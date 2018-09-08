Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 4

Новый комментарий
 
Получается бесправие какое то !
 
Igor Dervuk:
Получается бесправие какое то !

Игорь, с такими результатами надо только тратить

а Вы в продавцы...

Попахивает обманом и там и там.

 
Renat Akhtyamov:

Игорь, с такими результатами надо только тратить

а Вы в продавцы...

Попахивает обманом и там и там.

в чем обман ?

 
Igor Dervuk:

в чем обман ?

Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как  повышение голоса на админов.

Наверное, в этом причина. 

 
Evgeniy Zhdan:

Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как  повышениеголоса на админов.

Наверное, в этом причина. 

Не знаешь ,что и думать !

 

Друзья!

Пожалуйста, не судите и не судимыми будете!

Помогите человеку, если можете.

Если не можете помочь - не пинайте его. Просто представьте, если Вас начнут пинать ни за что.

Пожалуйста, администрация сайта, обратите внимание на то, что не Игорь, не Павел ещё не были продавцами. Сверьте внимательно предоставленные документы, если не хватает предоставленного - запросите дополнительные документы.  И примите взвешенное решение. Решение обоснуйте и доведите до сведения просителя. И теперь уже, так как "мусор из избы" вынесли, следует оповестить общественность.

Будьте Людьми, ПОЖАЛУЙСТА! Все будьте просто Людьми!

 
пусть попробует быть продавцом там где такого не происходит.
 
Vadim Zotov:

Друзья!

Пожалуйста, не судите и не судимыми будете!

Помогите человеку, если можете.

Если не можете помочь - не пинайте его. Просто представьте, если Вас начнут пинать ни за что.

Пожалуйста, администрация сайта, обратите внимание на то, что не Игорь, не Павел ещё не были продавцами. Сверьте внимательно предоставленные документы, если не хватает предоставленного - запросите дополнительные документы.  И примите взвешенное решение. Решение обоснуйте и доведите до сведения просителя. И теперь уже, так как "мусор из избы" вынесли, следует оповестить общественность.

Будьте Людьми, ПОЖАЛУЙСТА! Все будьте просто Людьми!

Павел был продавцом, правда не в маркете, но сути это не меняет. Вы профиль его смотрели? Провайдером кучи сигналов он был.
 
Evgeniy Zhdan:

Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как  повышениеголоса на админов.

Наверное, в этом причина. 

И правильно расценивается. Обычно кто пишет кучу восклицательных знаков и разговаривает в таком случае на повышенных тонах.
 
Igor Dervuk:

Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in&nbsp;

Так Вы IP пробовали менять?
А компьютер б/ушный случайно не покупали (у Павла)? Или может mac-адрес меняли? На форуме как-то то обсуждалось, что сервис отслеживает пользователей не только по IP, но и по железу компьютера.
12345678
Новый комментарий