активации. 
А некоторые покупатели заходят в ветку обсуждения, и по купившим никам просят активацию. 

И это только те случаи,  которые мне передали добросовестные люди. 

Таких людей банят. 

Разве активацию можно продать? Она же к профилю привязывается?

 
Alexandr Saprykin:

Разве активацию можно продать? Она же к профилю привязывается?

А разве сложно делать такие профили для этого? 
 
Vadim Zotov:

А как узнать об этом?

Ну мне писали другие покупатели,  что у них просили активации. 
 
Alexandr Saprykin:
Так Вы IP пробовали менять?
А компьютер б/ушный случайно не покупали (у Павла)? Или может mac-адрес меняли? На форуме как-то то обсуждалось, что сервис отслеживает пользователей не только по IP, но и по железу компьютера.

Нет комп. с начала новый у меня !

 
Petros Shatakhtsyan:

Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.

Один из них, автор этой темы.

И не удивительно, что его не зарегистрировали как продавец.

Посмотрите на его профиль,  "ВСЕ сообщения".  У него 25 страниц с 2014 года и все комментарии относятся к продаваемым продуктам из маркета. Посмотрите что он пишет к другим продуктам, но в своем профиле показывает как 1000 превращает миллионы.

Если будет время, то расскажу чем занимаются некоторые покупатели продуктов на маркете.

Это Вы про себя наверное рассказали -( Есть некоторые покупатели, которые на маркете занимаются жульничеством.) !!!

Брал я в 15 году Ваше чудо ЕА !

Деньги угробил не малые !

Сколько людей от Вас пострадало!   И Вы еще говорите о жульнич. !?

Вообще за корягу спрячьтесь и молчите , не встревайте не по теме !

 
Я вчера обратился к Павлу в личку ,помочь разобраться в этом вопросе ,но он пока молчит !
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