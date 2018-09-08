Меня не желают регистрировать в качестве " ПРОДАВЦА " !? - страница 4
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Получается бесправие какое то !
Игорь, с такими результатами надо только тратить
а Вы в продавцы...
Попахивает обманом и там и там.
Игорь, с такими результатами надо только тратить
а Вы в продавцы...
Попахивает обманом и там и там.
в чем обман ?
в чем обман ?
Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как повышение голоса на админов.
Наверное, в этом причина.
Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как повышениеголоса на админов.
Наверное, в этом причина.
Не знаешь ,что и думать !
Друзья!
Пожалуйста, не судите и не судимыми будете!
Помогите человеку, если можете.
Если не можете помочь - не пинайте его. Просто представьте, если Вас начнут пинать ни за что.
Пожалуйста, администрация сайта, обратите внимание на то, что не Игорь, не Павел ещё не были продавцами. Сверьте внимательно предоставленные документы, если не хватает предоставленного - запросите дополнительные документы. И примите взвешенное решение. Решение обоснуйте и доведите до сведения просителя. И теперь уже, так как "мусор из избы" вынесли, следует оповестить общественность.
Будьте Людьми, ПОЖАЛУЙСТА! Все будьте просто Людьми!
Друзья!
Пожалуйста, не судите и не судимыми будете!
Помогите человеку, если можете.
Если не можете помочь - не пинайте его. Просто представьте, если Вас начнут пинать ни за что.
Пожалуйста, администрация сайта, обратите внимание на то, что не Игорь, не Павел ещё не были продавцами. Сверьте внимательно предоставленные документы, если не хватает предоставленного - запросите дополнительные документы. И примите взвешенное решение. Решение обоснуйте и доведите до сведения просителя. И теперь уже, так как "мусор из избы" вынесли, следует оповестить общественность.
Будьте Людьми, ПОЖАЛУЙСТА! Все будьте просто Людьми!
Слишком много восклицательных знаков в сообщениях. Это расценивается как повышениеголоса на админов.
Наверное, в этом причина.
Говорят что я это вот этот Павел - https://www.mql5.com/ru/users/buch_in